受講生限定ウェビナー｜『絵心なしでもOK！ Nano Bananaマンガ実験室』
株式会社LIBREX
今回のウェビナーでは、Nano Bananaを活用した
2/20(金) 21時～
Nano Bananaの使い方とマンガ制作のプロセスを
📚この講座で学べること
■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先
■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/26_1_293cd079a5c154ea0e18206eebe97dbc.jpg?v=202602180951 ]
「マンガ制作に挑戦したいけれど、自分には無理かもしれない…」と思っている方へ。
今回のウェビナーでは、Nano Bananaを活用した
今日からできるクリエイティブ制作の進め方について解説します
2/20(金) 21時～
『絵心なしでもOK！ Nano Bananaマンガ実験室』
今回はバイテック 画像・動画講師 椿講師さんが登壇
Nano Bananaの使い方とマンガ制作のプロセスを
AI画像・動画のプロ 椿講師に解説いただきます。
📚この講座で学べること
・お悩み解決型のマンガキャラクターのつくり方（デザイン～三面図）
（青い2頭身でちょっとドジな、みなさんが知っているロボットのマンガをモチーフ）
・「ふしぎな道具」から発想するマンガのテーマ設計
・1コマ→4コマ→4ページへ広げるストーリー構築
当日参加者限定特典：ウェビナー内で使用した プロンプト／素材 を、当日参加者限定で配布します（配布内容は当日ご案内します）
あなたの頭の中の世界を、AIで“マンガという形”にしてみませんか？
【本件に関するお問い合わせ先】
■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先
株式会社Librex 広報担当：高嶋
電話番号：03-4400-6693
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
バイテック生成AIオンラインスクール 事務局
電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/
企業情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/26_1_293cd079a5c154ea0e18206eebe97dbc.jpg?v=202602180951 ]