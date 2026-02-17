【実績レポート】BOTANICO、当社初のSNS内製化サポートでフォロワー3,500人獲得を実現
当社初となるSNS内製化サポート支援を実施しました。その結果、クライアントが自社内のみでSNS運用を行い、フォロワー3,500人を獲得、問い合わせ件数を0件から月平均7件へ増加させる成果を創出しました。
本事例は、外注依存ではなく“自走できるSNS体制”を構築することで、持続可能な集客基盤を実現した取り組みです。
【1．背景：SNSを内製化したいが成果が出ない課題】
対象となったクライアントでは、
・SNS運用を外注せず自社で行いたい
・社内にノウハウがなく、成果が出ない
・投稿はしているが問い合わせにつながらない
といった課題を抱えていました。
BOTANICOはこれらの課題に対し、SNSを「代行する」のではなく、“自社で成果を出せる体制をつくる”内製化支援モデルとしてコンサルティングを開始しました。
【2．施策概要：自走型SNS内製化サポート設計】
本プロジェクトでは、投稿代行を行わず、社内担当者が主体となって運用できる仕組みづくりを支援しました。
主な取り組み内容は以下の通りです。
・事業目的と連動したSNS戦略設計
・ターゲット・発信テーマの明確化
・投稿フォーマットと役割分担（認知／信頼／行動）の設計
・プロフィールおよび問い合わせ導線の最適化
・月次分析と改善提案によるPDCA体制の構築
・社内マニュアル・運用ルールの整備
「運用を任せる」のではなく、“成果が出る型”を社内に残すことを重視しました。
【3．成果：フォロワー3,500人、問い合わせ月平均7件を達成】
内製化サポート開始から一定期間で、以下の成果を達成しました。
・フォロワー数：3,500人獲得（自社運用のみ）
・問い合わせ件数：0件 → 月平均7件
・問い合わせ経路：SNSプロフィールおよび投稿経由
特に、
「投稿を見て信頼できると感じた」
「発信内容が具体的で相談しやすかった」
といった声が増え、営業活動に依存しない問い合わせ導線が確立されました。
【4．考察：内製化でも成果を出せた要因】
本事例から、BOTANICOはSNS内製化成功の要因を次のように整理しています。
・戦略設計とKPIを明確にしたこと
・投稿の役割を分解し、目的別に設計したこと
・数値分析に基づく改善を継続したこと
・社内で再現可能な運用マニュアルを整備したこと
SNSは、外注しなくても“設計と改善の仕組み”があれば成果を出せることが明らかになりました。
【5．まとめ：SNS内製化は“持続可能な集客資産”】
今回の取り組みにより、BOTANICOはSNS内製化支援が、フォロワー拡大と問い合わせ創出を同時に実現できる再現性の高い支援モデルであることを実証しました。
・自社運用のみでフォロワー3,500人獲得
・問い合わせ0件から月平均7件へ改善
・外注に依存しない持続可能な体制構築
BOTANICOでは今後も、企業のSNS運用を“自走型”へと進化させる内製化支援を提供してまいります。
