DeepL

ケルン（ドイツ）発 - 2026年2月17日 - AI製品と研究をてがけるグローバル企業であるDeepLは本日、AWS Marketplaceでの提供開始を発表しました。これによりお客様は、市場をリードするDeepLのAI翻訳および文章作成のためのアシスタントソリューションを、AWS Marketplaceを通じてDeepL APIにアクセスできるようになり、DeepLが提供する言語AIプラットフォーム全体の調達・導入・管理プロセスが、よりシンプルになります。

DeepLが提供するサービスは、高精度で安全な翻訳機能を、お客様のツールやシステム、ソリューションに統合することができ、導入時のハードルを低減します。AWSを通じて調達することで、お客様はAWSのインフラストラクチャが提供するセキュリティ、拡張性、グローバルな展開力を活用することが可能になります。さらに、DeepLは、AWSのセキュリティ、信頼性、運用面でのベストプラクティスとの整合性を検証する「AWS Foundational Technical Review」を完了しています。

DeepLの最高執行責任者（COO）ギャビン・ミーは次のように述べています。

「DeepLは、欧州をはじめとする世界中の企業が、言語の壁を取り払い、新たな成長機会を切り開くことを支援しています。今回、DeepLがAWS Marketplaceで利用可能になったことで、お客様は当社のソリューションをより簡単に発見・調達・導入することが可能になり、評価から業務上での運用までのプロセスを効率化できます。AWS Marketplaceを通じて、企業はミッションクリティカルな業務のための最先端AIを活用し、これまでにないスピードとスケールを手にすることができます。」

AWSのEMEA地域ソフトウェア＆テクノロジー企業担当ゼネラルマネージャー、ミゲル・アラバ氏は次のように述べています。

「AWS MarketplaceはAI時代において、不可欠なインフラとなりつつあり、お客様が必要とするAIソリューションを発見・評価・導入するプロセスを簡素化すると同時に、DeepLのようなパートナー企業にとっては、グローバルのエンタープライズのお客様に効率的にリーチするための手段となります。AWS MarketplaceでDeepLが利用可能になったことは、この価値を体現するものです。お客様は、言語の壁を越え、グローバルにスケールするための世界トップクラスの翻訳AIに即座にアクセスできるようになります。」

米ゲーム開発会社の「thatgamecompany」をはじめとする、主要なゲームスタジオではすでにAWS上でDeepLのAPIを活用し、プレイヤー同士がゲーム中にどの言語でもシームレスにコミュニケーションが可能となっています。

詳細は、こちら（ https://www.deepl.com/ja/deepl-aws ）をご覧ください。

DeepLについて

DeepLは、複雑なビジネス課題に対応できる、安全かつインテリジェントなソリューションの構築に注力するグローバルなAI製品開発・研究企業です。228のグローバル市場で、20万社以上の法人顧客と数百万人の個人が信頼を寄せるDeepLの言語AIプラットフォームは、人が行ったように自然な翻訳、文章の推敲、リアルタイム音声翻訳を実現します。革新性、品質、セキュリティを重視した開発の歴史を基盤に、DeepLは言語分野を超えた製品展開を進めており、「DeepL Agent」は、事務職や専門職などの業務担当者の働き方を変革する自律型AIアシスタントとして設計されています。2017年、CEOのJarek Kutylowskiによりドイツ・ケルンにて設立されたDeepLは、現在1,000人以上の情熱的な従業員を擁し、Benchmark、IVP、Index Venturesなどの世界的に有名な投資機関から支援を受けています。詳しくは、www.deepl.comをご覧ください。