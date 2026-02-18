新プロジェクト『#ラス弁返しガーナ』 コレサワさんと「ガーナ」がスペシャルコラボレーション『ラス弁返し』をテーマにした書き下ろし楽曲『最後のべんとう』解禁！

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ(本社:東京都新宿区)の「ガーナチョコレート」は、「ありがとう」などの気持ちをチョコレートを介して伝える「チョコは、言葉の代用品。」プロジェクトの第2弾として、学生生活最後のお弁当の日に、感謝の気持ちを伝える『ラス弁返し』を応援する新キャンペーン『#ラス弁返しガーナ』を2026年2月18日(水)より開始します。照れくさくて、うまく伝えきれていない、これまでお弁当を作ってくれたことへの感謝の気持ちを届けることを「ガーナ」がお手伝いします。

さらに『#ラス弁返しガーナ』のテーマソングとして、若者を中心に人気を誇るシンガーソングライター・コレサワさんとのスペシャルコラボレーションが決定しました。『ラス弁返し』をテーマに書き下ろした楽曲『最後のべんとう』が本日解禁。

また、プロダクションレーベル「seju」の所属タレントらが出演するショートフィルムチャンネル『瞬間seju』とのコラボレーションも決定。平松想乃さん、古園井寧々さん、田仲埜愛さん、夏川メガンさん、多田梨音さん、長浜広奈さんが出演の『ラス弁返し』をテーマにしたオリジナルショートドラマも本日より順次公開します。ぜひご注目ください。

■新キャンペーン『#ラス弁返しガーナ』とは

『#ラス弁返しガーナ』：学生生活最後のお弁当をきっかけに、これまでお弁当を作ってくれた方に感謝の気持ちを伝えることを「ガーナ」がお手伝いします。照れくさくて、うまく伝えきれていない、「ありがとう」の気持ちを、「ガーナ」の板チョコレートのパッケージ裏面にあるメッセージ欄を活用して、気軽に気持ちを届ける新しいコミュニケーションを提案します。まっすぐに想いを綴ったり、パッケージをデコレーションをするなど、それぞれの形で「ガーナ」に気持ちをのせて、学生生活最後のお弁当の時間を、感謝を伝える特別な瞬間に変換。かけがえのないひと時を甘く彩ります。

『#ラス弁返しガーナ』特設サイトURL：

https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/chocohakotoba/rasuben/

■コレサワさんとのスペシャルコラボレーション

『ラス弁返し』がテーマの書き下ろし楽曲『最後のべんとう』が解禁！

『#ラス弁返しガーナ』のテーマソングとして、若者を中心に人気を誇るシンガーソングライター・コレサワさんとのスペシャルコラボレーションが決定しました。『ラス弁返し』をテーマに書き下ろした楽曲『最後のべんとう』が本日解禁！特別リリックビデオや、本楽曲を主題歌にした『瞬間seju』コラボレーションのオリジナルショートドラマを本日より順次公開します。楽曲『最後のべんとう』のフルバージョンは、2026年3月18日(水)に配信予定。学生生活最後のお弁当という、かけがえのない瞬間に寄り添う、こころ温まる一曲です。ぜひご注目ください。

■テーマソング『最後のべんとう』詳細

『#ラス弁返しガーナ』特設サイトURL：

https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/chocohakotoba/rasuben/

■コレサワさん プロフィール

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

■コレサワさん インタビュー

Q1. この曲にはどのような思いが込められていますか？

お話をいただいたときに、「最後のお弁当」としっかりテーマが決まっていて。私自身も中学・

高校とお弁当で育ってきたので、自分が母親に作ってもらっていた朝の感じとかを懐かしみなが

ら曲を作りました。今の学生の子たちがこの曲を聴いて、お弁当を作ってくれる人に感謝してく

れたらなって。私は母親に感謝するタイミングがなくて、「ありがとう」って全然言えてなかっ

た気がしたので、みんなのそういう機会になれば嬉しいです。

Q2. 印象的なお弁当の思い出はありますか？

うちは母子家庭だったので母親が朝も夜も働いていて、お弁当は冷凍食品とご飯っていうのがス

タンダードでした。私は冷凍食品が大好きだったので毎日楽しみでしたし、(フルバージョンの)

歌詞にもあるようにお弁当がない日にみんなで食堂に行ったりするのも楽しみでしたね。

Q3. どのようなお弁当のおかずが好きでしたか？

母の作る甘い卵焼きが好きだったのと、冷凍食品のクリームコロッケやニコちゃんポテトなど、

茶色系のおかずが大好きでした！もしかしたら、周りの子たちより、彩りは少ないお弁当だった

のかもしれないですが、いつも好きなものばかり入っている大好きなお弁当でした。

Q4. 『ラス弁返し』がテーマですが、当時なにか感謝を伝えたりされましたか？

お弁当箱を洗いもせずに流し台に置いて、6年間終わりました(笑)。私ができなかったことだか

らこそ、この曲を聞いた学生さんたちが感謝の気持ちを伝えられたらいいなと思います。当時は

ラス弁という文化もなかったですし、最後のお弁当が尊いものだということも、その頃は気づけ

なかったですね。なので、大人になった今、これを機に母親に美味しいお肉でもご馳走しに実家

に帰りたいと思います！

Q5. 最後に、学生、そしてお弁当を作る方々に向けてメッセージをお願いします！

お弁当作りをされている皆さん、毎日ご苦労様です！！そしておかん、6年間お弁当を作ってく

れて、ほんまにありがとう(ハート)

