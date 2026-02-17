EKALより機能素材「NYLON TUSSER」シリーズが登場
長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL （エカル）」。
毎シーズン好評いただいている「NYLON TUSSER（ナイロンタッサー）」の生地を使用したたラインナップが今季も登場。
NYLON TUSSER（ナイロンタッサー）
軽量性、撥水性、UVカットの特性を併せ持つ機能素材。
ナイロン素材でありながら独特のぬめりを感じにくく、肌離れの良さが魅力。
シワになりにくいイージーケア性もあり、アクティブシーンや旅先でも重宝します。
MEN ナイロンタッサーフーディ
UR TECH ナイロンタッサーフーディ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26130-1051124/?_ga=2.2644595.295040332.1771214554-604587.1723687207)
number：FE26130-1051124
price：\14,300 (tax incl.)
col：YELLOW / NAVY / GRAPHITE / LAKE BULE
size：M / L
MEN ナイロンタッサーロングスリーブシャツ
ナイロンタッサーロングスリーブシャツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26130-1031123/?_ga=2.2644595.295040332.1771214554-604587.1723687207)
number：FE26130-1031123
price：\11,000 (tax incl.)
col：YELLOW / NAVY / GRAPHITE / LAKE BLUE / LAKE SUNLEAF
size：M / L / XL
MEN ナイロンタッサーベスト
ナイロンタッサーベスト
number：FE26230-1051126
price：\13,200 (tax incl.)
col：NAVY / GRAPHITE
size：M / L
MEN ナイロンタッサートラウザー
ナイロンタッサートラウザー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26130-1041125/?_ga=2.2644595.295040332.1771214554-604587.1723687207)
number：FE26130-1041125
price：\11,000 (tax incl.)
col：NAVY / GRAPHITE / LAKE SUNLEAF
size：S / M / L
WOMEN ナイロンタッサージップパーカー
ナイロンタッサージップパーカー(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26130-2070116/?_ga=2.27637119.295040332.1771214554-604587.1723687207)
number：FE26130-2070116
price：\13,200 (tax incl.)
col：YELLOW / BEIGE / LAKE BLUE / GRAPHITE / NAVY
size：ONE
WOMEN ナイロンタッサージップカーディガン
ナイロンタッサージップカーディガン(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26130-2030117/?_ga=2.27637119.295040332.1771214554-604587.1723687207)
number：FE26130-2030117
price：\11,000 (tax incl.)
col：LAKE SUNLEAF / GRAPHITE / NAVY
size：ONE
WOMEN ナイロンタッサーベスト
ナイロンタッサーベスト
number：FE26130-2070123
price：\11,000 (tax incl.)
col：GRAPHITE / NAVY
size：ONE
WOMEN ナイロンタッサーラップ風スカート
ナイロンタッサーラップ風スカート
number：FE26130-2050118
price：\11,000 (tax incl.)
col：BEIGE / NAVY / YELLOW / GRAPHITE
size：ONE
WOMEN ナイロンタッサートラウザー WS
ナイロンタッサートラウザー WS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26130-2040122/?_ga=2.263558735.295040332.1771214554-604587.1723687207)
number：FE26130-2040122
price：\11,000 (tax incl.)
col：GRAPHITE / LAKE SUNLEAF / NAVY
size：ONE
> EKAL 2026 SPRING/SUMMER LOOK(https://media.urban-research.jp/feature/ekal_2026ss/)
> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.263558735.295040332.1771214554-604587.1723687207)
EKAL 公式Instagram(https://www.instagram.com/ekal_lake_official/)