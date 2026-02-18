はしご・脚立のパイオニア、長谷川工業株式会社(本社：大阪市西区、代表取締役社長：長谷川 泰正)は、脚部を外側に広げる新構造を採用することで高い安定性を実現した「アウトリガー脚立 ハチ型(RLH)」を、2026年3月27日(金)に発売します。





本製品は、従来オプション品であった横倒れを防ぐ補助器具「アウトリガー」を標準装備。脚部が外側に広がることで接地幅が拡大し、通常脚立と比べて1.7倍※倒れにくくなりました。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき、設置もスムーズなため、現場ですぐに導入可能です。※SGの安定性基準に準拠した社内転倒試験において、当社脚立RAX-21と比較した数値。数値はあくまで測定値であり、使用環境や設置条件により異なります。





アウトリガー脚立 ハチ型(RLH)





■開発の背景

近年、工事現場では労働災害の未然防止意識の高まりや安全基準の厳格化、さらに人手不足による一人作業の増加などを背景に、脚立使用時の転倒防止をはじめとする安全対策の重要性が高まっています。特に壁際で配線や仕上げ作業を行う際や、上部の対象物に手を伸ばして身体を横に傾ける動作では、脚立の設置幅や安定性が作業中の安心感に直結します。

しかし現場では、アウトリガーを備えていない一般的な脚立が主流です。設置幅が限られるため、身体を横に乗り出した際にぐらつきが生じやすいという課題があります。既存のアウトリガー製品も、大きく張り出す構造や複雑な操作を必要とするものが多く、日常的に使うには制約があるのが現状です。

そこで当社は、長年の開発で収集した現場の声をもとに、「いつもの脚立と同じ感覚で使えて、より安心できるものが欲しい」というニーズに着目。脚部構造を見直し、一般的な脚立と同じ手順で設置・使用できる脚部一体型構造「アウトリガー脚立 ハチ型(RLH)」を開発しました。





現場環境に合わせた形で設置可能





■製品の特徴

(1) 「ハチ型」アウトリガー構造

脚部が“ハの字”に外側へ広がる設計で、脚そのものがアウトリガーとして機能。脚が広がるので脚立を支える4点の幅も広がり、しっかりと安定した設置が可能になります。





(2) ワンタッチで開閉、壁際でも設置可能

4本のアウトリガーはそれぞれワンタッチで開閉可能。片側だけ閉じて壁際に寄せることもでき、現場環境に合わせた形で設置ができます。





(3) 開いても高さが変わらない構造

一般的なアウトリガー付き脚立は、開くと脚の高さが変わるため伸縮機能が必要となり、構造が複雑で重くなります。一方、ハチ型は開いても高さが変わらない構造を採用。そのため伸縮機能を設ける必要がなく、構造の簡素化により軽量化を実現。持ち運びや設置がしやすく、使い勝手が向上します。





(4) 最大使用質量130kg対応

工具や資材を携行する施工現場を想定し、最大使用質量130kgに対応。高い耐久性と安定性を確保しており、プロの施工現場や重量物を伴う作業環境においても対応できる仕様です。





(5) アウトリガーがオレンジの理由

視認性向上を目的に、アウトリガー部分にJISの警告色であるオレンジを採用しています。





広い設置幅で安定

壁際作業もスムーズに

ワンタッチでアウトリガー開閉

アウトリガー脚立ハチ型(RLH)と当社通常脚立との転倒比較





製品概要 アウトリガー脚立 ハチ型(RLH)





■発売日：2026年3月27日(金)









■購入先

長谷川工業製品取扱店









■会社概要

脚立、はしご、作業台をはじめとしたアルミ製の総合仮設機器の研究開発・設計および製造ならびに国内・海外での販売を実施。全国8箇所の営業拠点と国内2工場、海外2工場の生産拠点、自社物流拠点を持ち、働く方の足場を支える企業として事業展開しています。





会社名： 長谷川工業株式会社

所在地： 大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F

代表者： 代表取締役社長 長谷川 泰正

創業 ： 昭和31年(1956年)

URL ： https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/