日本企業の85％が悩むDX人材不足を打破｜ユースフル、AIエージェント構築を学べる「Copilot Studio入門」コースを公開

DXスキル・IT教育を行うユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣凛太郎）は、2026年2月18日より、eラーニングサービスの新講座「Copilot Studio入門」コースを提供開始します。本講座は、Copilot Studioを活用し、自社業務に最適化されたAIエージェントをノーコードで設計・構築できる実務特化型プログラムです。「業務で使える形に仕上げる」ことをゴールに、設計・自動化・公開・運用までを体系化し、非エンジニアでも業務に転用できる構築力の習得を目指します。

背景：生成AI導入が進む一方で、業務自動化に踏み込めない日本企業の課題

IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が公表した調査（DX動向2025）（*1）によると、DXを推進する人材の確保について、日本企業の85.1％が不足を感じているとされています。

こうした人材不足は、ツールを導入した後に「どの業務をどう設計するか」「どう実装・運用するか」といった設計・実装フェーズで推進力が不足し、活用が停滞する一因となり得ます。

実際の現場では、Copilotなどの生成AIが「質問に答えるツール」として活用されるにとどまり、

- どの業務工程をAIに任せるべきか整理できていない- AIエージェント設計の考え方が分からない- 公開後の運用・改善まで設計できていない

といった課題により、AIを利活用した本格的な業務自動化に発展しないケースが多く見られます。

こうした背景を踏まえ、ユースフルは、Copilot Studioを活用して“自社業務に転用できるエージェント設計力”を体系的に身につけられる本講座を開発しました。

（*1）出典：情報処理推進機構（IPA）「DX動向2025(https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf)」

内容：「Copilot Studio 入門コース」の特長

- 実務に転用できる"エージェント設計力"を養成提案書骨子作成、社内規定問い合わせ、財務分析などの実務事例を通じて、エージェント構築方法を学習します。単なる操作解説ではなく、「どう設計すれば回答の精度が高まるか」まで踏み込み、自社の業務用エージェント作成に転用できる構築力を身につけます。- AIを業務プロセスに組み込む"フロー設計力"を習得Copilot Studioの活用にとどまらず、Power Automate基礎を含むエージェントフローまで体系的に学習します。Teams通知やデータ取得などの具体例を通じてエージェントフローを学び、AIを業務プロセスの一部に組み込む設計を扱います。- 公開・分析・改善までカバーエージェントの公開設定、セキュリティ配慮、利用状況分析など、運用フェーズまでカバー。「作って終わり」ではなく、現場で使われ続けるAIを前提とした運用設計を重視します。

本講座のリリースを記念し、2026年2月24日(火)までの期間限定で、個人・法人双方を対象とした無料トライアルキャンペーンを実施いたします。

お申し込み期限 ： 2026年2月24日(火)

トライアル期間 ： 受講開始から7日間

※無料期間終了後に自動で課金が発生することはございません。

【今後の展望】

ユースフルは「創る人をつくる」をミッションに、テクノロジーと人の架け橋となる活動を続けてまいります。今後も、すべてのビジネスパーソンがAIという強力な武器を手にし、自分らしい働き方を実現できるよう、わかりやすく実践的な学習コンテンツを拡充してまいります。

会社情報

◆ミッション：創る人をつくる

◆事業内容：Microsoft365×生成AIの法人研修を提供

代表取締役：大垣 凛太郎

所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

設立：2018年8月

公式サイト：https://business.youseful.jp/

