【メガスタ・一橋セイシン会の破産 緊急支援】私立専門プロ家庭教師「四谷進学会」
入会金無料・管理費6か月無料で学習継続をサポート
私立中学・高校・大学受験に特化したプロ家庭教師派遣を行う四谷進学会（運営：株式会社アイルビーワム／代表：田中淳吾）は、家庭教師事業を展開していたメガスタおよび一橋セイシン会の破産を受け、受験直前期にもかかわらず授業が突然終了してしまった生徒・保護者を対象とした緊急受け入れ支援を開始しました。
突然の授業終了により、学習環境や指導体制を失ってしまったご家庭に対し、費用面・指導面の両方から支援を行い、教育を止めないことを目的としています。
■ 緊急支援の概要
メガスタ・一橋セイシン会の破産等により、受験期に授業が終了してしまった生徒を対象に、以下の条件で受け入れを行います。
入会金：無料
管理費（月額3,300円）：３か月間無料対象
メガスタ・一橋セイシン会の破産により、授業が突然終了してしまった生徒 受験直前期にもかかわらず、学習継続に不安を抱えているご家庭
対応授業形態
対面授業、オンライン授業
※いずれも対応可能
対面授業対応エリア
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
高校受験・大学受験など、短期・超短期での指導依頼についても、可能な限り迅速に対応します。
■ 背景と四谷進学会の想い
受験直前期に「先生が突然いなくなる」「授業が急に止まる」という事態は、生徒本人にとっても、保護者にとっても非常に大きな不安となります。
同じ家庭教師業界で、同じく私立受験に特化したプロ家庭教師を専門に運営してきた立場として、
教育を止めないことは業界全体の責務であると考え、今回の緊急支援を決定しました。
「今すぐ契約するかどうか」を決める必要はありません。
まずは、これからの学習をどのように進められるかを一緒に考えるご相談だけでも可能です。
■ 四谷進学会について
四谷進学会は、私立中学・高校・大学受験に特化した１００％プロ家庭教師専門の派遣サービスです。
生徒一人ひとりの学力・性格・志望校に合わせた完全個別指導を行い、対面・オンライン双方で柔軟な指導体制を提供しています。
■ 公式サイト・お問い合わせ先
公式サイト
https://www.yotsuya-s.co.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.yotsuya-s.co.jp/trial/form.html
■ 会社概要
サービス名：四谷進学会プロ家庭教師センター
運営会社：株式会社アイルビーワム
代表者：田中淳吾
事業内容：私立専門プロ家庭教師事業