足元から、医療・健康・パフォーマンスを支える新規事業を開始

東京港区芝大門で調剤薬局「おだいじに薬局 芝大門店」を運営する株式会社ジャパンソリューションサービス（所在地：福岡市中央区、代表取締役：齊藤 拓也）は、2026年1月より、株式会社フィートインデザインの高機能オーソティクス（カスタムインソール）の正規販売を開始いたしました。

本事業は、医療・日常の健康維持・スポーツパフォーマンス向上を横断する、新たなヘルスケア提案です。

【URL】https://jpnss.co.jp/value/orthotics/(https://jpnss.co.jp/value/orthotics/)

オーソティクスとは

オーソティクスは、足の歪みや荷重の偏りを補正するために設計されたオーダーメイド機能性インソールです。

ひとりひとりの足の構造を本来あるべき状態へ導き、足元から身体全体のバランスを整えることで、痛みの軽減や自立性をサポートします。

また成長期の足育から成人の姿勢改善、スポーツパフォーマンス向上まで、足元から身体の基盤を整える役割を担います。

医療現場から見えた“足元”の重要性

当社は日々の調剤業務を通じ、膝痛・腰痛・股関節痛・足底筋膜炎など、慢性的な運動器症状を抱える患者様と向き合ってきました。

対症療法だけでは十分に改善しないケースも少なくありません。

その背景の一つとして、

身体の土台である足部アライメントの乱れ が挙げられます。

足元のバランスは、姿勢・歩行・関節の負担に直結します。

今回導入するフィートインデザインのオーソティクスは、医療的知見に基づく評価と設計により、足部を適切なポジションへ導き、身体全体のバランス改善をサポートします。

薬局という医療拠点から、

“治療のその先”である予防・再発防止などセルフメディケーションを支援してまいります。

日常の健康を支える新たな選択肢

現代社会では、長時間の立位・デスクワーク・加齢による歩行機能低下など、足部への負担が増加しています。

足元を整えることは、

- 歩行の安定性向上- 転倒リスク軽減- 慢性疲労の軽減- 姿勢改善による生活の質（QOL）向上につながります。

当社は「薬を受け取る場所」にとどまらず、

地域の健康インフラとして、足部評価を通じたコンディショニング提案を行います。

ゴルフ・サッカーなどスポーツ分野への展開

足元の安定は、スポーツパフォーマンスの基盤です。

Ø ゴルフにおいては

スイング時の地面反力の最大化

体重移動の再現性向上

ラウンド後半の疲労軽減

Ø サッカーにおいては

切り返し動作の安定

踏み込み時のブレ軽減

下肢への負担軽減

といった効果が期待されます。

医療的視点を持つ当社だからこそ、ケガ予防とパフォーマンス向上を両立する提案 を行います。

今後の展望

・薬局内での足部評価サービスの本格展開

・地域医療機関との連携強化

・足年齢測定イベントの実施

・ゴルフ・サッカーイベントでのオーソティクス体験イベントの実施

・ジュニア世代への足育サポート

足元から、医療・健康・スポーツをつなぐ。

当社は、地域に根差した新しいヘルスケアモデルを構築してまいります。

株式会社ジャパンソリューションサービス

本社所在地：福岡県福岡市中央区大名2-12-8 大名町ビル10F

代表取締役：齊藤 拓也

事業内容： 薬局運営／イベント企画／MVNO事業

設立： 2016年10月

HP：https://jpnss.co.jp

商品について問い合わせ先：セールスプロモーション事業部 担当者宛

TEL:03-6435-0702 Mail: support-orthotics@jpnss.co.jp