「ZETA DIVISION」CREATOR部門のk4senが、『ソニックレーシング クロスワールド The k4sen Supported by SEGA』を開催！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」に所属するストリーマー・k4sen（かせん）は、2026年2月17日(火)から2月18日(水)にかけて、オンラインイベント『ソニックレーシング クロスワールド The k4sen Supported by SEGA』を開催いたします。

「The k4sen」とは

「The k4sen」はk4senのユニークな視点や無茶振りをZETAスタッフと共に形にしていき、面白いものを追求し、そこに集まる人が作るブランドとして企画されたものです。ストリーマーからVTuberまで豪華メンバーが集い、毎回異なるテーマやゲームタイトルでユニークな企画を繰り広げる点が特徴で、その影響力はゲームコミュニティにも波及しています。

昨年開催された初の単独オフラインイベント「The k4sen Con」では3日間で延べ50名以上のストリーマーが集結し、FPSからスポーツゲーム、さらには学力テストに至るまで多彩な企画で観客を沸かせました。オンライン配信シリーズとしても回を重ね、本イベントで第47回を迎える「The k4sen」は、常に「面白いものを追求し、そこに集まる人々が作り上げる」場として進化を続けています。

採用タイトル「ソニックレーシング クロスワールド」とは

『ソニックレーシング クロスワールド』は、現在発売中のPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM)2、PC(Steam、Epic Games Store)用ソフトで、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるオールスターレースゲームです。

陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の"驚き"が詰まったレースバトルを体験できます。 レース中に出現する「トラベルリング」によって別の次元"クロスワールド"へ移動し、コースが大きく変化。 周回ごとに展開が変わるダイナミックなレースが楽しめます。 ローカルプレイやオンライン対戦、クロスプラットフォームプレイにも対応。

出演者・ルール紹介

配信イベント詳細

イベント名：ソニックレーシング クロスワールド The k4sen Supported by SEGA

配信日時：

DAY1 2/17(火)19:00-

DAY2 2/18(水)19:00-

配信プラットフォーム：Twitch

配信先：k4senをはじめとした参加者個人のchにて配信

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たな

スタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した

未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision