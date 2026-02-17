『KAZAN JAPANESE RAMEN』BUY1GET1クーポンプレゼント開始。

株式会社サンパーク

インド・ベンガルールで駐在日本人を中心に話題を集め、現地のお客様からも高い支持をいただいているラーメン店『KAZAN JAPANESE RAMEN』。オープンから半年余りで累計4万杯を販売し、2026年4月にはベンガルール市内に2号店のオープンも決定しています。

この度、日頃のご愛顧に感謝し、2月7日よりラーメン1杯につき次回来店時にご利用いただけるクーポンを1枚プレゼントするキャンペーンを開始いたしました。

KAZAN JAPANESE RAMENとは

KAZAN JAPANESE RAMENは、2012年にシンガポールに1号店（ノベナスクエア店）をオープンして以降、タイ、フィリピン、カンボジア、米国に展開する「豚骨火山」の姉妹ブランドです。2024年8月にインド初進出となる1号店をベンガルールのチャーチストリートにオープンしました。

今年4月にはベンガルール内に2店舗目のオープンが決まっています。

インドの食文化に配慮し、全料理において豚肉・牛肉は一切使用せず、鶏ベースのラーメンと完全菜食主義の方向けのベジタリアンラーメンを提供しています。麺とスープは毎日店内で自家製造し、最高の状態で提供することにこだわっています。

旗艦店となるチャーチストリート店は、駐在日本人だけでなく、地元インド人のお客様にも多数ご来店いただき、連日賑わう人気店となっています。今後はインド国内でのフランチャイズ展開を予定しており、「ベンガルールの日本のラーメン」だけでなく「インドの日本のラーメン」として『KAZAN JAPANESE RAMEN』ブランドの店舗拡大を進めてまいります。

店名：Kazan Japanese Ramen

住所：185, Church St, Haridevpur, Shanthala Nagar, Ashok Nagar, Bengaluru, Karnataka 560025

電話番号：096060 19861

営業時間：12:00 - 11:00 PM

メニュー：https://kazanjapaneseramen.in/menu/

GoogleMap：https://business.google.com/v/kazan-japanese-ramen/04632179868015111431/0c7e/_

火山ラーメンとは

KAZAN JAPANESE RAMENの看板メニュー「火山ラーメン」は、高温に熱した石鍋に麺や具材を盛り付け、お客様の目の前でスープを注ぎます。その上に円すい形のふたをかぶせると、頂点の吹き出し口から立ち上る蒸気が火山の噴火のように見える、視覚的にも楽しめる演出が特徴です。

石鍋を使用することで、最後の一口まで熱々のラーメンをお楽しみいただけます。また、ラーメンを完食した後は、残ったスープにセットのライスを入れることで、締めの雑炊としても楽しめる「二度美味しい」体験を提供しています。

Buy1Get1Ramenキャンペーン

2月7日より、ラーメン1杯につき次回来店時にご利用いただけるクーポンを1枚プレゼントしております。

有効期限は2月末まで。今月はぜひ2度ご来店いただき、普段は食べないラーメンに挑戦したり、ご家族やご友人と一緒に日本の味をお楽しみください。

HP

https://kazanjapaneseramen.in/

Google

https://maps.app.goo.gl/TKw1FfPjKjM9avbQ7

Instagram

https://www.instagram.com/kazan_japanese_ramen/

姉妹ブランド一覧

TONKOTSU KAZAN RAMEN

・Novena Square 2店

・Bukit Panjang Plaza 店

・Northpoint 店

・Century Square 店

・Funan mall 店

・Asok店

・Siam Center 店

・Chamchuri Square

・Toul tom poung 店

KAZZAN RAMEN

・SM city fairview 店

・DTLA 店