営業代行会社が実運用データを分析--「成果につながるテレアポ条件」を公開｜法人営業の教科書

株式会社セールスリンク

株式会社セールスリンクは、当社が運営する法人営業メディア「法人営業の教科書｜営業代行会社が教える成果メソッド」にて、架電に関する調査データを分析した記事を公開しました。

本記事では、営業代行の実運用で蓄積した架電データをもとに、成果につながりやすいテレアポの条件を整理しています。

ただし本リリースでは、内容の一部のみを先行公開します。

■先行公開：成果差が出た「2つの観点」（一部抜粋）

今回の分析では、成果の傾向が分かれた観点として、主に以下を扱っています。

・会話比率（お客様：アポインター）の違いによる成果傾向

・通話時間（分台）の違いによる成果傾向

そして、実運用データの集計から、“成果が出やすいレンジ”が一定見えることが分かりました。

■ここから先（詳細）は記事内で公開

架電数に対するアポ率と会話比率 ※表4架電数に対するアポ率と会話時間 ※表6アポ数/受注率ともに安定するテレアポの最適値

記事内では、上記2観点について

・具体的な数値

・成果が出やすいレンジの考え方

・現場での再現ポイント（改善の打ち手）

まで含めて解説しています。

続きはこちら（全文）

https://media.saleslink.jp/calldata-analysis/

「法人営業の教科書｜営業代行会社が教える成果メソッド」は、営業代行の現場で蓄積した知見やデータをもとに、法人営業に関する実務的なノウハウを発信するメディアです。

https://media.saleslink.jp/

●引用・転載時のクレジット表記のお願い

※本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「法人営業の教科書（株式会社セールスリンク）」が実施した調査結果によると…