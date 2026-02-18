【掲載数1500件突破】ロケ地検索サイト「ロケグー」が問い合わせ数660％増と急成長中！“テレビマン視点”の情報設計で、全方位の映像制作をバックアップ

株式会社ロケグー

株式会社ロケグー（本社：東京都、代表取締役：稲田爽）が運営するロケ地検索サイト「ロケグー」は、掲載件数が1,500件を突破したことをお知らせいたします。 独自の「現場主義」を徹底した結果、2025年度の問い合わせ数は前年比660％（220件→1467件）と急拡大。テレビ業界のみならず、映画、ドラマ、CM、MV、広告系そしてSNSや縦型ドラマなど、あらゆる映像制作のインフラとして成長を続けています。

ドラマ・映画・CM・MVにも強い！全方位型のロケ地検索サイト

※2025年の問い合わせ数における数値。

テレビマンが開発したロケ地検索サイトであり、従来ロケ地検索サイトを利用しない番組制作者のユーザーを多く獲得してきましたが、ドラマ・映画・CM・MV・SNS・縦型ドラマなどあらゆる映像制作から問い合わせを獲得しています。ジャンルやユーザーを絞らずにあらゆるロケ地に探しに使われているのが、ロケグーの圧倒的な強みであり、唯一無二の特徴になります。

▪️問い合わせ比率（22025年の問い合わせ数における数値）

バラエティ・情報番組からSNSコンテンツまで、バランスの取れた集客を実現しています。

・テレビ番組（バラエティ・情報バラエティ）25.6％

・映画・ドラマ24.8%

・CM・WEBCM（広告系）18.1%

・MV・PV（音楽系）17.1％

・SNS（YouTube・TikTokなど）15％

あらゆるロケ地が見つける圧倒的な掲載数！問い合わせ数が前年比660％UP！

問い合わせ数は2024年と2025年を比べた数値。

2024年の問い合わせ数が220件から2025年の問い合わせ数が1467件と急拡大しています。最大の要因は「多種多様なロケ地を圧倒的に掲載」「テレビマンが情報を0から作るクオリティ」になります。どんなに難しいロケ地や細かい要望でも見つけられるのがロケグーです！「非常階段がある飲食店のバックヤード」「ネガティブ系の撮影OKな結婚式場」など映像制作者が見つけにくいロケ地の条件までまとめています。

さらに従来のロケ地検索サイトは、映像制作の経験がない人が開発・運営しています。その為、ユーザー視点が欠けており、本当に欲しい情報が見つからないことが多かったと思います。その点をロケグーが改善し、ユーザーであるテレビマン・映像制作者が求める情報をこれまでの経験やノウハウを活かして、企業やロケ地に埋もれている情報を「テレビマンの視点」で書かせていただいています。読み手である全ての映像制作者やメディア側の求めている情報が分からないまま、抽象的でありきたりな情報を載せることを徹底的に排除しています。

ランニングコストなし！成果報酬型だからリスクが少なく掲載しやすい！

ロケグーの掲載体系は、ランニングコストが発生しない成果報酬型になります。ロケ地検索サイトの多くが年間契約などの広告費を毎年支払い続ける体系が多いです。その点、ロケグーは撮影利用が成約した場合に費用が発生するので、無駄な固定費・広告費が発生せずリスクが極端に低いのも、多くの企業に喜ばれる大きな要因になります。掛け捨てしていた広告費を少なくして、費用対効果の最大化を目指しています。

掲載することが目的ではなく、掲載企業と同じ目標「撮影・ロケ地に使ってもらう」を一緒に目指していくのが最大の強みです。掲載企業と運命共同体・パートナーとして、向き合う点も他社サイトとの違いであり、多くの企業様に信頼していただいている点だと思っています。

地方自治体との連携強化を目指す！ロケ地活用に困る自治体をサポート

ただロケ地を紹介するサイトではなく、埋もれている情報を発信することを私たちは、本質的に目指しています。気づかずにそして伝えきれない地方の魅力が日本全国で眠っていると感じています。自治体独自の可能性を「ただ写真で紹介」するのではなく、テレビマンの視点で発信することで、新しい可能性を一緒に伝えていきたいと本気で思っています。

ロケ地になることで聖地巡礼に繋がり、地域活性になる可能性は、どこの自治体にもあります！「私たちの町なんか！」と思わずに、まずは発信することの大切さを知ってほしいです。ロケグーは、都心だけでなく全国各地の自治体様と連携を図っていきたいと考えています。ぜひロケ地活用に困っている自治体様は、お話しだけでも構いません！お気軽にご相談ください。

掲載企業様とユーザーのリアルな声

リアルなユーザーボイス :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000137164.html

社名：株式会社ロケグー

本社所在地：神奈川県横須賀市浦郷町3丁目75-1

代表取締役：稲田爽

1992年岩手県盛岡市出身。盛岡第四高校を卒業し、中央大学に入学。卒業後、テレビ制作会社オフィスぼくらに入社。その後フリーランスとして独立し、ディレクター、制作進行だけでなく、放送作家としてもテレビ番組制作などに携わる。2023年2月に、ロケ地検索サイト運営と広報PRコンサルタントの事業を行う株式会社ロケグーを創業。2023年5月に広報プラットフォーム"ロケグー"をリリース。2024年7月に掲載数500件を突破。国内最大級のロケ地検索サイトとして成長を続ける。2024年11月にテレビ制作のあらゆる情報をまとめたWebメディア”テレビ制作大百科”を立ち上げる。TikTok総再生数100万回を突破！2026年２月に掲載数1500件を超える。テレビだけでなく、ドラマ、映画、CM、MV、広告系、SNS、YouTubeなどあらゆる撮影依頼を獲得するロケ地検索サイトに成長させる。

HP：https://locagoo.co.jp/

X:https://x.com/info_locagoo

Instagram：https://www.instagram.com/loca.goo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@tv_dictionary