田澤純一選手入団のお知らせ

プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグ（Baseball Challenge League）の埼玉武蔵ヒートベアーズは、新入団選手につきまして下記の通りお知らせいたします。

【契約選手】

田澤 純一（たざわ じゅんいち）

背番号：36

生年月日：1986/6/6（39）

ポジション：投手

投打：右投・右打

出身：神奈川県

経歴：新日本石油ENEOS → ボストン・レッドソックス→ マイアミ・マーリンズ → ロサンゼルス・エンゼルス→ 埼玉武蔵ヒートベアーズ → 味全ドラゴンズ→ ドゥランゴ・ジェネラルズ → ENEOS



コメント：

6年ぶりに、再びヒートベアーズの一員として戦えることを心から嬉しく思います。

チャンスをくださった山崎オーナー、角社長をはじめ、球団関係者の皆様に深く感謝します。

ヒートベアーズには才能豊かな選手がたくさんいます。私の経験を伝えることによって少しでも力になれたらと思います。

もちろん、私自身も一人の選手として、彼らに負けない背中を見せるつもりです。

埼玉を熱く盛り上げられるよう全力を尽くします。熱いご声援よろしくお願いします。

◆ 埼玉武蔵ヒートベアーズについて

埼玉武蔵ヒートベアーズは、埼玉県を拠点に活動するプロ野球独立リーグ球団です。野球を通じた地域貢献活動にも力を入れており、スポーツを通じた教育・地域活性化を推進しています。

会社概要

社名：株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ

代表取締役社長：角 晃多

所在地：埼玉県熊谷市久保島939

公式HP：https://musashibears.com/

mail：bears@musashibears.com（担当：須藤）