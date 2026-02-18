“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」のワンちゃんと泊まれる施設「ゆるり奥日光with DOGS」（所在地：〒321-1662 栃木県日光市湯元2548）は、東武ワールドスクウェアご入園者限定3大特典付プランの販売を2026年4月1日宿泊利用分より再開いたします。ゆるり奥日光with DOGS： https://yururi-okunikko.com/

「ゆるり奥日光with DOGS」は、＜愛犬と過ごす和のぬくもり旅＞がコンセプトの温泉旅館です。皆様に日光の魅力を広く伝え、日光エリアへ度々足を運んでいただけるよう、当館は昨年より東武ワールドスクウェアと提携し入園者限定プランの販売を開始いたしました。冬季期間を挟み、2026年4月1日より再開する本プランは、犬の温泉スタートセット（犬の温泉入浴剤50g + 豆絞り手ぬぐい + アヒルのおもちゃ）のプレゼントや館内コンテンツ（肉球スタンプ絵馬、ワンちゃんおみくじ）が1回無料、さらにワンちゃん利用料無料の特典が付きます。本プランは東武ワールドスクウェア園内設置のチラシよりご予約いただけますので、ぜひ春の行楽にご活用ください。

東武ワールドスクエア入園者限定プラン

プラン名：【WORLDog！ふれんどりー】東武ワールドスクウェアご入園の方限定！愛犬と楽しむ3大特典付き＜★豚しゃぶ鍋＆ハーフビュッフェ＞価格：15,400円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）ご予約方法：東武ワールドスクエア園内設置のチラシに記載のQRコードよりご予約

■ゆるり奥日光with DOGS

＜愛犬ファーストの安心の設備＞

・床…安心してお過ごしいただけるよう、客室内は滑らず汚れにくい専用コーティングと床材を採用。・客室家具…汚れにくく丈夫な素材で作られた家具を使用しているため、愛犬と一緒でも気兼ねなくおくつろぎいただけます。・愛犬用ベッド…一部客室に愛犬専用ベッドを完備しておりワンちゃんもぐっすりとお休みいただけます。・レストラン…愛犬同伴でご利用可能。

ゆるり奥日光with DOGS｜概要所在地：〒321-1662 栃木県日光市湯元2548アクセス： 東武浅草駅より特急で東武日光駅、湯元温泉直通バス70分客室数： 全43室館内施設：レストラン、大浴場、屋内外ドッグラン、公式サイト：https://yururi-okunikko.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yururi_okunikko/※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

