コレサワ、新曲「最後のべんとう」を3月18日に配信リリース！ガーナチョコレート「#ラス弁返しガーナ」テーマソングに決定！

シンガーソングライター、コレサワが2026年3月18日(水)にDigital Single「最後のべんとう」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は株式会社ロッテ「ガーナチョコレート」によるプロジェクト「#ラス弁返しガーナ」のテーマソングとして書き下ろされ、卒業目前の学生をテーマに、今までお弁当を作ってくれた家族への感謝を綴った楽曲となっている。

温かくて少し切ない歌詞を軽快なロック調のサウンドに載せた楽曲に仕上がっており、まるでみんなで教室にいる光景が思い浮かぶようなサビのシンガロングパートにも注目して欲しい。

新曲「最後のべんとう」は本日2月18日(水)のFM802「EVENING TAP」(月～木 18:00～21:00)内で初オンエアーされる。ぜひ最速で新曲を聴いて欲しい。

【番組概要】

FM802「EVENING TAP」

◎放送日時＝毎週月曜日～木曜日 18:00-21:00

◎DJ＝浅井博章(月・火)/田中乃絵(水・木)

◎番組HP= https://funky802.com/et/

◎番組X(旧:Twitter)= @FM802EVENINGTAP

◎番組ハッシュタグ= #802TAP

「#ラス弁返しガーナ」プロジェクトは本日よりスタート。リリースに先駆けて本日よりTikTok先行配信もスタートし、楽曲の一部を聞くことが出来る。

ショートフィルムチャンネル『瞬間seju』とのコラボレーションやSNS動画投稿キャンペーンなども開催されるため、詳細は公式HPをチェックしよう。

https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/chocohakotoba/rasuben/

さらに、同日3月18日にはライブBlu-ray「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」も発売。

公演で披露された全25曲に加え、オープニングSE等を含むステージの模様をフルパッケージで収録 。代表曲「たばこ」や「元彼女のみなさまへ」はもちろん、最新アルバムからの楽曲や武道館ver.のアレンジなど、コレサワのライブパフォーマンスの魅力を凝縮した内容となっている 。

先行予約特典なども解禁しているので、こちらも合わせてチェックしよう。

また、先日全会場SOLDOUTにて終了した「コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー」のZeppDiverCity公演では、次回のホールツアーのタイトルとビジュアルが発表された。「コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK」と題し、コレサワ初のホールツアーで全国20ヶ所での公演を予定しているのでぜひライブにも足をはこんで欲しい。

今後も様々な活動を行っていく予定なので是非、彼女の動きに注目して欲しい。

RELEASE

◆Digital Single「最後のべんとう」

2026年3月18日(水) 配信リリース

Pre-Add/Pre-Save実施中▼

https://www.toneden.io/nipponcolumbia_/post/saigonobento

指定の期間内にApple MusicまたはSpotifyにて、Pre-add / Pre-saveしていただいた方全員に“「最後のべんとう」スマホ壁紙“をプレゼント！

【対象期間】

2026/2/18(水)～2026/3/17(火) 23:59

【特典】

“「最後の弁当」スマホ壁紙”

参加方法の詳細はこちら▼

https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/92798.html

◆ライブBlu-ray「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」

2026年3月18日(水)発売

COXA-1413 \8,800(税込)

各種詳細： https://koresawa.jp/disco.html

＜収録内容＞

1. Opening SE

2. かわいいもん

3. あたしを彼女にしたいなら

4. 君のバンド

5. お姉ちゃんにだけ部屋があったことまだ恨んでるのかな

6. にゃんにゃんにゃん

7. デートの前の夜に

8. ぷんぷん

9. SPARK!!

10. 死ぬこと以外かすり傷

11. うちらがくまさんバンドだ!!（武道館ver.）

12. バスタイム

13. あたしが死んでも

14. SSW

15. たばこ

16. 最後の有給

17. この恋はスクープされない

18. I LOVE ME

19. みんなで手拍子だ!!（武道館ver.）

20. お嫁さんになるの

21. シンデレラ

22. 浮気したらあかんで

23. ペーパードライバー

24. 最上級にかわいいの！

25. あたしを選ばなかった君へ

26. 元彼女のみなさまへ

27. ファミレスへGo!

