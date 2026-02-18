足元から、医療・健康・パフォーマンスを支える新規事業を開始
東京港区芝大門で調剤薬局「おだいじに薬局 芝大門店」を運営する株式会社ジャパンソリューションサービス（所在地：福岡市中央区、代表取締役：齊藤 拓也）は、2026年1月より、株式会社フィートインデザインの高機能オーソティクス（カスタムインソール）の正規販売を開始いたしました。
本事業は、医療・日常の健康維持・スポーツパフォーマンス向上を横断する、新たなヘルスケア提案です。
【URL】https://jpnss.co.jp/value/orthotics/(https://jpnss.co.jp/value/orthotics/)
オーソティクスとは
オーソティクスは、足の歪みや荷重の偏りを補正するために設計されたオーダーメイド機能性インソールです。
ひとりひとりの足の構造を本来あるべき状態へ導き、足元から身体全体のバランスを整えることで、痛みの軽減や自立性をサポートします。
また成長期の足育から成人の姿勢改善、スポーツパフォーマンス向上まで、足元から身体の基盤を整える役割を担います。
医療現場から見えた“足元”の重要性
当社は日々の調剤業務を通じ、膝痛・腰痛・股関節痛・足底筋膜炎など、慢性的な運動器症状を抱える患者様と向き合ってきました。
対症療法だけでは十分に改善しないケースも少なくありません。
その背景の一つとして、
身体の土台である足部アライメントの乱れ が挙げられます。
足元のバランスは、姿勢・歩行・関節の負担に直結します。
今回導入するフィートインデザインのオーソティクスは、医療的知見に基づく評価と設計により、足部を適切なポジションへ導き、身体全体のバランス改善をサポートします。
薬局という医療拠点から、
“治療のその先”である予防・再発防止などセルフメディケーションを支援してまいります。
日常の健康を支える新たな選択肢
現代社会では、長時間の立位・デスクワーク・加齢による歩行機能低下など、足部への負担が増加しています。
足元を整えることは、
- 歩行の安定性向上
- 転倒リスク軽減
- 慢性疲労の軽減
- 姿勢改善による生活の質（QOL）向上につながります。
当社は「薬を受け取る場所」にとどまらず、
地域の健康インフラとして、足部評価を通じたコンディショニング提案を行います。
ゴルフ・サッカーなどスポーツ分野への展開
足元の安定は、スポーツパフォーマンスの基盤です。
Ø ゴルフにおいては
スイング時の地面反力の最大化
体重移動の再現性向上
ラウンド後半の疲労軽減
Ø サッカーにおいては
切り返し動作の安定
踏み込み時のブレ軽減
下肢への負担軽減
といった効果が期待されます。
医療的視点を持つ当社だからこそ、ケガ予防とパフォーマンス向上を両立する提案 を行います。
今後の展望
・薬局内での足部評価サービスの本格展開
・地域医療機関との連携強化
・足年齢測定イベントの実施
・ゴルフ・サッカーイベントでのオーソティクス体験イベントの実施
・ジュニア世代への足育サポート
足元から、医療・健康・スポーツをつなぐ。
当社は、地域に根差した新しいヘルスケアモデルを構築してまいります。
株式会社ジャパンソリューションサービス
本社所在地：福岡県福岡市中央区大名2-12-8 大名町ビル10F
代表取締役：齊藤 拓也
事業内容： 薬局運営／イベント企画／MVNO事業
設立： 2016年10月
HP：https://jpnss.co.jp
商品について問い合わせ先：セールスプロモーション事業部 担当者宛
TEL:03-6435-0702 Mail: support-orthotics@jpnss.co.jp