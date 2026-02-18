SOMPOグループとガイドワイア、Guidewire Cloud Platformを用いた グローバル事業強化に向け、長期契約を締結

AIが切り拓く保険体験の新時代へ

TOKYO & SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 日本の大手総合保険グループであるSOMPOホールディングス株式会社（東京都新宿区）（以下、「SOMPO」）とGuidewire Software Inc. (カリフォルニア州サンマテオ市）（NYSE：GWRE）（以下、「ガイドワイア」）は、本日、SOMPOの損害保険事業において、同グループの国内および海外における「Guidewire Cloud Platform」および関連ツールの導入を支援する長期のパートナーシップ契約を締結したことを発表いたしました。

本パートナーシップは、SOMPOの各国・地域における事業拠点の意思決定を一元化し、既存のガイドワイア・アプリケーションをオンプレミス環境からクラウドへ移行させるとともに、新たなソリューションをGuidewire Cloud上に直接導入することを可能にするものです。この新たな合意に基づき、SOMPOはガイドワイアを活用し、オペレーションの最適化と各事業領域における全体を通した意思決定の強化を推進されます。

グローバルな意思決定と収益性の高い事業成長を加速

両社は長年にわたりパートナーシップを築いており、すでに複数のSOMPOグループ企業で基幹業務にガイドワイア製品を採用していただいております。今回の合意により、この戦略的関係はさらに強化され、SOMPOグループの基幹業務を支えるガイドワイアの役割はより強固なものとなります。また、信頼性の高いオープンコアプラットフォーム上で、ガイドワイアが提供するAI搭載アプリケーションや機能の活用拡大により、生成AIの大規模な運用を加速し、グローバルでのSOMPOグループの保険ライフサイクル全体を通じて新たな事業価値を創出いたします。今回の取り組みは、まずは、SOMPOのグローバル企業保険分野における「Guidewire ClaimCenter（保険金支払管理）」および「Guidewire PolicyCenter（契約管理）」のオンプレミス版から「Guidewire Cloud Platform」への移行ならびに、日本国内ではSOMPOダイレクト損害保険株式会社（以下、SOMPOダイレクト）における多岐にわたるソリューションと機能の活用拡大を初期導入対象として進めてまいります。

Sompo International社の損害保険領域における最高執行責任者（COO）であるダニエル・エングルバーガー氏は、次のように述べています。「ガイドワイアは、12年にわたり当社の信頼できるパートナーとして、保険技術ニーズの支援にとどまらず、長期戦略に関する示唆も提供しています。ガイドワイアの製品ロードマップには高い信頼を置いており、この変革を共に進められることをことを大いに期待しています。」

日本におけるダイレクト損害保険の顧客体験を刷新

日本国内においては、通販型損保であるSOMPOダイレクトが、契約管理、引受査定、請求管理の新たな基幹システムとして、「Guidewire PolicyCenter」「Guidewire BillingCenter」「Jutroデジタルプラットフォーム1」および「Data Studio（データスタジオ）2」を採用されています。これらのソリューションは、同社の自動車保険、火災保険、地震保険事業の基盤となります。なお、SOMPOダイレクトは、2024年には、すでにGuidewire Cloud Platform上で「ClaimCenter」の稼働を開始されています。

損害保険ジャパン株式会社の取締役副社長執行役員兼損保ホールディングス株式会社執行役員（P&C担当、ダイレクト保険事業担当、海外M&A担当）である田尻克至氏は、「従来の契約管理、引受、請求収納システムにおいては、拡張性や効率性、そして長期的な正確性の維持といった課題に直面していました。

Guidewire Cloud Platformは、業務効率を向上させ、データ分析を強化し、的確な意思決定を支援するものと確信しています。さらに、これにより、お客さまに対してより質の高いサービスと迅速な対応を提供し、エンゲージメントを深めることが可能になります。特に、プラットフォームの拡張性や既存システムとの連携の容易さ、そして継続的な効率改善を支援できる柔軟性を高く評価しています。」と語られています。

また、ガイドワイアの最高経営責任者（CEO）であるマイク・ローゼンバウムは、次のように述べています。「SOMPOグループの成長を支えるために必要なスピード、柔軟性、機能を提供するパートナーとして、引き続きガイドワイアを信頼していただいたことに深く感謝いたします。基幹システム、データ、デジタル・エンゲージメント、そしてAIを通じた信頼性の高い技術基盤を提供することで、人々と企業のウェルビーイングと経済的な安心を守るというSOMPOグループのグローバルな使命に、共に取り組めることを大変嬉しく思います。」

ガイドワイア日本法人代表である江端美幸は、「SOMPOグループの日本およびグローバルな事業運営においてGuidewire Cloud Platformが選定されたことを光栄に思います。SOMPOのお客さまの満足度向上とさらなる業務効率化の実現に向け、全力をあげて支援してまいります。日本においては、安全かつ低リスクな導入・クラウド移行プログラムを提供し、お客さまがいち早く価値を実感できるよう尽力いたします。」と語っています。

注釈1：Jutroデジタルプラットフォーム＝ ガイドワイアの基幹製品とネイティブに連携し、損害保険に特化したウェブ体験を高速に設計・構築・展開できる開発プラットフォーム。

注釈2：Data Studio ＝ Guidewire ClaimCenter他ガイドワイア製品内のデータを整備し、分析にすぐ使えるデータとして作成・公開できるデータ準備ツール。

SOMPOグループについて

SOMPOグループは、130年以上にわたって、世界の企業および個人の皆さまに、“安心・安全・健康”に資するサービスを提供してきた保険・金融グループです。

SOMPOホールディングス株式会社およびそのグループ各社で構成され、グローバルに損害保険事業を展開するとともに、日本国内では生命保険事業や介護・ヘルスケア事業も手がけています。

SOMPOグループの主要保険会社は、A.M. BestおよびStandard & Poor’sよりA+の高い財務格付けを取得しており、健全な財務基盤を有しています。

SOMPOホールディングスの株式は、東京証券取引所（証券コード：8630.T）に上場しています。

詳細な情報につきましては、LinkedInでフォロー、およびSompo-hd.com をご覧ください。

ガイドワイアについて

ガイドワイアは、損害保険会社がエンゲージメント、イノベーション、効率的な成長のために信頼されるプラットフォームです。ガイドワイアでは、デジタル、基幹業務システム、データ分析、AIにおける知見を結集したプラットフォームをクラウドサービスとして提供しております。大小問わず、世界43ヵ国で570社以上の損害保険会社がガイドワイア製品を採用しています。

ガイドワイアは、お客様のパートナーとして、お客さまの成功実現に向けて進化し続けています。業界最大の研究開発チームとパートナーエコシステムにより、これまでに1,700件以上のプロジェクト成功実績を有しています。Marketplaceではシステム連携、ローカリゼーション、イノベーションを促進するための数百のアプリケーションを提供しております。

詳細な情報につきましては、www.guidewire.com.ja、 X（旧Twitter）および LinkedInでご覧ください。

Guidewireの商標に関する情報は、こちらをご確認ください。

