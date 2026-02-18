【AnimeFestaで独占配信中！】『魔都精兵のスレイブ2 《ご褒美Ver.》』キャストサイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンスタート！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて独占配信中のアニメ『魔都精兵のスレイブ2 《ご褒美Ver.》』の第6話（https://animefesta.iowl.jp/titles/1921）を配信開始しました。

物語の折り返しを記念して、鬼頭明里 さん（羽前 京香 役）、日野まり さん（駿河 朱々 役）、立花日菜 さん（大川村 寧 役）、宮本侑芽 さん（東 日万凛 役）の直筆サイン入りキービジュアルポスターが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

AnimeFestaで独占配信しているご褒美Ver.は、放送時には制限されている演出やディテールを、そのままの形でお楽しみいただける特別バージョンです。ぜひ、AnimeFestaで本来の姿をお楽しみください。

【配信概要】

タイトル ：魔都精兵のスレイブ2 《ご褒美Ver.》

作品ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1921

キャストサイン入りキービジュアルポスタープレゼントキャンペーン

【応募期間】

・2026年2月18日(水)00:30 ～ 3月4日（水）00:29まで



【応募方法】

・AnimeFesta公式Xアカウント（@AnimeFesta_Info）をフォロー

・対象の投稿をリポスト



【賞品】

・キャストサイン入りキービジュアルポスター（抽選2名様）

■サイン執筆キャスト・鬼頭明里 さん（羽前 京香 役）・日野まり さん（駿河 朱々 役）・立花日菜 さん（大川村 寧 役）・宮本侑芽 さん（東 日万凛 役）

作品情報

[あらすじ]

最高戦力 全組長、集結。

活躍できる場所を求めていた男子高校生・和倉優希は、魔防隊 七番組組長・羽前京香の能力により“奴隷（スレイブ）”としての力を開花させ、京香は故郷の敵である一本角を討ち果たし宿願の復讐を遂げた。

しかしその陰で、魔都では新たな脅威《八雷神》が動き始める。

優希と京香は、全組長が集結する“組長会議”へと向かうことに。

合同訓練を通じて力を蓄える魔防隊。

その中で優希もまた、新たな可能性と著しい成長を見せ始める。

一方で、八雷神の一柱が現世に現れて──。

“飼われる少年”のバトルファンタジー、第2章。ここに開幕！

[スタッフ]

原作：タカヒロ

漫画：竹村洋平

監督：田村正文

シリーズ構成：中西やすひろ

脚本：中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太

キャラクターデザイン：中野圭哉

コンセプトコンポジット：高津純平

美術監督：小原志野

色彩設計：鈴木咲絵

色彩設計補佐：椛谷麻衣

撮影監督：林 幸司

CGディレクター：田場隆将（サンジゲン）

編集：丹 彩子

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音響監督：横田知加子

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーション制作：パッショーネ × ハヤブサフィルム

[キャスト]

和倉優希：広瀬裕也

羽前京香：鬼頭明里

東日万凛：宮本侑芽

駿河朱々：日野まり

大川村寧：立花日菜

出雲天花：内田真礼

東八千穂：稗田寧々

若狭サハラ：上田麗奈

多々良木乃実：市ノ瀬加那

上運天美羅：ファイルーズあい

月夜野ベル：石見舞菜香

蝦夷夜雲：和泉風花

東 風舞希：ゆかな

山城 恋：花澤香菜

備前銀奈：吉田有里

和倉青羽：楠木ともり

銭函ココ：千本木彩花

湯野波音：日高里菜

紫黒：杜野まこ

雷煉：くじら

壌竜：生天目仁美

(C)タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第２広報部

AnimeFesta（アニメフェスタ）

最新作はもちろん…

地上波では決して見られない【プレミアム版（規制解除版）】作品も見放題！

AnimeFesta（アニメフェスタ）は、アニメが好きな方向けの「アニメ見放題」サブスクリプションサービスです。

最新作や異世界ファンタジー、恋愛（ラブコメ）、SFなど、幅広いジャンルを網羅。さらに、独占配信作品や地上波放送では見られない【プレミアム版（規制解除版）】もすべて見放題でお楽しみいただけます。

「プレミアム」ラベルが付いた一部作品のご視聴には、プレミアムプランへのご加入が必要です。



「アニメ見放題」サービスをお探しの方、地上波では決して見られない「プレミアム版（規制解除版）」や独占作品を体験したい方は、ぜひAnimeFestaをご利用ください！



会員はこちらから！

▶https://animefesta.iowl.jp/entry



サービス概要：

名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。

ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry

AnimeFesta公式SNS

X ：@AnimeFesta_info

Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/