「MediOS（メディオス）」が病院DXアワード2026 優秀賞を受賞

Contrea株式会社

Contrea株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：川端一広、以下「当社」）が提供する患者説明動画「MediOS (以下、メディオス)」が、このたび、病院におけるデジタル活用の先進的な取り組みを表彰する「病院DXアワード2026」において、優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

また、優秀賞受賞に伴い、3月10日（火）10:00よりメディカルジャパン大阪（インテックス大阪）で開催される最終審査イベントに登壇いたします。

MediOSの展示ブースもございますので、ぜひ会場にてご参加いただけますと幸いです。

■ 「病院DXアワード2026」について

出展の詳細はこちら :https://www.contrea.jp/news/20260310

「病院DXアワード」は、病院におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に貢献する優れた製品・サービスを表彰する、医療業界向けのアワードです。株式会社CBホールディングスが運営する医療専門メディア「CBnews」が主催しています。

人口減少や医療従事者不足が進む中、医療現場においてもDXによる生産性向上は喫緊の課題となっています。一方で、病院領域では他業界と比較してデジタル化の取り組みが十分に進んでいない現状があります。

本アワードは、先進的な製品・サービスを開発する企業と、DXに課題を抱える医療機関との橋渡しを行うことで、病院DXのさらなる普及と医療サービスの質向上を目指しています。

■ 評価されたポイント

患者説明 (IC / 入院・検査説明等) は診療の質を左右する重要な業務です。

一方で、属人化による説明のバラつきや、膨大な説明時間による業務圧迫という課題が存在します。

「メディオス」は動画の活用により説明業務を標準化し、情報提供プロセスを最適化します。

また、運用実績や患者理解度などデータドリブンに改善ができることに強みを持っています。

これらにより、病院全体の業務効率改善を実現し、医療従事者が本来の専門業務に集中できる環境づくりに貢献しています。

今回の優秀賞では、AIなどの技術の先進性以上に、医療現場が抱える課題に真摯に向き合い、現場とともに運用改善を積み重ねてきた姿勢と実績が高く評価されました。

■ 今後の展望

コンプライアンスや医療安全の観点から、患者説明をはじめ、問診票や同意書の書類など、年々、患者対応にまつわる業務負担が大きくなっています。

こうした背景を受け、令和8年度の診療報酬改定において、医師事務作業補助体制加算の配置基準を緩和する算定の特例要件のひとつとして、「10種類以上の患者向け動画」の活用があげられることが答申されました。

メディオスは動画説明を軸に、問診票、同意書、メッセージなど「患者対応DX」を幅広く支援してきましたが、医療者と患者さんの関係が豊かになるよう、さらなる機能開発を強化してまいります。

■ お問い合わせ

メディオスにご興味のある方はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://medios.guide/contact-1

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62517/table/43_1_3a712e752188f8fb04c483fa66ee85e6.jpg?v=202602180951 ]

※記載情報は、情報公開時点のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。