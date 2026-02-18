毎年、卒業・卒園シーズンが近づく2月下旬から3月にかけて、お祝いの電報・祝電の需要が年間最大のピークを迎えます。特に遠方に住む祖父母や親族、企業・団体など、式典に出席できない立場の方から、卒業式や卒園式に祝電を贈りたいという問い合わせや注文が増え始めています。卒業式・卒園式は子どもたちにとって大きな節目であり、直接会えない場合でも「言葉」でお祝いを伝える手段として祝電が選ばれている実態が現状からもうかがえます。一方で、「宛名は誰にすべきか」「いつ届くように手配すればよいか」「学校宛と本人宛の違いは何か」など、初めて祝電を手配する方からの実務的な相談も増加傾向にあります。こうした背景を受け、株式会社シー・モア（所在地：大阪市北区大淀中、代表：佐合 曜）が運営するインターネットの電報屋さん「電報屋のエクスメール（https://www.exmail.co.jp/）」では、２０２６年の卒業・卒園シーズンに向けて、祝電の基本マナーや届けるタイミング、宛名の考え方、文例、台紙・ギフト選びのポイントを整理したガイドを作成しました。誰でも安心して卒業・卒園祝いの祝電を準備できるよう、当店の取り扱い実績をもとに分かりやすくご紹介します。

■ 祝電は「いつ・どこに・誰宛てに届ける？」送り先で変わる基本ルール

卒業・卒園の祝電で多い問い合わせは、届けるタイミングや送り先、宛名についてです。祝電は「届け先（どこに届けるか）」と「宛名（誰に向けた祝電か）」を整理して考えることで、迷いにくくなります。

（1） 卒業式・卒園式に向けて、学校・園（式典会場）に届ける場合

【届け先】学校・保育園・幼稚園、または卒業式・卒園式が行われる会場【宛名】「学校や園の名称」＋「令和○年度」＋「卒業生の皆様」「卒園生（卒園児）のみなさん」などが一般的です。※２０２６年２月・３月の卒業式の場合は「令和７年度」になります。【届けるタイミング】祝電は、式の２～３日前の「平日」に届くよう手配するのが理想です。式の日程が分からない場合は、２月中の到着を目安に準備すると安心です。

（2）卒業生・卒園児本人に届ける場合

【届け先】卒業生・卒園児の自宅、または寮・下宿先などの生活拠点【宛名】本人の名前を記載します。「～様」「～さん」などが一般的です。小さなお子様の場合は、保護者名を併記するケースもあります。【届けるタイミング】式当日は外出していることが多いため、前日～１週間ほど前に届くようにするのがおすすめです。不安な場合は、ご家族にお届け日を相談しておくと安心です。 卒業・卒園の祝電は、「式典宛か」「本人宛か」によって、考え方や準備のポイントが異なります。基本を押さえ、余裕をもって準備することが大切です。

■ 事前に知っておきたい、卒業・卒園祝電の注意点

卒業式・卒園式の祝電は、少しの確認でより安心して贈ることができます。ここでは、事前に知っておくと役立つポイントをまとめました。

（1）差出人名は分かりやすく記載

差出人名はフルネームで記載するのが基本です。特に学校・園宛の場合は祝電が複数届くこともあるため、所属団体名や会社名、肩書などもあわせて記載し、読み手に伝わりやすい表記を心がけましょう。

（2）年度の表記に注意

卒業式・卒園式の祝電では「令和○年度」といった年度表記が一般的です。年度は４月から翌年３月までを指すため、年明け後に手配する場合は、年号と年度を取り違えないよう注意が必要です。※２０２６年２月・３月の卒業式・卒園式宛の祝電では「令和７年度」と記載します。

（3）学校・保育園や幼稚園宛は、お届け日に配慮

学校・園宛の場合、土日祝日は受け取りができないケースが多々あります。式の数日前の「平日に」届くよう、余裕を持って手配をすることが大切です。

（4）式の日程は、分かる範囲で共有を

祝電を手配する際は、卒業式・卒園式の日程を確認し、注文時に記載することをおすすめします。事前に日程を共有していただくことで、受け取る側に配慮した手配がしやすくなります。

■ 迷ったときに役立つ、卒業・卒園祝い特集・電報コラム

本リリースでご紹介している内容を、より詳しく確認したい方に向けて、当店では特集ページや解説コラムを公開しています。

当店の特集ページでは、卒業・卒園祝いに人気のギフトや組み合わせ例、贈り方のマナーをまとめてご紹介しています。お客様からのよくある質問Q&Aもございますので、迷った際にご活用ください。

コラム記事では、送り先別のおすすめの祝電台紙や文例、ギフトの種類別のおすすめポイントを解説しています。合わせて参考にしてみてください。

■ 祝電とギフトで伝える、卒業・卒園祝いの気持ち

卒業式・卒園式に贈る祝電は、言葉そのものが主役ですが、近年はその想いをより印象深く伝えるために、台紙やギフトの選び方にも工夫をする方が増えています。送り先や立場を問わず選ばれているポイントを、祝電台紙とギフト、それぞれの視点からご紹介します。

