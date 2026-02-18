第三次世界大戦を防ぐための必読書。細谷雄一さんの新刊『危機の三十年：冷戦後秩序はなぜ崩壊したか』（新潮選書）が本日発売！

株式会社新潮社

2月24日に、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから丸4年を迎えます。1989年にベルリンの壁が崩壊し、米ソ両首脳が冷戦終結を宣言してから30余年。私たちはなぜ世界平和を実現することができなかったのでしょうか。

本日2月18日発売の新潮選書『危機の三十年：冷戦後秩序はなぜ崩壊したか』では、慶應義塾大学教授の細谷雄一さんが、イギリスの歴史家E・H・カーが著した国際政治学の古典『危機の二十年』を下敷きに、ユートピア主義とリアリズムの相克という視座から、この三十年の歴史を分かりやすく検証しています。

現在起きている戦争が第三次世界大戦に発展するのを防ぐために、どのような知恵が必要となるのでしょうか。まさに今、読まれるべき一冊です。

冷戦終結で平和が訪れるはずだったのに、なぜ再び戦争の時代となってしまったのか。国際政治学の古典『危機の二十年』を下敷きに、ユートピア主義とリアリズムの相克という視座から、ソ連の解体、アメリカの傲り、NATOの東方拡大、そしてロシアによるウクライナ侵攻へ至る三十年を検証する。戦争回避のための必読書。

■目次

はじめに――ウクライナ侵攻はなぜ起きたのか

序章 逆回転する世界史

第1章 「危機の三十年」とは何か

第2章 ユートピアニズムの再来

第3章 冷戦終結からポスト冷戦へ

第4章 西側世界の傲（おご）り

第5章 リアリズムの復権

終 章 「第三次世界大戦」を防ぐために

おわりに――ユートピア主義とリアリズムの狭間で

■著者コメント

国際協調が大きく衰退し、国際機構がもはや平和を保証する力を失い、大国が利己的な行動に走る。パワー・ポリティクスが国際関係の基調となる一九三〇年代の様相は、現代の世界と驚くほどに重なるところが大きい。われわれは「第三次世界大戦」が到来するか否か、という危機の時代に生きているのである。それゆえわれわれは、カーが『危機の二十年』で考察した一九三〇年代の国際政治の教訓から、多くを学ばねばならない。われわれの時代の国際秩序の本質を理解する上で、カーが描いた戦間期の時代と何が共通しており、何が異なっているか。それを認識することが、重要な意味を持つ。（「終章」より）

■著者紹介

1971年、千葉県生まれ。慶應義塾大学法学部教授。立教大学法学部卒業。英国バーミンガム大学大学院国際関係学修士号取得。慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程修了。博士（法学）。著書に、『戦後国際秩序とイギリス外交』（サントリー学芸賞）、『倫理的な戦争』（読売・吉野作造賞）、『外交』、『国際秩序』、『安保論争』、『国際連合の誕生』、『戦後史の解放Ｉ 歴史認識とは何か』、『戦後史の解放II 自主独立とは何か』など。

■書籍データ

【タイトル】危機の三十年：冷戦後秩序はなぜ崩壊したか

【著者名】細谷雄一

【発売日】2026年2月18日（水）

【造本】新潮選書（四六判変型ソフトカバー）

【本体定価】1,925円（税込）

【ISBN】978-4-10-603942-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/603942/