毎日昼休みが楽しみでした(ハート)そしてこの曲が、学生のみんなにとって、お弁当を作ってくれる人

に感謝を伝えるきっかけになれば嬉しいです！お弁当は残さず食べましょう！！

■『瞬間seju』とのスペシャルコラボレーション

『ラス弁返し』がテーマのオリジナルショートドラマが本日より順次公開！

プロダクションレーベル「seju」の所属タレントらが出演するショートフィルムチャンネル『瞬間seju』とコラボレーションした『ラス弁返し』がテーマのオリジナルショートドラマ(全2話)が本日より順次公開。等身大のかわいらしい会話や「ガーナ」で『ラス弁返し』をするsejuメンバーたちの、こころ温まるストーリーに、ぜひご注目ください。

■出演メンバー

平松想乃さん、古園井寧々さん、田仲埜愛さん、夏川メガンさん、多田梨音さん、長浜広奈さん

『瞬間seju』URL：

Instagram：https://www.instagram.com/shunkanseju/

TikTok：https://www.tiktok.com/@shunkanseju

YouTube：https://www.youtube.com/@shunkanseju?reload=9

■「ガーナ」×コレサワさん『最後のべんとう』のWEB CMに出演できる!?

「#ラス弁返しガーナ動画投稿キャンペーン」を実施！

「#ラス弁返しガーナ動画投稿キャンペーン」を本日2月18日(水)10時より開始します。参加いただいた方の中から抽選で100名様に、「コレサワさんコラボデザインの限定スリーブつき！ガーナ詰合せ」をプレゼントします。また、特典として、ご投稿いただいた動画の中から選ばれた一部映像(最大39作品)は、「ガーナ」×コレサワさん『最後のべんとう』のWEB CMとして採用され、WEB CMに出演できます。感謝の気持ちを繋いだスペシャルムービーとして、2026年3月下旬頃に公開予定です。

＜応募期間＞

2026年2月18日(水)10:00～2026年3月10日(火)23:59まで

＜特典・賞品＞

１.『最後のべんとう』WEB CM出演賞/最大39名様

■特典：

ご応募いただいた映像は、「ガーナ」の広告として正式採用され、「ガーナ」×コレサワさん『最後のべんとう』のWEB CMに使用されます。WEB CMは、感謝の気持ちを繋いだスペシャルムービーとして2026年3月下旬頃に公開予定です。

■賞品：

ご当選者1名様につき、「ガーナ×コレサワさんコラボデザインの限定スリーブつきガーナミルク(2枚)＋ガーナ詰合せ」

２.ありガーナ賞/100名様

■賞品：

ご当選者1名様につき、「ガーナ×コレサワさんコラボデザインの限定スリーブつきガーナミルク(2枚)＋ガーナ詰合せ」

＜応募方法＞

■TikTokから応募

１.コレサワさんの「最後のべんとう」の音源をBGMに使用して、

「学生生活最後のラス弁(お弁当)を楽しむ様子」および「ラス弁返しする様子(ありがとうを伝える

様子)」を動画で撮影

２.ガーナ公式TikTokアカウント(@ghana_campaign)をフォロー

３.「#ラス弁返しガーナ」をつけて動画をTikTokに投稿して応募完了

■Instagramから応募

１.「学生生活最後のラス弁(お弁当)を楽しむ様子」および「ラス弁返しする様子(ありがとうを伝える様子)」を動画で撮影

２.ガーナ公式Instagramアカウント(@ghana_recipe)をフォロー

３.「#ラス弁返しガーナ」をつけて動画をInstagramにフィードもしくはリール投稿して応募完了

※ストーリーズ投稿は対象外となります。

※Instagramから応募いただく場合、コレサワさんの「最後のべんとう」の音源使用は応募条件ではございません。

※「ラス弁返しする様子(ありがとうを伝える様子)」を動画で撮影について：

カメラ前でありがとうを伝える様子を撮影、お弁当を作ってくれた方にラス弁返しする様子を撮影

⇒どちらも応募対象です

※当選連絡は各SNSのダイレクトメッセージで行います。

▼詳しくは下記特設サイトに記載の応募規約・注意事項をご確認のうえご応募ください。

URL：https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/chocohakotoba/rasuben/

＜キャンペーンに関するお問い合わせ＞

「#ラス弁返しガーナ動画投稿キャンペーン」事務局

お問合わせ先メールアドレス：ghana@jimukyokumail.jp

※受付期間 2026年2月18日(水) ～ 2026年4月10日(金)

※土・日・祝日を除く 10:00～17:00

※受信は24時間

※お問い合わせの内容によりましては、ご返事までにお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「チョコは、言葉の代用品。」プロジェクトとは

「ガーナ」は、チョコレートが人と人の気持ちを繋ぐ存在でありたいという想いから、「チョコは、言葉の代用品。」プロジェクトを立ち上げました。「ありがとう」「ごめんね」「だいすき」など、普段なかなか言葉でうまく伝えられていない…そんな方も、チョコレートにのせて、その気持ちを伝えてみませんか。「ガーナ」が、あなたの気持ちを繋ぎ、コミュニケーションを甘く彩ります。

プロジェクト特設サイトURL：

https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/chocohakotoba/

■「ガーナ」商品情報

ガーナミルク

厳選したカカオとミルクと、とろける口どけ。ミルク感の効いたコクのある味わいのミルクチョコレート。



発売地区：全国

内容量：50g

価格：オープン価格

＜想定小売価格226円前後(税込)＞

ブランドサイトURL：https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/