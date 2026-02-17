３月１２日『サイフの日』プレゼントキャンペーンのご案内

写真拡大 (全4枚)

一般社団法人 日本バッグ協会

毎年3月12日は『サイフの日』！


今年も素敵な賞品が当たるプレゼントキャンペーンを開催しております。


あなたの “ お気に入りのサイフ ” についてアンケートでぜひお話を聞かせてください！





一般社団法人日本バッグ協会の主催により、3月12日の 『サイフの日』 を記念し、アンケートにご協力いただきました方の中から抽選で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを本年も開催しております！



3月12日は『サイフの日』、そして3月5日は「一粒万倍日」「天赦日」「寅の日」「大安」が重なる今年最強の開運日！


このキャンペーンを機会に『未来ふくらむ “ 新 ” サイフ』はいかがでしょうか？


全国の百貨店・マルイ・専門店等の財布・バッグ売場におきましても当プレゼントキャンペーンをご案内しております。


暖かな日差しに春の訪れを感じるこの頃、是非とも店頭まで足をお運びください！







※ A賞・B賞（カラーを含む）を選ぶことはできません。


【プレゼントキャンペーン詳細】


●キャンペーン開催期間 ：2026年2月17日（火）～ 3月31日（火） まで


●キャンペーンページ 　：https://jbo.or.jp/campaign/saifunohi/
●応募方法： キャンペーン期間中にキャンペーンサイトの「応募フォームはこちら」より


　　　　　　 応募規約に同意のうえ、必要事項とアンケートにお答えください。


　　　　　 　抽選で40名様に素敵な賞品をプレゼントいたします。


●プレゼント賞品


A賞：　旅行券　　　　　　　　　 　 　　5万円分×10名様


B賞：　オリジナルフラグメントケース　　30名様



＊3月12日は、『サイフの日』として一般社団法人日本記念日協会に登録されています。




主催　一般社団法人日本バッグ協会


https://jbo.or.jp/ 　TEL : 03-3851-5278