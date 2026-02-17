営業代行会社が実運用データを分析--「成果につながるテレアポ条件」を公開｜法人営業の教科書
株式会社セールスリンクは、当社が運営する法人営業メディア「法人営業の教科書｜営業代行会社が教える成果メソッド」にて、架電に関する調査データを分析した記事を公開しました。
本記事では、営業代行の実運用で蓄積した架電データをもとに、成果につながりやすいテレアポの条件を整理しています。
ただし本リリースでは、内容の一部のみを先行公開します。
■先行公開：成果差が出た「2つの観点」（一部抜粋）
今回の分析では、成果の傾向が分かれた観点として、主に以下を扱っています。
・会話比率（お客様：アポインター）の違いによる成果傾向
・通話時間（分台）の違いによる成果傾向
そして、実運用データの集計から、“成果が出やすいレンジ”が一定見えることが分かりました。
架電数に対するアポ率と会話比率 ※表4
架電数に対するアポ率と会話時間 ※表6
アポ数/受注率ともに安定するテレアポの最適値
■ここから先（詳細）は記事内で公開
記事内では、上記2観点について
・具体的な数値
・成果が出やすいレンジの考え方
・現場での再現ポイント（改善の打ち手）
まで含めて解説しています。
「法人営業の教科書｜営業代行会社が教える成果メソッド」は、営業代行の現場で蓄積した知見やデータをもとに、法人営業に関する実務的なノウハウを発信するメディアです。
