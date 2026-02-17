田澤純一選手入団のお知らせ

写真拡大

株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ

プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグ（Baseball Challenge League）の埼玉武蔵ヒートベアーズは、新入団選手につきまして下記の通りお知らせいたします。





【契約選手】


田澤　純一（たざわ　じゅんいち）


背番号：36


生年月日：1986/6/6（39）


ポジション：投手


投打：右投・右打


出身：神奈川県


経歴：新日本石油ENEOS → ボストン・レッドソックス→ マイアミ・マーリンズ → ロサンゼルス・エンゼルス→ 埼玉武蔵ヒートベアーズ → 味全ドラゴンズ→ ドゥランゴ・ジェネラルズ → ENEOS



コメント：


6年ぶりに、再びヒートベアーズの一員として戦えることを心から嬉しく思います。


チャンスをくださった山崎オーナー、角社長をはじめ、球団関係者の皆様に深く感謝します。


ヒートベアーズには才能豊かな選手がたくさんいます。私の経験を伝えることによって少しでも力になれたらと思います。
もちろん、私自身も一人の選手として、彼らに負けない背中を見せるつもりです。


埼玉を熱く盛り上げられるよう全力を尽くします。熱いご声援よろしくお願いします。


◆ 埼玉武蔵ヒートベアーズについて


埼玉武蔵ヒートベアーズは、埼玉県を拠点に活動するプロ野球独立リーグ球団です。野球を通じた地域貢献活動にも力を入れており、スポーツを通じた教育・地域活性化を推進しています。



会社概要


社名：株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ


代表取締役社長：角　晃多


所在地：埼玉県熊谷市久保島939


公式HP：https://musashibears.com/


mail：bears@musashibears.com（担当：須藤）