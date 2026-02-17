『サカつく2026』とQuizKnockのコラボが決定！2月17日（火）よりクイズ王・伊沢拓司さんがアシスタント役・特別練習カードとして登場

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）において、株式会社batonが運営する知的エンタメ集団・QuizKnock（クイズノック）とのコラボレーションを実施し、本日2026年2月17日（火）より、伊沢拓司さんがアシスタント役と選手のステータスを上げる「特別練習カード」として登場することをお知らせします。

アシスタントは、全権監督であるプレイヤーをサポートしてくれるキャラクターです。伊沢さんとともに、baton社のエンジニアであり、同じくサッカーファンであるfalconさんも登場します。

▲伊沢拓司さん

▲falconさん

▲伊沢さんの「特別練習カード」

今回実装される伊沢さんの「特別練習カード」は、DEF、PHY、SHTを伸ばすことが可能で、伊沢さんをアシスタントに選択し、1シーズンプレイすると手に入ります。2、3、4、5シーズン遊ぶことで、さらに1枚ずつ手に入るため、レベル50まで上げられるようになります。

クイズ王の力を使い、選手を強化してください！

■YouTubeチャンネル「GameKnack」、「QuizKnock会議中【サブチャンネル】」で3本の動画が公開

コラボ実施を記念して、YouTubeチャンネル「GameKnack(https://www.youtube.com/@QKgameknack)」、「QuizKnock会議中【サブチャンネル】(https://www.youtube.com/channel/UCdvci38aZHC_5qKPyL8BPcA)」では3本の動画を公開中です。

1本目の動画では、伊沢さんとfalconさんが『サカつく2026』をプレイし、最強チームを作って真剣勝負を行いました。

2本目は、伊沢さんとfalconさんが同社サッカーサークルのプレイを解説しながら振り返っています。

3本目の動画では、ふくらPさん、須貝駿貴さん、山本祥彰さん、東問さんが、伊沢さんの「特別練習カード」の能力を決める会議を行いました。

サッカー談義に夢中になる伊沢さんらの様子をぜひご覧ください。

■サッカーオタクの伊沢なら最強のサッカーチームを作れる説【#サカつく2026】

https://youtu.be/CQpF35N8qRI(https://youtu.be/CQpF35N8qRI)

■【ゆるゆるサッカー】伊沢＆falconが普段の休日の様子をお届け！

https://youtu.be/wm1zO7twy_0(https://youtu.be/wm1zO7twy_0)

■伊沢とトレーニングするとどんな能力が上がるかを考える会【制作裏話】【#サカつく2026】

https://youtu.be/_pDCvdKRoqQ(https://youtu.be/_pDCvdKRoqQ)

■QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/QuizKnock)登録者は260万人を突破。2026年10月2日（金）に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(TM)Store URL：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam URL：https://store.steampowered.com/app/3271000

配信開始日：2026年1月22日（木）

価格：基本無料（アイテム課金）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA

