WIDIA 100周年：金属切削ソリューションの 1世紀を振り返って祝う





ピッツバーグ, 2026年2月17日 /PRNewswire/ -- Kennametal社の信頼性が高いブランドであり、高性能な金属切削ソリューションの世界的リーダーであるWIDIAは、100周年を迎えます。1926年の創業以来、 WIDIAという名称は、比類のない耐久性、最先端技術、実績ある性能の代名詞であり、さまざまな産業や用途の工場や工務店にフライス加工、穴あけ加工、タッピング加工のソリューションに加え、ツーリングシステムを提供しています。

炭化タングステン工具のパイオニアから高度なコーティングインサート導入までの範囲で、WIDIAは一貫して製造技術のベンチマークを確立し続けてきました。数十年にわたって同ブランドは世界的に拡大し、HanitaやGTDなどの信頼性の高いサブブランドを統合し、世界中のあらゆる規模の工場や工務店に不可欠なツールであり続けるソリューションを提供し続けてきました。

2002年にKennametal社に買収されたWIDIAは、現在も同社のポートフォリオの主力ブランドとして、金属切削のイノベーションと信頼性をお客様に提供しています。

Kennametal社、Metal Cuttingの社長であるDave Bersaglini氏は、次のように述べました。「100周年を迎えると、過去を振り返るだけでなく、信頼性と信用によって築かれた遺産を称えて、未来を展望することでもあります」「私たちのお客様である機械工、エンジニア、中小規模の工場経営者は、WIDIAが現在と次世代に向けて、お客様と同様に過酷な作業に対応した新しいより頑丈な工具を進化させ続けることを期待できます。

100年を祝って

この歴史的なマイルストーンを記念して、Kennametal社は以下のように一連のWIDIA記念イニシアチブを実施します。

・WCE4ソリッドカーバイド・エンドミルやVSM890ショルダーミルなどの強力ソリューションにおける100日間のプロモーションと特別インセンティブ

・#WIDIA100限定の記念グッズとデジタルキャンペーン

・WIDIAの歴史と将来のビジョンを紹介する顧客参加型プログラム

・新しいグローバルブランド・アンバサダー・プログラムの開始

「WIDIAのダイヤモンド・エンブレムは、単なるロゴマークではありません」とKennametal社、グローバル製品管理の副社長であるScott Etling氏が述べました。「WIDIAがドイツ語のフレーズ、「Wie Diamant」または 「ダイヤモンドのように」から由来し、最初に登録された100年前のブランドのルーツにさかのぼります。その遺産は、現在も当社が実現している実績を達成しています」

今後の数か月には、widia.com とSNSチャネルの@widiatoolsでさらなる記念イニシアチブが発表される予定です。

KennametalブランドのWIDIAについて

1926年以来、WIDIAの工具は高性能エンジニアリングと実際の実用性を兼ね備えています。刃先交換式フライス加工やソリッドエンドミルから穴加工やねじ切りシステムまでの範囲に及ぶ全領域で金属切削ソリューションを提供するWIDIAは、世界中の機械工がどんな用途でも最も困難な作業でも対応できるように援します。WIDIAは、正規代理店ネットワークを通じて世界中のお客様に提供され、地元での利用と迅速な納品に加え、テクニカルサポートを実現します。WIDIAはKennametal社のブランドです。詳細については、widia.comをご覧ください。またLinkedIn、Facebook、Instagram、YouTubeで@widiatoolsをフォローできます。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2904879/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

