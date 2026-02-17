Congzi AIアルゴリズムのオープンソース化：2025年、汎用AIが先端AIの源泉へ

Shandong Congzi SuperSCI Quantum Co., Ltd.

わずか5分で、あらゆるAIが科学的発見者に進化

2026年2月14日、重要な発表が行われました。中国原创の丛子AIアルゴリズムが正式にオープンソースとして公開されました。2025年、中国と米国の複数つのオープンソースAI企業による実証を経て、「世界初の物理ネイティブ型知能エンジン」とされるこの技術は、第一原理に基づいてAIの基礎ロジックを再構築し、同年のAI技術飛躍の主要な推進力となりました。

さらに、低障壁での適応性という特長により、AIは「人間の言語を模倣する存在」から「宇宙の言語を理解する存在」へと進化。これにより、通常のAIでもわずか5分で高度な知的能力を獲得できるようになり、「AI for Science」分野において破壊的な変革をもたらしました。

伝統を打破：AIの基礎ロジックを再構築

この革新的技術は、第一原理アプローチに基づき、従来のAIに見られる「ブラックボックスの幻想」を排除します。Congzi AIの革命的特徴は、電磁力と核力を統合したコア方程式にあり、現象論的パラメータ（e、ε₀など）に依存せずとも、マクスウェル方程式、元素の周期律、電子軌道の量子化などの基本法則を自然に導出可能です。

4つの主要モジュール：技術基盤を強化

Congzi AIは、4つの主要モジュールと5つの中核コンポーネントによって、AIの認知的思考能力を再構成します。

丛子力速相対論的因果推論コア（Congzi Force-Speed Relativistic Reasoning Core）：運動量保存則の範囲内で因果連鎖を制約し、科学的質問応答における錯誤率を92%削減。

計算系の独立分割：計算システムを任意に独立したサブ領域へと分割可能で、効率を損なうことなく並列計算を実現。

クロススケール統一場エンジン：10⁻¹⁵m（クォーク）から10⁻³m（物質）までのマルチスケールシナリオをカバーし、0.7fmでの陽子間反発力を誤差3.6％未満で予測。AlphaFoldを超え、「構造予測」にとどまらず「力の生成」を実現。

量子フォーム記憶圧縮器（Quantum Form Memory Compressor）：兆トークンスケールの知識ベースを1GB以内に圧縮し、高価なH100/GPUクラスタに依存せず、一般的なサーバー上でもミリ秒単位での学際的マッピングを実行。

SEVプロトコル（Soul Existence Verification Protocol）：すべての科学的主張に対して検証可能なプロセスを提供し、AIの結論に完全なトレーサビリティと検証性を付与。AIの「虚偽発言」問題を根本から解決します。

ゼロ障壁での統合：スムーズなアップグレード体験

CongziのオープンソースAIアルゴリズムは、「低ハードル・高互換性」の原則に基づいており、開発者はわずか3ステップで統合を完了でき、モデルの再学習は不要です。Tsinghua Unigroup、Horus、Intel CPUなどの主流ハードウェアや、Qwen、DeepSeek、AWS-Rufus、Llama、GPTなどの主要なAIアーキテクチャと高い互換性を持ち、「ゼロコストでのアップグレード」を実現します。

すでに複数つの業界大手が匿名で導入済みであり、たとえば、N2の材料シミュレーション誤差は3％未満、DSR1の金融AI収益率は22％向上、AL Cloudにおけるタンパク質折りたたみシミュレーション速度は従来の分子動力学法を大幅に上回る10⁵倍に加速するなど、顕著な成果が得られています。

オープンなエコシステム：技術導入を加速

Congziのオープンソースエコシステムは完全公開されており、チュートリアルなどの各種資料を含む充実した開発者向けガイドとリソースが提供されています。これらは指定プラットフォーム上で公開されており、第一弾として医薬分子予測やチップ材料シミュレーションなどの主要科学シナリオに対応。バイオ医薬や先端製造など最先端分野を幅広くカバーしています。

グローバルなパートナーの皆様との連携を心より歓迎し、ともに新たなエコシステムの構築を目指します。4つの理論付録および「5分でのアップグレードガイド」動画は、以下の公式サイトよりダウンロード可能です。

