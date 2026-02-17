株式会社ele&company、コーポレートサイトを全面刷新。コンサルティング業界出身者に特化した転職エージェント「ele&AGENT」と営業BPOの「FootBiz」を新たに展開

株式会社ele&company新しいコーポレートサイトのトップページ

株式会社ele&company（本社：東京都中央区、代表取締役：森 兼作、以下「当社」）は、2026年2月コーポレートロゴおよびコーポレートサイトを全面リニューアルしました。

あわせて、コンサルティングファーム出身者の転職に特化したエージェント事業「ele&AGENT」、およびトップセールスの知見を活かした営業BPO事業「FootBiz」を新たに開始いたします。

新コーポレートサイト：https://eleand.co.jp

1.リブランディングの背景

当社は2024年の創業以来、事業運営の現場目線を活かした伴走型コンサルティングと、フリーコンサル向け案件紹介サービス「PMO JOBS」を展開してきました。

事業領域の拡大と組織の成長に伴い、当社が提供する価値をより明確に伝えるため、ビジョン「日本を強くする。」、ミッション「事業家を創り、企業を変革する」を掲げ、コーポレートロゴ刷新およびサイトの全面リニューアルを実施しました。

また、新たなブランドコンセプト「Consulting×Incubation」のもと、コンサルティングにとどまらず、自社運営事業・メディア・コミュニティを通じて、事業家の輩出と企業変革の両立を目指してまいります。

2.事業体制の全体像

当社は今回のリニューアルを機に、以下の事業体制へと再編します。

【Consulting ─ コンサルティング事業】

クライアントの事業運営に深く入り込み、戦略策定から実行・定着までを一貫して支援する伴走型コンサルティングを提供します。

【Own Business ─ 自社運営事業】

コンサル人材のキャリア形成と企業の成長を支える自社運営事業として、以下の3サービスを展開します。

・ele&AGENT：コンサル出身者特化の転職エージェント

・PMO JOBS：フリーコンサル向けPMO案件特化マッチング

・FootBiz：トップセールスの知見×アスリートの突破力を活かした営業BPO

【Media & Community】

・コンサルEXIT：コンサル出身者向けキャリア情報メディア

・Consultant GUILD：コンサル出身者同士のナレッジコミュニティ

3.コンサルティング事業について

当社のコンサルティング事業は、クライアントの事業運営に深く入り込む「伴走型コンサルティング」を特徴としています。単発の助言にとどまらず、戦略策定から実行・定着までを一貫して支援し、プロジェクト終了後も成果が持続する仕組みづくりを重視します。

4.新事業の詳細

【ele&AGENT】

ele&AGENTのトップページ

「ele&AGENT」は、コンサルティングファーム出身者の転職に特化した人材エージェント事業です。コンサル実務経験を持つアドバイザーが伴走し、スキル・志向に応じて、事業会社・スタートアップ・PEファンド等の幅広いキャリアパスを提案します。

■ 特徴

・コンサル実務経験者がキャリア支援を担当

・コンサルスキルを活かせるポジションに絞った提案

・事業会社／スタートアップ／PEファンド等、幅広い選択肢を提示

■ 対象

戦略・総合・IT・シンクタンク等のコンサルティングファーム出身者

■ 相談・問い合わせ

https://eleand.co.jp/ele-agent

【FooBiz（営業BPO事業）】

footbizのトップページ

「FootBiz」は、トップセールスの知見・ノウハウを活かした営業アウトソーシング（営業BPO）事業です。

創業2期目にして売上高数千億円以上のエンタープライズ企業を複数社開拓した営業ノウハウを活かし、営業領域での悩みとなる新規開拓および既存深耕について、戦略設計から実行まで一気通貫で支援します。

■ 特徴

・大手企業にて実績豊富なトップセールスの知見×アスリート出身者の突破力を活かし、戦略設計から実行支援まで伴走可能な点

■ 対象

営業組織の立ち上げ・強化を検討する企業（新規開拓／インサイドセールス／提案型営業の強化 等）

■ 相談・問い合わせ

https://eleand.co.jp/footbiz

5. 代表コメント

代表取締役 森 兼作：

「当社はこれまで、伴走型コンサルティングとフリーコンサル支援を通じて、多くの企業の事業課題と向き合うと同時に、コンサルタントのキャリアにも寄り添ってきました。

今回のリブランディングでは、ビジョン『日本を強くする。』、ミッション『事業家を創り、企業を変革する』を掲げ、コンサルティングの枠を超えた事業体制へと進化します。

コンサル出身者に特化した転職エージェント『ele&AGENT』、トップセールスの知見と実行力を提供する営業BPO『FootBiz』、そしてコンサル出身者向けのメディア・コミュニティを通じて、事業家を一人でも多く生み出し、日本企業の変革を支えてまいります。」

6. 採用強化について

コンサルティング事業の拡大に伴い、コンサルタント職を中心に積極採用を行っています。

採用ページ：https://eleand.co.jp/recruit/

カジュアル面談はこちらのLINE(https://lin.ee/Ej8ZCZW)からご連絡ください。

会社概要

――――――――――――――――――――――――――

会社名 ：株式会社ele&company（エレアンドカンパニー）

所在地 ：東京都中央区日本橋人形町3丁目3-5 天翔日本橋人形町ビル303

設立 ：2024年

資本金 ：500万円

代表者 ：代表取締役 森 兼作

事業内容：コンサルティング事業、自社運営事業（ele&AGENT / PMO JOBS / FootBiz）、メディア・コミュニティ事業

URL ：https://eleand.co.jp

――――――――――――――――――――――――――

本件に関するお問い合わせ先

――――――――――――――――――――――――――

株式会社ele&company

Email：pr@eleand.co.jp