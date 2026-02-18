「一切加熱しない」生いちごかき氷を数量限定で発売。旬の果実をそのまま味わう新作「生いちご ～マスカルポーネエスプーマ仕立て～」

九州製氷株式会社

九州製氷株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：藤林秀基）が運営するかき氷専門店「おいしい氷屋 天神南店」は、旬のいちごを一切加熱せず使用した季節限定商品「生いちご ～ふんわりマスカルポーネエスプーマ仕立て～」を、2026年2月19日（木）より数量限定で発売いたします。

おいしい氷屋 「生いちご ～ふんわりマスカルポーネエスプーマ仕立て～」

■加熱しないことで生まれる、「いちご本来」の美味しさ

本商品では、旬のいちごに一切火を入れない製法を採用しました。

摘みたてを思わせる甘酸っぱさ、果汁があふれるみずみずしさ、そして口いっぱいに広がる自然な香り。

加熱では得られない「本当の生」の味わいを、そのままかき氷として表現しています。

■マスカルポーネエスプーマが生む、軽やかな一体感

氷の中に重ねたのは、ふんわりと軽いマスカルポーネのエスプーマと、たっぷりの生いちご。

空気を含んだエスプーマがいちごの鮮やかな酸味をやさしく包み込み、自家製ミルクと溶け合うことで味わいは徐々に変化していきます。

濃厚すぎず、軽すぎない絶妙なバランスにより、デザートのような満足感と、かき氷ならではの軽やかさを両立。最後の一口まで飽きることなく楽しめます。

■「今しか味わえない」旬限定の贅沢

使用するのは、旬の時期だからこそ最も香りと甘みが際立つ九州産のいちご。

季節限定・数量限定でのご提供となり、この時期だけの特別な味わいです。

果実そのものを味わう、新しいかき氷体験をお届けします。

■商品情報

◆新商品

商品名：生いちご ～ふんわりマスカルポーネエスプーマ仕立て～

販売期間：2026年2月19日（木）～（予定数量に達し次第終了）

〈注意事項〉

※予約は受け付けておりません。

※店舗の状況や機器のメンテナンスにより、提供できない場合がございます。

※告知内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

※画像はイメージです。

「おいしい氷屋」について

1946年創業の九州製氷株式会社が、長年に亘って培った「氷づくり」に対する技術や想いを、直接消費者の皆様に届けたいという思いから、2016年に開業した「かき氷専門店」です。

提供するかき氷には、72時間かけてゆっくり凍らせ、空気やミネラル成分（カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど）を取り除く作業を何度も繰り返した、純度99.9％の「純氷」を使用しています。その手間ひまかけて作り上げた純氷を、ふわふわ、とろけるような食感になるよう、適切な温度管理、削り方を研究し、おいしいかき氷に仕上げました。

純氷は、食材の個性をごまかしなく映し出す素材です。

その純粋な魅力を最大限に引き出せるようこれからも技を磨き、旬の果物や地元の食材を活かした「驚きと感動のかき氷」を提供し続けたいと考えております。

【店舗概要】

店舗名：おいしい氷屋 天神南店

店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル1階

営業時間：ホームページをご確認ください。

URL：https://oishiikoori.com/

Instagram：https://instagram.com/oishiikoori/

【会社概要】

会社名：九州製氷株式会社

代表者：代表取締役 藤林 秀基

本社所在地：〒810-0075 福岡市中央区港1丁目7番2号

URL：https://kyuhyo.co.jp/

TEL：092-721-1843

受付時間： 8：00～12：00, 13：00～16：45