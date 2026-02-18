【フジテレビ】土ドラ 『時光代理人』＜４月11日スタート　毎週（土）　23時40分～24時35分＞

株式会社フジテレビジョン原作アニメ『時光代理人』

フジテレビ初の国際共同製作地上波ドラマ『時光代理人』が、フジテレビ×中国bilibili社×東海テレビ放送の３社により製作されることが決定した。４月11日（土）より、＜土ドラ＞枠＜23時40分～24時35分（東海テレビ／フジテレビ）＞にて全国ネット放送を開始、その後、FOD・TVerにて配信する。

本ドラマの原作『時光代理人』は、2021年に中国本土bilibiliで放送・配信され、総シリーズ再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち出した大人気アニメ。日本では、フジテレビが日本語吹き替え版を全シリーズにわたって放送し、この度、待望の実写ドラマ化が決定した（※）。

bilibiliは、中国で若年層に人気の大手プラットフォームで、総合性動画共有サイトおよび生配信、ゲーム、写真、ブログ、漫画などを手掛けるエンターテインメント・コンテンツ企業。フジテレビとbilibili社は、2023年９月26日に戦略的パートナーシップ構築を発表し、「番組販売や権利販売だけでなく、互いのIPを活用した共同製作や、新たなIPの共同開発を目指す」とした。

2023年10月には、bilibiliが製作・配信する人気アニメの日本語吹き替え版を放送するアニメ枠「B8station」を設立し、その第一弾として、アニメ『時光代理人』を放送。以降、約２年半にわたり強固なパートナーシップを築いてきた。

３年目を迎えた2026年は、「互いのIPを活用した共同製作」の一環で、東海テレビ放送を交えた３社により、『時光代理人』の実写ドラマ化が実現。２年以上の開発期間を経て、４月からの地上波放送を迎える。

フジテレビ清水賢治社長は、真のコンテンツカンパニーへの転換にあたり、かねてより「グローバル市場への販路拡大、外部パートナーとの協業等によるコンテンツ ディストリビューションに注力する」と明示。昨秋、フジ・メディア・ホールディングスより発表された改革アクションプランでは、「コンテンツビジネスの強化・拡大」を挙げ、中でも、「IP活用におけるパートナーシップの強化」「IP連動ビジネスの多角的な展開」「グローバル展開の加速」を必須としており、この度の『時光代理人』実写ドラマ化が決定した。また、bilibili社によるフジテレビIPを活用したアニメ企画も進行中。さらに、７月には、同社と初の共同開発となるTVアニメ『盗掘王（とうくつおう）』の放送が決定しており、同社とのグローバルプロジェクトが多く送り出される一年となる。今後の展開にご注目いただきたい。

（※）実写ドラマ放送に先駆けて、アニメ『時光代理人 -LINK CLICK-英都篇』が、２月４日より現在絶賛放送中

コメント

◆田中晋太郎（フジテレビ ディストリビューションセンター グローバルビジネス部長）

「中国を代表するプラットフォームであるｂilibiliとの戦略的パートナーシップが、東海テレビとの３社共同製作を通じた地上波全国放送ドラマという形でいよいよ大きな実を結ぶことを大変うれしく思います。本作は、フジテレビがさらなる成長を目指す今後のグローバル戦略における極めて重要なピースであり、地上波全国放送ドラマの国際共同製作作品として先陣を切る、画期的なプロジェクトです。国境を越えたクリエイティブの融合により、世界中の視聴者を熱狂させる作品を届けるべく、ビジネス面においても新たな可能性を切り開いてまいります」

概要

【タ イ ト ル 】土ドラ『時光代理人』

【放 送 日 時 】2026年４月１1日～６月13日 毎週（土）23時40分～24時35分 /全10回（予定）

【主 演】佐藤大樹、本郷奏多

【原 作】『時光代理人』（bilibili） 脚本・監督 リ・ハオリン

【シリーズ構成】冨岡淳広 アニメ『ポケットモンスター』シリーズ、『イナズマイレブン』シリー

ズ、『爆上戦隊ブンブンジャー』 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』

【脚 本】冨岡淳広

土城温美 映画『カラダ探し』シリーズ、 『五十嵐夫妻は偽装他人』（テレビ東京

系）

【音 楽】斎木達彦 『１１９エマージェンシーコール』(フジテレビ系)、 『バントマン』

（東海テレビ/フジテレビ）、『VIVANT』(TBS系)、

『TOKYO MER～走る緊急救命室』シリーズ（TBS系）

【演 出】湯浅弘章 映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』、

『家政婦クロミは腐った家族を許さない』（テレビ東京系）、『私たちが恋する理由』

（テレビ朝日系）

【企 画】稲吉 豊 （東海テレビ） 下川 猛 （フジテレビ）

【プロデューサー】遠山圭介 (東海テレビ）

保原賢一郎 （フジテレビ） 田上向日葵 （フジテレビ）

古賀俊輔 （THEFOOL） 長坂淳子 （THEFOOL）

【制 作 協 力 】THEFOOL

【製 作】東海テレビ FOD bilibili