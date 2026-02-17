CRONOS アンバサダー・野杁正明氏を迎えた「CRONOS × 野杁正明SPECIAL EVENT TOUR 2026」開催決定

株式会社ワールドフィット

この度、株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）が展開する、ミニマルでありながら、スタイリッシュかつ独創的なデザインが特長のアクティビティウェアブランド「CRONOS（クロノス）」は、ONEキックボクシング世界フェザー級暫定王座であり、同ブランドのアンバサダーを務める野杁正明氏をゲストに迎えたスペシャルイベントツアー『CRONOS x野杁正明 SPECIAL EVENT TOUR 2026』の開催を決定いたしました。

過去数回に渡り開催してきた同イベントは、毎回多くのファンで賑わい好評を博しています。今回は開催店舗をさらに拡大し、表参道店・横浜店・名古屋店の全3店舗を巡るツアー形式での実施となります。世界最高峰の舞台・ONE キックボクシングで磨かれた圧倒的なテクニックとスピリットを持つトップファイター・野杁正明氏とともに、各店舗でのひとときをぜひご体験ください。 当イベントは事前応募された方を優先的にご案内いたします。イベント詳細はCRONOS各店舗のInstagramをご確認ください。

また、イベント開催時期に合わせ、MEN‘Sラインの新作アイテムを発表いたします。CRONOS が追求するミニマルかつスタイリッシュなデザインコンセプトを体現した新作は、2026年2月18日（水）よりOnline Store(https://cronos-fit.com/)、2月21日（土）よりCRONOS各店舗にて販売開始予定です。詳細は、CRONOS Online Store(https://cronos-fit.com/)及びCRONOS Official Instagram(https://www.instagram.com/cronos_japan_official/)をご確認ください。

CRONOS × 野杁正明 SPECIAL EVENT TOUR

ONEキックボクシング世界フェザー級暫定王座 野杁正明氏 スペシャルイベントツアー

【イベント詳細・ご案内】

・野杁正明選手との写真撮影

・サイン会

・応援フラッグ企画

・イベント限定特典

（抽選で2名様に野杁選手直筆サイン入りグローブをプレゼント※抽選参加条件有）

【参加方法】

当イベントは事前応募・先着制を優先的にご案内いたします。

参加をご希望の方は、専用フォームより是非ご応募ください。

イベント詳細は各店舗Instagramアカウント・ストーリーズにて順次ご案内いたします。

※定員に達し次第、受付終了となります。

※当日の状況により、当日整理券を配布する場合がございます。

整理券配布の有無・配布方法については、各店舗のInstagramにてご案内いたします。

【 注意事項】（必ずご確認ください）

・撮影はお客様ご自身のカメラ／スマートフォンをご使用ください。

・イベント進行の都合上、スタッフの指示に必ず従っていただきますようお願いいたします。

・混雑状況により、入店制限を行う場合がございます。

・イベント内容は予告なく変更、または予定より早く終了する場合がございます。

・安全管理上、スタッフが不適切と判断した行為は禁止とさせていただきます。

開催店舗・日程

■CRONOS 表参道

日程：2026年2月21日（土）13:00-15:00

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目3-9

電話番号：03-5778-9155

https://www.instagram.com/cronos_omotesando/

■CRONOS 横浜 ※横浜店限定コレクションを同時発売

日程：2026年2月28日（土）13:00-15:00

所在地：〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野1丁目13－15 ペレネ和平ビル 1F

電話番号：045-620-7030

https://www.instagram.com/cronos_yokohama/

■CRONOS 名古屋

日程：2026年3月29日（日）13:00-15:00

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目28－25 HARADA栄南ビル 1F

電話番号：052-238-1815

https://www.instagram.com/cronos_nagoya/

野杁正明 ｜ Noiri Masaaki

Official Instagram：@noiri.masaaki(https://www.instagram.com/noiri.masaaki/)

キックボクサー、野杁正明はONEを代表するトップファイター。愛知県出身で、幼少期から空手を学び、その後キックボクシングに転向。K-1 WORLD GPでは複数階級で活躍し、王者にも輝いており、その実力は国内外で高く評価。2024年から ONE championship に参戦し、現ONEキックボクシング世界フェザー級暫定王者。冷静沈着なファイトスタイルとストイックな姿勢が特徴で、多くの若手選手の目標となる。卓越した技術と精神力で、日本格闘技界を牽引する存在。

