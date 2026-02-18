TikTokで話題のアーティスト「夜と私のこと」が、孤独を抱える心にそっと寄り添う新曲「クラーケン」を2月18日(水)にリリース。

株式会社STARBASE「クラーケン」アートワーク

2025年に始動したアーティスト「夜と私のこと」は、繊細さと力強さを併せ持つ音楽性を武器に、TikTokを中心に大きな反響を呼び、若年層を中心に支持を急速に広げている。近年ではSNSでの注目だけにとどまらず、各所で着実にステップを重ねながら、アーティストとしての存在感を高めている。

これまでコンスタントに楽曲をリリースしてきた彼らが、2月18日(水)に第4弾シングルとなる「クラーケン」をリリースした。

本作は、孤独を抱えながらも、大切な存在との出会いを通して、再び生きることに目を向けていく心の軌跡を描いた楽曲となっている。

K4njiが作り出す柔らかなバンドサウンドに身を委ねるように、どこか安心感のある sheimi の歌声が静かに寄り添い、気づけば心の奥へとすっと溶け込んでいく。

聴き終えた後には、今日という一日をもう一度頑張ってみようと思わせてくれる一曲だ。

また、ジャケットアートワークは、2nd Single「ライカ」でもアートワークを手がけたイラストレーター・Limaが再び担当。楽曲が持つ優しい雰囲気や込められたメッセージを丁寧に描き出し、「クラーケン」を聴いている時間にそっと寄り添ってくれるような一枚に仕上がっている。

各種配信サービス：https://lnk.to/NM_Kraken

K4njiコメント

クラーケンの制作にあたっては、sheimiさんの繊細なメロディーや歌詞が持つ魅力を最大限に活かすことを大切にしました。中でも、彼が楽曲に込めていた世界観と、私自身のイメージを丁寧にすり合わせていく作業は、大きな挑戦でした。試行錯誤を重ねる中で、sheimiさんと私、2人が納得できる形に仕上げることができたと感じています。

こうして完成したクラーケンは「夜と私のこと」の新たな一面として感じていただける楽曲に仕上がりました。ぜひ多くの方にお楽しみいただけたら嬉しいです。

sheimiコメント

この曲は、クラーケンという海の怪物と実世界にいる孤独な少女のことを描いた曲です。

現実世界でうまくいかない少女は、日々、大好きな海へ向かう。そこで怪獣クラーケンに出会い、「生きる」ということ、世界の美しさと改めて向き合っていく様を描きました。

K4njiさんが鳴らすサウンドと重なりあって、優しい曲になりました。自由に聞いてくださいね。

●楽曲情報●

【リリース日】2026年2月18日（水）

【アーテイスト名】夜と私のこと

【タイトル】クラーケン

【レーベル】STARBASE RECORDS

【各種配信サービス】https://lnk.to/NM_Kraken

●夜と私のことプロフィール●

sheimi（Vo/Topliner） と K4nji（Producer/Trackmaker） による日韓ユニット。

2025年、SNSを通じて出会った二人が結成。秋田在住のシンガー・sheimiは、切なくも力強い歌声で聴く人の感情を深く揺さぶり、韓国出身のプロデューサー・K4njiは、ジャンルを超えて多彩な音楽を取り入れながら、王道でありながらも中毒性のあるサウンドを生み出す。K4njiが手掛けるドラマティックなトラックと、sheimiのエモーショナルなボーカルが融合することで、「夜と私のこと」は静けさの中に熱を秘めた、唯一無二の音楽世界を描き出している。

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/night.and.me/?next=%2F

TikTok：https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1(https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1)

X：https://x.com/night_and_me25

YouTube：https://youtube.com/channel/UC3I4xnA6mv-Qo60ryydsyYA?si=xN4xl-0grH3_Qt6s