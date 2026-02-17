デジタル証券株式会社

デジタル証券株式会社（以下「当社」）は、当社が提供するデジタル証券「renga」(https://renga.digitalsecurities.jp/)の口座開設における本人確認手続きとして、デジタル庁が提供する「デジタル認証アプリ」を活用した公的個人認証方式（以下「JPKI方式」）※を新たに導入いたしました。

これにより、投資家の皆様は、マイナンバーカードをスマートフォンにかざすだけで本人確認手続きを完了することができるようになります。

これまで、デジタル証券「renga」(https://renga.digitalsecurities.jp/)の口座開設における本人確認方法としては、スマートフォンで運転免許証などの身分証を撮影し、顔写真との照合を行う方式を採用しておりました。しかしながら撮影環境に起因する画像不備等による再撮影/再提出の手間がかかるなど、投資家の皆様の利便性に欠けるケースが少なくありませんでした。

当社といたしましては、今般のJPKI方式の導入により、デジタル証券「renga」(https://renga.digitalsecurities.jp/)の口座開設時の写真撮影や画像のアップロード作業が不要になることで、投資家の皆様に「よりスムーズかつストレスフリーな口座開設」を体験いただけるものと考えております。

当社は、今後も「投資家ファースト」を貫き、投資家の皆様に対して、より安全かつスムーズな投資体験を提供できるよう、UI/UXの不断の改善に努めて参ります。

※ 本人確認サービスは、クラウドシップ株式会社が提供する「CrowdShip Trust」を採用しております。

＜会社概要＞

会社名 ：デジタル証券株式会社

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号

設立 ：2020年11月12日

代表者 ：代表取締役CEO 山本 浩平

本社所在地 ：東京都港区赤坂4丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ3階

ホームページ：https://digitalsecurities.jp

＜金融商品取引法に基づく表示＞

【商号】 デジタル証券株式会社

【登録・免許】 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号、宅地建物取引業者 東京都知事（1）第107330号

【加入協会】 一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【ご留意事項】 当社の金融商品にご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。また、各金融商品にはその裏付資産の価格や金利水準の変動等に伴い損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではございません。各金融商品へのご投資に係る手数料等およびリスクについては、この資料の当該商品の契約締結前の提供情報、目論見書またはお客様向け資料等の該当欄をよくお読みください。