～想いをまっすぐ伝える、祝電台紙の選び方～

（1） 卒業式・卒園式に向けて、学校・園へ送る場合

式当日に掲示されることも多いため、表紙だけでなく見開きまで明るく、春らしさを感じられるデザインがおすすめです。プレミアムカード 「花舞い」

商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id112/

（2）卒業生・卒園児ご本人へ送る場合

記念として残しやすく、文字が読みやすいデザインを選ぶと安心です。後から読み返すことも想定すると、落ち着いた台紙が選ばれています。リバティプリント電報 「フェルダ」

商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id133/

（3）初めてでも選びやすい、卒業・卒園祝い向け祝電台紙

卒業・卒園祝いで当店人気No.1の台紙です。学校・園宛、個人宛のどちらにも使いやすく、ギフトとの組み合わせもしやすい点が特長です。紙素材カード 「メリー」

商品詳細：https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id204/

贈る相手やお届け先に合わせて祝電台紙を選ぶことで、お祝いの気持ちはより伝わりやすくなります。

～卒業・卒園祝いに選ばれているギフトとは～

卒業・卒園という人生の節目には、「記念に残ること」「新生活へのエールになること」が重視されます。ここでは、そうした観点から選ばれているギフトと、そのおすすめ理由を解説します。

【バルーン電報】シンフー・パンダ （幸福大熊猫）

華やかさを演出できるバルーン電報は、写真映えもし、式後も飾って楽しめる点が特長です。学校・園宛、個人宛を問わず人気のギフトです。

華やかさを演出できるバルーン電報は、写真映えもし、式後も飾って楽しめる点が特長です。学校・園宛、個人宛を問わず人気のギフトです。バルーンは、お祝い系のデザインに加え、卒業祝い・卒園祝いそれぞれに向けた専用デザインもご用意しています。

（2）吉兆 箸置付 夢だるま

新生活のスタートを迎える卒業祝いには、日常で使える実用的な贈り物も選ばれています。縁起の良いだるま柄のお箸は、成長や健康を願う気持ちを込めて贈ることができます。

商品詳細：https://www.exmail.co.jp/option_list/issou-013/

（3）フレグランスソープフラワー ブーケ（全５色）

卒業・卒園祝いでは、式後も長く楽しめるフラワーギフトも選ばれています。枯れる心配がなく、式後も飾っておけるため、学校・園宛、個人宛のどちらにも贈りやすい点が特長です。

祝電にギフトを添えることで、卒業・卒園のお祝いは、より印象深い贈り物になります。遠方からでも気持ちを形にして届けられる点も、ギフト付き祝電が選ばれている理由のひとつです。

■ ケース別で見る、卒業・卒園祝いの祝電文例

卒業式・卒園式に贈る祝電は、送り先や立場によって、ふさわしい表現や言葉選びが異なります。ここでは、ケース別に、卒業祝い・卒園祝いの文例をご紹介します。

【ケース①】学校・園宛に贈る場合

学校や園宛に送る祝電は、式当日に会場へ掲示されることも多く、多くの方の目に触れることを意識した、明るく前向きで、簡潔な表現が適しています。■ 卒業祝い文例（学校宛）卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。保護者の皆様にも心よりお祝いを申しあげます。この学校で学んだことを忘れずに、夢に向かって元気に羽ばたいてください。■ 卒園祝い文例（園宛）花のつぼみもほころぶ春、ご卒園おめでとうございます。四月からはいよいよ小学生。たくさんのお友だちをつくって、楽しい毎日が送れます様に。

【ケース②】卒業生・卒園児ご本人へ贈る場合

ご本人やご家庭宛に送る祝電は、あとから読み返すことも多いため、気持ちがより伝わる、少しパーソナルな言葉を添えるのがおすすめです。■ 卒業祝い文例（本人宛）卒業おめでとう。今までのたくさんの思い出を大切に。新しい環境でも、自分らしく前に進んでいってください。心から応援しています。■ 卒園祝い文例（本人・ご家庭宛）そつえんおめでとう。いよいよ4がつからは1ねんせい。よくあそんで、よくまなんでくださいね。またいつでもあそびにきてくださいね。 お祝いのメッセージに正解はありませんが、送り先や立場を意識することで、言葉選びはぐっとしやすくなります。エクスメールでは、豊富な文例をご用意していますので、ぜひ参考にしてください。

■ 卒業・卒園という節目に、安心して「言葉」を届けるために

卒業・卒園は、子どもたちにとって大きな節目であり、周囲の大人にとっても成長を実感する特別な一日です。祝電は、その特別な日を彩るだけでなく、節目の想いを言葉として形に残す贈り物となります。近年は、遠方に住む祖父母や親族を中心に、直接会えない代わりに祝電やギフトを通じてお祝いの気持ちを伝えたいという需要が高まっています。一方で、宛名や届け先、届けるタイミングなどに迷う声も少なくありません。本リリースでは、これまでの取り扱い実績やお客様の声をもとに、卒業・卒園祝いの祝電を安心して手配いただくための基本マナーや準備のポイントを整理しました。今後もエクスメールは、節目の想いを「確実に、きちんと」届けるサービスとして、言葉の価値を大切にしながら、時代に合った祝電のかたちを提案してまいります。