MEN’S 新作アイテム

CRONOS VISION PIPING BLOUSON

PRICE：\28,600（税込）、COLOR：BLACK/WHITE/NAVY/GREIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS SCRIPT SWEAT

PRICE：\16,500（税込）、COLOR：BLACK/V.BLACK/BEIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS SCRIPT HALF ZIP

PRICE：\17,600（税込）、COLOR：BLACK/V.BLACK/BEIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS PAINT STROKE L/S TEE

PRICE：\14,300（税込）、COLOR：BLACK/WHITE/GRAY、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS BACK STATEMENT L/S TEE

PRICE：\14,300（税込）、COLOR：BLACK/WHITE/GRAY/BEIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS BOLD BACK LOGO REGULARFIT TEE

PRICE：\14,300（税込）、COLOR：WHITE/BLACK×WHITE/BLACK×BLUE、SIZE：S/M/L/XL/XL

CRONOS SPLIT LOGO SLEEVELESS

PRICE：\8,800（税込）、COLOR：BLACK/WHITE/GRAY/BEIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS ACTIVE FLOW OVERSIZE S/S TEE

PRICE：\9,900（税込）、COLOR：BLACK/WHITE/GRAY/BEIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS VISION PIPING PANTS

PRICE：\17,600（税込）、COLOR：BLACK/WHITE/NAVY/GREIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS HIGH TENSION SCRIPT SKINNY PANTS

PRICE：\17,600（税込）、COLOR：BLACK/BEIGE、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS ACTIVE FLOW SKINNY PANTS

PRICE：\17,600（税込）、COLOR：BLACK/BEIGE/GRAY、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS PAINT STROKE SKINNY PANTS

PRICE：\17,600（税込）、COLOR：BLACK/GRAY、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS HIGH-STRETCH SKINNY PANTS

PRICE：\17,600（税込）、COLOR：BLACK/GRAIGE/GRAY、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS ONE FLOW COMPETITION SHORTS

PRICE：\14,300（税込）、COLOR：WHITE/BLACK×YELLOW/BLACK×BLUE/BLACK×BROWN、SIZE：S/M/L/XL/XXL

CRONOS BICOLOR PANEL BRIM CAP

PRICE：\8,250（税込）、COLOR：BLACK/BLACK×WHITE/GREIGE、SIZE：FREE

CRONOS MINI BOX LOGO SOCKS

PRICE：\2,420（税込）、COLOR：BLACK/WHITE/BEIGE、SIZE：FREE

【CRONOS YOKOHAMA LIMITED COLLECTION】 2月28日発売開始

CRONOS YOKOHAMA LIMITED T-SHIRTS

PRICE：\9,900（税込）、COLOR：BLACK×BLACK/BLACK×WHITE/BLACK×SILVER/BLACK×BLUE、SIZE：S/M/L

CRONOS YOKOHAMA LIMITED SHORTS

PRICE：\14,300（税込）、COLOR：BLACK×BLACK/BLACK×WHITE/BLACK×SILVER/BLACK×BLUE、SIZE：S/M/L

ABOUT CRONOS

Online Store：https://cronos-fit.com/(https://cronos-fit.com/)

Official Instagram：@cronos_japan_official(https://www.instagram.com/cronos_japan_official/)

Official LINE：@jod3086g(https://page.line.me/jod3086g)

ミニマルでありながら、スタイリッシュ且つ独創的なデザインが特徴のCRONOS。優れた機能素材を採用し、最先端のトレーニングシーンを支えることはもちろん、日常においても、永く愛用できるようなアクティビティウェアを展開する。ブランドの柱となる「MENS」及び「WOMENS」を筆頭に、高品質な縫製技術と伸縮性に富んだハイストレッチ素材を用いたアイテムを提供し、ディレクターにはタレントのユージ氏を起用したゴルフライン「CRONOS BLACK（クロノス ブラック）」も展開。

CRONOSは表参道店、立川店、横浜店、大宮店、千葉店、名古屋栄店、大阪北堀江店、京都店、神戸店、広島店、岡山店、福岡店、仙台店、札幌店、沖縄国際通り店に加え、GINZA SIXにも常設店を構える。2025年には梅田店、鹿児島店、富山店、宇都宮店、柏店、静岡店、町田店も新たにオープンした。