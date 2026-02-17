山梨県甲府市に新拠点【ニッカホーム甲府営業所】を開設！

ニッカホーム株式会社

全国100店舗以上を展開する住宅リフォーム専業の ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の関東支社は、2026年2月21日(土)、山梨県甲府市国母に「ニッカホーム甲府営業所(https://kofu-nikka.com/)」を開設いたします。

これに伴い、2月21日から23日までの3日間、地域の皆さまへの感謝を込めたグランドオープンイベントを開催し、イベント詳細を公式サイトにて公開しました。

■ 山梨県内の拠点として【ニッカホーム甲府営業所】が本格始動

ニッカホーム甲府営業所は、山梨県甲府市国母エリアの国道20号・国母交差点角地という交通利便性の高い立地にオープンします。

ニッカホーム甲府営業所は、2025年4月より山梨県での営業活動を開始し、これまでに200件を超える施工実績を積み重ねてきました。

こうした地域の皆さまからの信頼を背景に、このたび新築店舗として常設拠点を開設し、より身近で相談しやすい体制を整えます。

〒400-0043 山梨県甲府市国母5-6-31

■ グランドオープンイベント情報を公式サイトで公開グランドオープンイベントチラシ（表面）グランドオープンイベントチラシ（裏面）

このたびのオープンにあわせ、2026年2月21日(土)～23日(月・祝)の3日間、グランドオープンイベントを開催します。

イベントの詳細は公式サイトにて公開を開始し、ご家族で楽しめる多彩な企画を用意しています。

【主なイベント内容】

・名古屋土産プレゼント

・ニッカホームオリジナルガチャチャレンジ

・飲食サービス（おでん・クレープ・ポップコーンなど）

・アートパネル制作ワークショップ

・特価販売・破格値祭り

・水廻り設備グレードアップキャンペーン

・無金利ローンキャンペーン

・施工費無料抽選企画

・端材木材プレゼント ほか

リフォームをご検討中の方はもちろん、初めてニッカホームを知る方にも気軽にご来場いただける内容となっています。

https://kofu-nikka.com/news/20260216102133.html

■ 地域密着型サービスで「相談しやすいリフォーム拠点」へ

ニッカホームは、営業担当が現地調査から施工管理、アフターサービスまで一貫して対応する体制を強みとしています。

ニッカホーム甲府営業所においてもこの体制を徹底し、住まいに関するあらゆる相談に迅速かつ丁寧に対応してまいります。

「地域で最も身近なリフォームパートナー」として、安心と品質を提供し続けます。

■ ニッカホーム甲府営業所 概要

【店舗名】ニッカホーム甲府営業所

【所在地】山梨県甲府市国母5-6-31

【オープン日】2026年2月21日(土)

【イベント期間】2026年2月21日～23日

各日10：00～16：00まで

【HP URL】https://kofu-nikka.com/

■ 今後の展望

ニッカホームは、甲府営業所を拠点に、山梨県全域においてさらなるサービス品質の向上と地域貢献を推進してまいります。

住まいを通じて地域の暮らしを支える企業として、長期的な信頼関係の構築を目指します。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）

累計900,953件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

