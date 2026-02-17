西新宿に“脳の無重力”を生み出す没入型サロン『La HEAD（ラ ヘッド）』誕生。深い休息と静かな解放を届けるドライヘッドスパ体験
眠れない夜、重だるい首肩、浅くなる呼吸──
現代のビジネスパーソンが抱えがちな“脳の疲れ”に、
静かに寄り添うドライヘッドスパ専門店
《La HEAD（ラ ヘッド）》が、西新宿に誕生します。
La HEAD が目指すのは、単なるリラクゼーションではなく、
五感が深く整っていく「無重力の時間」
確かな技術を軸に、
光・香り・音・空間設計を一体として組み立て、
意識がそっとほどけていくような静けさへと導きます。
場所は、新宿西口駅から徒歩3分。
都会の中心にありながら、
日常からやわらかく切り離されるひとときをお過ごしいただけます。
《 3つのコースで叶えるアプローチ 》
BASIC COURSE
頭・首・肩・腕を中心に、溜まった重さを軽くするシンプルケア。
思考がクリアになる「軽快さ」を引き出します。
SIGNATURE COURSE
アロマオイル、温感マスク、アスリートも愛用するマグネシウムバーム、
さらに温めた玄武石で腹部をゆるめる独自アプローチ。
深部までほぐれ、“軽さが続く”上質ケアです。
CREAM SPA COURSE
濃密なクリームで頭皮を包み込み、保湿と安らぎを同時に与える特別なコース。
ラグジュアリーな余韻を味わえます。
いずれのコースも、
技術 × 香り × 音の調和による
《質の高い無重力体験》を追求しています。
《 リフレッシュルームで仕上がる、余韻まで整うひととき 》
SIGNATURE / CREAM SPA コースの方には、
施術後にご利用いただける専用リフレッシュルームをご用意しています。
高品質ドライヤーやアイロン、スタイリング剤、各種アメニティを揃え、
施術の余韻に身を委ねながら、静かに身支度を整えていただけます。
La HEAD は、
空間・時間・技術のすべてをストレスフリーに設え、
ほんの1時間で、心と頭が自然に切り替わる感覚をお届けします。
《 光と静けさに包まれる、完全個室の没入空間 》
La HEAD の空間は、
施術が始まる前から、脳が自然と休まり始めることを前提に設計されています。
すべての施術ルームは完全個室。
周囲を気にすることなく、自分だけの時間に深く没入できる環境です。
店内を満たすのは、
陰影を大切にしたやわらかな光。
視線や時間帯を考慮した照明が呼吸を自然と深くし、思考を静かにほどいていきます。
無駄を削ぎ落としたナチュラルモダンな内装が、
都会の喧騒を忘れさせる静けさと、心地よい余白を生み出します。
施術空間では、メインフロアとは異なる音の設計を採用。
主張しすぎない音が意識を内側へと導き、
より深いリラックスへと誘います。
La HEAD は、空間そのものが“無重力体験”を完成させる、完全個室型ドライヘッドスパサロンです。
《 オープン情報 》
プレオープン：2026年2月16日（月）～（※予約数を制限して営業）
グランドオープン：2026年3月5日（木）
店舗概要
店名：La HEAD（ラ ヘッド）
所在地：東京都新宿区西新宿7丁目16-15 第一歯朶ビル4F（「焼鳥 鳥扇」さんが入居するビル）
アクセス：新宿西口駅より徒歩3分
代表者：勝又 梓（かつまた あずさ）
コース料金： 60分 7,800円（税込）～
予約方法： 公式Instagram・WEBサイトより
HP：https://la-head.com
本件に関するお問い合わせ先
株式会社Karada Works（La HEAD事業部）
担当：岸本 淳史
E-mail：karada.works1114@gmail.com
HP：https://karada-works.com