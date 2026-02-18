ベビーエリア＆えほんコーナー※画像はイメージです





横浜アンパンマンこどもミュージアム(所在地：神奈川県横浜市西区)は、2026年3月19日(木)に3F ミュージアムにベビーエリア＆えほんコーナーをオープンします。このエリアは2027年1月中旬(予定)までの期間限定です。また、昨年リニューアルした「みんなのまち」も新たに遊べるおうちが追加され、さらにお子さまに楽しんでもらえるエリアになります。





今回、新設するベビーエリアは、0～1歳のお子様でも安心してのびのび楽しんでいただけるよう、靴を脱いで遊べるスペースを従来に加えて2倍の広さを確保。えほんコーナーでは、80冊以上の中から好きな絵本を選んで自由にお読みいただけます。「みんなのまち」には、どんぶりまんトリオと24個ものどんぶりが並ぶおうちが登場。てんどんやカツどんなど、いろいろな種類の中身をのぞく楽しさを体験でき、「何が入っているかな？」と夢中で遊ぶお子さまのシャッターチャンスがいっぱいです。





また、入場無料の1F ひろばで人気の「フォトブース」には、新たにドキンちゃんとコキンちゃんの積み木が仲間入りし、ご来場の記念撮影をよりいっそう彩ります。

春の思い出づくりに、ぜひ横浜アンパンマンこどもミュージアムへお越しください。









★2・3F ミュージアム ベビーエリア＆えほんコーナー

【ベビーエリア】

ハイハイのお子さまも嬉しい、靴を脱いで遊べるスペース。積み上げて遊べるブロックやすべり台、また壁面には0歳のお子さまでも楽しめる仕掛けもあり、安心して遊んでいただけます。





【えほんコーナー】

80冊を超えるやなせたかしさんの絵本や「それいけ！アンパンマン」の絵本を、ベビーエリア＆えほんコーナー内で自由に読むことができます。絵本を手に取ると、壁面には表紙と同じデザインが描かれているため、お子さまと一緒に楽しくお片付けもできます。





【フォトスポット】

エリア内のいたるところにアンパンマンとなかまたちの楽しい姿が。いたずらをしているばいきんまんや、ペンキを持ってポーズを決めるめいけんチーズたちなど、あちこちで出会える姿を見つけるだけでもワクワクします。お気に入りのなかまと並んで同じポーズをすれば、特別な思い出の一枚に。





ベビーエリア※画像はイメージです

えほんコーナー※画像はイメージです

フォトスポット※画像はイメージです









★2・3F ミュージアム みんなのまち

「みんなのまち」に、てんどんまん・カツドンマン・かまめしどんがいる「おうち」が仲間入り！

ずらりと並んだ24個のどんぶりには、てんどん・カツどん・かまめしはもちろん、いろいろなどんぶりが大集合。「何が入っているかな？」と、ひとつひとつふたを開けて中身を見つける遊びに、お子さまも自然と夢中になれる内容となっています。どんぶりまんトリオに囲まれて、楽しそうに遊ぶお子さまの姿をぜひカメラに収めてください。





みんなのまち※画像はイメージです





★1F ひろば フォトブース

入場無料の1F ひろばで人気の「フォトブース」に、ドキンちゃんとコキンちゃんの積み木が新たに仲間入り！ころんと可愛い「積み木のなかまたち」と一緒に写真が撮れるのは、横浜アンパンマンこどもミュージアムだけ。「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによるお手持ちのカメラのシャッターサービスの他、オリジナルフォトフレームに入れた2L判写真(1枚1,650円)を購入いただくことも可能です。





フォトブース※画像はイメージです

フォトブース※画像はイメージです









※価格は税込みです

※画像はイメージです

※フォトブースに登場する2人は、アンパンマンといずれかのなかま(時期により異なる)です

※フォトブースの内容は時期により異なります。詳しくは施設にお問い合わせください。









■横浜アンパンマンこどもミュージアム

所在地： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL ： 045-227-8855

FAX ： 045-227-8860





交通アクセス ： みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分





営業時間 ： 2・3Fミュージアム 10:00～17:00(最終入館16:00)

1Fショップ＆フード・レストラン 10:00～18:00

※日により異なります





入館料 ： 2,200円～2,600円(税込)

※1歳以上

※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1F ショップ＆フード・レストランは入場無料





休日 ： 12/31～1/2

※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり





URL ： https://www.yokohama-anpanman.jp









(c)やなせ・F・T・N