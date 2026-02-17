受講生限定ウェビナー｜『絵心なしでもOK！ Nano Bananaマンガ実験室』

株式会社LIBREX

「マンガ制作に挑戦したいけれど、自分には無理かもしれない…」と思っている方へ。

今回のウェビナーでは、Nano Bananaを活用した

今日からできるクリエイティブ制作の進め方について解説します

2/20(金) 21時～

『絵心なしでもOK！ Nano Bananaマンガ実験室』

今回はバイテック 画像・動画講師 椿講師さんが登壇

Nano Bananaの使い方とマンガ制作のプロセスを

AI画像・動画のプロ 椿講師に解説いただきます。

📚この講座で学べること

・お悩み解決型のマンガキャラクターのつくり方（デザイン～三面図）

（青い2頭身でちょっとドジな、みなさんが知っているロボットのマンガをモチーフ）

・「ふしぎな道具」から発想するマンガのテーマ設計

・1コマ→4コマ→4ページへ広げるストーリー構築

当日参加者限定特典：ウェビナー内で使用した プロンプト／素材 を、当日参加者限定で配布します（配布内容は当日ご案内します）

あなたの頭の中の世界を、AIで“マンガという形”にしてみませんか？

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/26_1_293cd079a5c154ea0e18206eebe97dbc.jpg?v=202602180951 ]