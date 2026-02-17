[イベント事後レポート][ふれあい・いきいきサロン茜の会 を訪問]

株式会社ノジマステラスポーツクラブ

ノジマステラ神奈川相模原では、2月10日（火）に岩崎有波選手、根府桃子選手、片山由菜選手、築地育選手が「ふれあい・いきいきサロン 茜の会」を訪問し、交流会を行いました。

「ふれあい・いきいきサロン茜の会」は相模原市南区の新磯地区を拠点とする、高齢者の身近な交流・仲間づくりの場です。ノジマステラ神奈川相模原は2024/25シーズンより2カ月に1回程度、茜の会の皆さまと交流会を行っています。

今シーズン3回目の訪問となったこの日のテーマは「節分」。「鬼は外・福は内」の音楽にあわせて体操や脳トレ、2種類のレクリエーションを行い、高齢者サロンの皆さまとの交流会は終始笑顔の絶えない時間となりました。

交流内容は選手が考案から実施までを担当！節分の音楽に合わせての体操や脳トレを行いました！節分を意識した2種類のレクリエーションを通じて、笑顔の絶えない時間を過ごしました。新磯地区で活動をする「ふれあい・いきいきサロン茜の会」の皆さまと鬼ポーズで記念撮影！

ノジマステラ神奈川相模原は、神奈川県内唯一の女子プロサッカークラブとして、「輝く」シンボル＝ステラ（イタリア語で星）を目指し、今後も地域貢献活動を続けてまいります。