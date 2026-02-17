プレーオフ出演者情報第6弾！　アーティスト『前田大翔』の出演が決定！！

一般社団法人Ｔリーグ

プレーオフを盛り上げる出演者が決定！第6弾として、前田大翔の出演が決定しました。



今シーズンの北海道帯広市で開催されたリーグセントラル試合で会場MCを担当、ライブパフォーマンスを披露してくださった前田大翔さんが、今シーズンの大一番に帰ってきます。

前田大翔さんには、3月27日(金)のプレーオフ 男子ファイナルのオープニングショーでパフォーマンスをしていただきます。

詳しくは下記プレーオフ特設サイトで発表させて頂きます。

https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/

◆ 『前田大翔』さんプロフィール



2014年から2024年までCandy Boy(トータルエンターテイメント集団）のメンバーとして活動。2024年7月7日にグループが解散した後、timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に参加。 オーディション後はソロ活動を開始。2025年9月16日に初のソロ配信1st EP「Grand-Brand-New」をリリース！全国各地で開催したリリースイベントでは「リリイベ王子」として話題に。 2026年1月5日に1st Single「Beautiful World ～ウツクシキボクラノセカイ～」「Love is a maze」を両A面にて先行配信スタート。3月15日に1stSingleは発売予定。 2026年3月22日に品川 THE GRAND HALLにてライブも発表されている。 「両想い系セルフプロデュースアイドル」として精力的に活動中である。

<各種SNS>

X：https://x.com/taisho_maeda916

Instagram：https://www.instagram.com/taisho_maeda_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@taisho_maeda