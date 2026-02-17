【TGIフライデーズ】 春のパーティーに、新ヒロイン登場。『レディースパーティーコース』新発売！～3月は30分延長、4月は早得10%OFF～

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan（本社：東京都大田区／以下：TGI フライデーズ）が、運営する世界41か国で450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」では、春の歓送迎会シーズンに向けて、期間限定の「春のパーティーコースキャンペーン」を開催いたします。3月は新レディースパーティーコースをご予約のお客様を対象に、パーティー時間が30分無料延長となる特典をご用意。さらに4月は、全3種のパーティーコースが早期予約で10%OFFとなる「早得キャンペーン」を実施いたします。春の集まりや女子会、会社のパーティーに、今だけのおトクなプランでアメリカンなひとときをお楽しみください。

新 LADIES PARTY COURSE

2月28日(土)からスタートする春の集まりを華やかに彩る「新レディースパーティーコース」は、人気メニューを一度に楽しめるシェアスタイルの特別プランです。シーザーサラダやフライデーズシグネチャーチキンストリップ、チキン＆シュリンプディアブロ、ケサディアなど、フライデーズならではのアメリカンメニューが勢ぞろい。さらに、フライデーズフライはおかわり自由で、デザートにはミニサンデーも付いた充実の内容です。飲み放題付き2時間半（税・サービス料込 4,500円）で、女子会はもちろん、歓送迎会や春のカジュアルパーティーにも最適。仲間とテーブルを囲みながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

春は、フライデーズで乾杯！

TGI FRIDAYS

『春のパーティーコース キャンペーン』 概要

【対象店舗】 TGI フライデーズ 全13店舗

渋谷神南店・原宿店・池袋店・上野中央通り店・東京ドームシティ店・お台場アクアシティ店・有明ガーデン店・町田店・イクスピアリ店・横浜西口店・MM21クロスゲート店（みなとみらい）・神奈川芸術劇場店・名古屋久屋大通店

【3月限定】 新レディースパーティーコース特典

2/17（火）以降にご予約いただくと、パーティー時間を 『30分延長無料』でご利用いただけます。

【4月限定】 パーティーコース（全3種）早得10%OFF! キャンペーン

2/17(火)～3/31(火)までにご予約で 『10%OFF』！

※対象コース：グレイトパーティーコース・ファンタスティックパーティーコース・新レディースパーティーコース

https://www.tgifridays.co.jp/wp/parties/

■新レディース パーティーコース/ ドリンク飲み放題付 (2時間半)：

4,500円 (税込) → 4,050円 (税込)/ 1名様

2時間半飲み放題付きの新レディースパーティーコースは、人気メニューを詰め込んだ特別プラン。

フライデーズフライのおかわり自由や、女子会限定のミニサンデー付きデザートで、楽しいひとときをお過ごしください。

シーザーサラダ・フライデーズシグネチャー チキンストリップ・チキン フィンガー・ チキン＆シュリンプ ディアブロ・チキン ケサディア・コールスロー・ガカモレ＆チップス・フライデーズフライ & 2種ディップ (フライデーズフライはおかわり自由! ハニーマスタードとハニーバターの2種のディップ付き)・ミニサンデー

新 LADIES PARTY COURSE

■グレイト パーティーコース / ドリンク飲み放題付 (3時間)：

5,500円 (税込) → 4,950円 (税込)/ 1名様

アメリカン料理の王道、大人から子供まで、大人気のバーガー、リブが入ったフライデーズを象徴する豪華なラインナップ。さらには、多種多彩なドリンク飲み放題メニューに、レッドブルが加わった グレイトなパーティーコースです！

コブサラダ (ドレッシング シーザー/ ハニーマスタード) ・ブルスケッタ・チキン ケサディア ・バッファローウィング ・フライデーズ チーズバーガー ・フライデーズフライ ・ケイジャンシュリンプ＆チキン パスタ ・ベイビーバックリブ ・コールスロー ・レッドブル飲み放題

GREAT PARTY COURSE

■ファンタスティックパーティーコース / ドリンク飲み放題付 (2時間)

4,500円 (税込) → 4,050円 (税込)/ 1名様

人気のタコスがメニューに新登場！メキシコ料理でお馴染みのナチョス、定番のフィッシュ&チップスなど、豪快にメキシコ・アメリカン料理をお楽しみください！

コブサラダ (ドレッシング シーザー/ ハニーマスタード) ・フライデーズ ナチョス ・フィッシュ＆チップス・チキン ケサディア ・ケイジャンシュリンプ＆チキン パスタ ・バーベキューチキン タコス

FANTASTIC PARTY COURSEPARTY DRINK MENU

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム＆ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」 となりました。

TGI FRIDAYSTGI FRIDAYSTGI FRIDAYS

TGI フライデーズとは

『T.G.I.F（Thank Goodness It’s Friday）=やった！今日は金曜日だ！』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 13店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト＆ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

TGI FRIDAYS

TGI フライデーズ 全13店舗

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

■神奈川芸術劇場店

神奈川県横浜市中区山下町281

KAAT神奈川芸術劇場 1階

TEL: 050-1724-9418

https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/

TGI FRIDAYS 神奈川芸術劇場店TGI FRIDAYS 名古屋久屋大通店TGI FRIDAYS 有明ガーデン店