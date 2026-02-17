【シャンパンイベント】昨年大好評を博した「一夜限りのシャルル・ド・カザノーヴ ＆ ストラディバリウス フリーフローナイト」が再び開催決定！

ミリオン商事株式会社

ミリオン商事株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：本間俊哉）が輸入代理店を務めるシャンパーニュ・シャルル・ド・カザノーヴスペシャルイベントのご案内です。

生産者来日に伴い、昨年に引き続き今年も開催が決定いたしました。1811年創業、最も古いシャンパーニュメゾンの一つに数えられるシャンパーニュ・シャルル・ド・カザノーヴ。老舗メゾンの自慢のラインナップ５種類を楽しめるフリーフローナイトを開催いたします。トップキュベのストラディバリウス２００９と日本未入荷のアールヌーヴォーもこの日特別にご提供。

銀座の象徴的な景色を満喫できるCADRANのメインダイニング＆テラスを貸し切ってラグジュアリーにそしてカジュアルにシャンパーニュの夕べを楽しめる一夜限りのスペシャルイベントです。

「シャルル・ド・カザノーヴ ＆ ストラディバリウス フリーフローナイト ２０２６」概要

◆開 催 日：２０２６年 ３月 11日（水）

※申込み期限／３月 5日（木）（※人数に達し次第受付終了とさせていただきます。）

◆開 催 時 間：１９:００～２１：００（受付１８:３０～

◆開 催 場 所：CADRAN https://ginzaplace.jp/shop/detail/106

◆会 費：お一人様１３,０００円（税込）／立食スタイル（約５０名）

★ストラディバリウス２００９も含むフルボトルorハーフボトルが２０名様に当たる抽選会実施致します!! 当たらなかった方にもミニギフトご用意しております。

★当日は、生産者も同席しますので、詳しいお話なども直接聞くことができます。

◆申込み 及び 問い合わせ：

ミリオン商事株式会社

info-wine@milliontd.co.jp

参加ご希望の方は、参加者のお名前・電話番号（必須）、メールアドレス（任意）

をご記入の上、上記メールアドレスまでご連絡ください。

※お支払いは、当日現金もしくはカード払いにてお願いいたします。

※キャンセル受付は３月7日（土）までとさせていただきます。

【当日予定のシャンパーニュ】

シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット・マグナム

シャンパーニュ・シャルル・ド・カザノーヴのフラッグシップ “シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット”のマグナムサイズ。マグナムサイズでの瓶内熟成により通常の750mlよりもより複雑な熟成感を楽しめる。

アール・ヌーヴォー

日本未入荷のメゾン新商品。ドザージュ6％のエクストラブリュット。ムニエが主体のフレッシュで華やかな味わい。アールヌーヴォー様式のメゾンの建物のオマージュでもある美しいボトルデザインは、リサイクルインクを使用するなど環境にも配慮した作りとなっている。

シャルル・ド・カザノーヴ・ブリュット・ロゼ

美しいサーモンピンク色。シャルドネのエレガントなフレッシュ感とピノノワール由来のチェリーのような風味のコンビネーションが絶妙。

ストラディバリウス・ブリュット

シャンパーニュ・シャルル・ド・カザノーヴのプレステージキュベ。グランクリュとプルミエクリュの畑から厳選して収穫されたブドウだけを使用、瓶内熟成7年以上かけて造られたプレミアムシャンパーニュ。繊細ながら力強くコクのある余韻は秀逸。

ストラディバリウス２００９

ムニエの出来が最高だった2009年。その2009年の特級畑及び1級畑のムニエを主体に作り上げた逸品。10年以上の瓶内熟成が紡ぎ出す繊かつ複雑な味わいが楽しめるメゾンのトップキュベ。

シャンパーニュ・シャルル・ド・カザノーヴについて

1811年創業、最も古いシャンパーニュメゾンの一つに数えられる老舗シャンパーニュ・シャルル・ド・カザノーヴ。古くは歴代の大統領、王侯貴族や政治家にも好まれてきました。

厳しい条件を満たした約80のメゾンだけが認可されている“グランド・マルク・エ・メゾン・ド・シャンパーニュ”のメンバーでもあり、これは歴史と伝統、信頼を兼ね備えている証でもあります。

国際コンクール受賞多数、航空会社採用実績も多数、国内外で認められた正真正銘の老舗シャンパーニュメゾンです。

ミリオン商事株式会社について

輸入洋酒の専門商社として70年以上の歴史があります。

設立以来、⾸都圏の主要ホテルや全国の百貨店を中心に洋酒を提供し成長してきました。



お問合せ：https://milliontd.co.jp/contact

ブランドサイト：https://milliontd.co.jp/product/charles-de-cazanove/(https://milliontd.co.jp/product/charles-de-cazanove/)

Instagram： https://www.instagram.com/champagnedecazanove.japan/

直販サイト（ミリオンセラー）：https://www.milliontd.com/c/brand/cazanove