28. (ハート)人生(ハート)

＜副音声＞

オーディオコメンタリー（出演：コレサワ、ひぐちけい、ウチボリシンペ）

＜封入特典＞

武道館のおっきいれ子ちゃんステージアクスタ

【各種購入者特典】

●タワーレコード： 武道館衣装のれ子ちゃんファイル

●Amazon：武道館衣装のれ子ちゃん＆キービジュアルのポストカード

●楽天ブックス：れ子ちゃんマルチケース

●その他応援店： 武道館衣装のれ子ちゃん下敷き

※特典絵柄・その他応援店は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。

※先着購入特典に関して、対象店舗で早期予約特典対象期間中にご予約いただいたお客様も対象になります。

●「コレサワ Zepp LIVE 2026ラブリーパンクツアー」会場限定特典：

トレーディングカード

※各会場予定数なくなり次第終了となります。

【店頭キャンペーン】

コレサワ、Blu-ray 『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』 の発売(3/18発売)を記念しまして、開催店舗にて3/17(火)より期間限定で衣装展・パネル展を実施致します！

■衣装展

「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」にて着用した衣装を展示いたします！

開催店舗：

●タワーレコード渋谷店

展示期間：

2026年3月17日(火) 開店時～3月23日(月) 閉店時まで

■パネル展＆プレゼント抽選会

開催店舗にて「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」パネル展開催致します！

開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、展示していたパネルをランダムでプレゼントいたします。

皆様のご来場お待ちしております！

開催店舗：

●東京：タワーレコード渋谷店

●愛知：HMV栄

●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

●福岡：タワーレコード福岡パルコ店

展示期間：

2026年3月17日(火) 各店舗開店時～3月23日(月) 各店舗閉店時まで

内容：

パネルを各店に展示いたします。

展示終了後、開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様を対象に展示パネルをランダムでプレゼントいたします。

展示サイズ：

A3サイズ：

●東京：タワーレコード渋谷店

●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

A4サイズ：

●愛知：HMV栄

●福岡：タワーレコード福岡パルコ店

【注意事項】

※本施策への参加は、対象商品をご購入いただく必要がございます。

※プレゼントの「パネル」の絵柄はお選びいただけません。あらかじめ、ご了承ください。

※当選者へのパネルのお渡しは、展示終了後になります。

※パネルは、店頭に展示していたものとなるため、多少の痛み・折れなどが付いている可能性がありますが、その点はご了承いただきますようお願いいたします。

※本キャンペーンにご参加の方には、事前にご案内しております購入特典もお渡しいたします。（ただし、特典はなくなり次第終了となります）

※施策に関わる景品/引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※状況により、展示期間や施策の内容を変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

※店舗により開店時間/閉店時間が異なります。ご注意ください。

★応募方法、抽選、当選発表、受け取り方法については各店舗で異なります。詳しくは、実施店舗にお問い合わせください。

LIVE

コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK

チケット代（一般）：\7,800(税込)

チケット代（U18）：\6,800(税込)

入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：指定席 / 着席指定席

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント

2026年9月19日(土) 三郷市文化会館大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年9月22日(火祝) 岡山市芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション岡山 086-221-8151 (平日11:00～17:00）

2026年9月26日(土) 長野市芸術館

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月3日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00～18:00)

2026年10月11日(日) 福岡サンパレス

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月12日(月祝) 市民会館シアーズホーム夢ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月17日(土) 高崎芸術劇場 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年10月24日(土) 本多の森北電ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月31日(土) 清水文化会館マリナート大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 (月～土 12:00～18:00)

2026年11月3日(火祝) 東京国際フォーラム ホールA

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年11月8日(日) サンポートホール高松・大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DUKE高松 087-822-2520 (平日 11:00～17:00)

2026年11月13日(金) 仙台サンプラザホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年11月15日(日) 新潟テルサ

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日 10:00～18:00)

2026年11月20日(金) メディキット県民文化センター 演劇ホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111 (平日 12:00～17:00)

2026年11月23日(月祝) 札幌文化芸術劇場 hitaru

開場 16:00 開演 17:00

問： WESS https://wess.jp/ info@wess.co.jp

2026年11月26日(木) オリックス劇場

開場 18:00 開演 19:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年11月29日(日) 広島文化学園HBGホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション広島 082-249-8334 (平日 11:00～17:00)

2026年12月5日(土) ロームシアター京都メインホール

開場 16:00 開演 17:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年12月12日(土) いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年12月19日(土) 沖縄コンベンションセンター・劇場棟

開場 16:00 開演 17:00

問： ピーエムエージェンシー 098-898-1331 (平日 11:00～15:00)

＜チケット受付スケジュール＞

プレイガイド最速先行

受付：2月7日(土) 17:00～2月15日(日) 23:59

URL： https://eplus.jp/koresawa/

PROFILE

■コレサワ

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。

「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。

2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』

2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』

2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』

2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』

2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』

2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

をリリース。

[X] @koresawa_519 ( https://x.com/koresawa_519?s=20 )

[Instagram] koresawa519 ( https://www.instagram.com/koresawa519/ )

[TikTok] koresawa_519( https://www.tiktok.com/@koresawa_519 )

[WEB SITE] https://koresawa.jp/

[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa

【オフィシャルファンクラブ情報】

コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」 https://korepark.com/