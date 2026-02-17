【2/26】営業の生産性向上で利益倍増を達成！その変革プロセスと成功の秘訣をチェンジリーダーが解説（オンライン・参加費無料）

株式会社Goldratt Japan

Goldratt Japanは2026年2月26日（木）、弊社主催で開催している無料セミナー「TOCクラブ」において、「エンジニアリング部門・営業の生産性を劇的に上げ、利益倍増をいかに実現したか？」と題した講演をオンラインで配信します。横河ソリューションサービスで既成概念を打ち破る変革を牽引したチェンジリーダーが、そのプロセスと成功の秘訣を解説します。

「ビジネスを拡大するためには、その分の増員が必要」

この既成概念に挑み、人手不足の中、エンジニアリング部門（エンジ部門）・営業の生産性を劇的に上げ、利益倍増を達成したのが、横河ソリューションサービスです。

現在、大半の企業において、長年の生産改善の努力の結果として、事業のボトルネックは設計から開発、そして営業へと移っています。しかも、人手不足が深刻になる中、経験ある優秀な人材を採用するのは容易ではないのが現実です。

今回のTOCクラブでは、「ビジネスを拡大するためには、その分増員が必要」という既成概念にチャレンジし、希少リソースであるエンジ部門の生産性を上げるだけにとどまらず、顧客の期待を超える価値を提供する「価値営業」により、売り上げと利益を大幅に伸ばしたプロセスを紹介します。特に以下の2点は必見です。

・高負荷が常態化していたエンジ部門の人を増やさず、いかに生産性をアップしたか？

・ベテラン辣腕営業の暗黙知をいかに形式知化し、顧客の期待を超える「価値営業」部隊をいかに養成したか？



目覚ましい成果を出す背景には組織の既成概念を打ち破る「チェンジリーダー」がいます。

今回は、この変革を実現したチェンジリーダーの方々、ご本人にお話しいただきます。やった本人しか語れない生々しい貴重なお話が満載のセミナーです。

TOCを活用して本質的な制約に集中し、全体最適を実現した実践知は、あらゆる業種・業態の変革リーダーの方々にとって大きなヒントになるはずです。ぜひ、お近くの方もお誘い合わせのうえ、ご参加ください。



■開催要項

◆エンジニアリング部門・営業の生産性を劇的に上げ、利益倍増をいかに実現したか？

お客様のTrusted Partnerを目指す横河ソリューションサービスのTOC活動の道のり



日 時：2026年2月26日（木）18:30～20:00 (18:15から接続開始)

定 員：1000名

開催方法：オンラインツール「zoom」でライブ配信します

（ご登録者にはアーカイブ配信（見逃し配信）行う予定です）

■お申し込み方法

ご参加いただく際は、事前のご登録をお願いします（無料）。下記のウェブサイトから、参加申し込みを行ってください。

URL： https://jp.goldrattgroup.jp/a/0AB359

※ご登録者には見逃し配信を予定しております。

※申し込み完了メールが届かない場合は、別フォルダーに振り分けられている可能性がありま

すので「info@tocclub.net」からのメールは受信できるように設定ください。

※参加方法については、前日と当日にお申込みのメール宛てにご案内致します。



■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレイクスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL： https://www.goldratt.co.jp/



■TOCクラブについて

TOCクラブは、全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」に関連する最新情報・事例を発信することを目的として月に1～2回、平日の夕方に開催している無料セミナーです（オンライン/リアル）。企業のマネジメント層を中心に行政関係者や教育関係者など、さまざまな分野の方々に参加いただいています。世の中を良くしようという志のある方であれば、誰でも無料で参加いただけますので、ご興味のある方は以下のウェブサイトよりお申し込みください。

URL： https://www.tocclub.net/