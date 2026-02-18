松本潤が“幕末のカリスマ”会津藩主・松平容保役で出演決定！山田裕貴主演『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で新撰組の生みの親として土方らの運命を大きく揺るがす！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝 正峰、以下「TBS」）、株式会社THE SEVEN（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：瀬戸口 克陽、以下「THE SEVEN」）と共同で取り組む大型グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』において、会津藩主・松平容保役に松本潤の出演が決定したことを発表いたします。

本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジ氏が漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也氏が原作を務める人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（コアミックス「ゼノンコミックス」刊）を原作とする、初の実写化作品です。3月26日（木）、27日（金）の2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”をTBS系にて地上波放送し、各夜放送終了後からU-NEXTにて配信。さらに、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”をU-NEXTにて独占配信、毎週金曜に最新話を更新していきます。

放送前最後のキャスト発表！時代に殉じた“幕末のカリスマ”松平容保役に松本潤

放送が約1か月後に迫ったこのタイミングで、本作最大のサプライズの一つとして、新撰組の生みの親であり、彼らが最期まで忠義を尽くした伝説の会津藩主・松平容保役に、常に日本のエンターテインメントの第一線を走り続けてきた松本潤の出演が決定しました。

松本が演じる松平容保は、滅びゆく幕府の運命を感じながらも敢えて京都守護職を引き受け、200年以上続いた江戸幕府の“最後の盾”として、時代に流されず自らの信念に従った名君として描かれています。

浪士の集まりに過ぎなかった近藤勇や土方歳三らを迎え入れ、正式に京都の治安維持を任せた人物で、隊士たちにとっては絶対的な主君であり、精神的支柱です。土方を始めとする試衛館の面々は、松平容保と出会った時からその信念と覚悟、器の大きさに魅了され、大きく成長しながら運命を変えていきます。また、土方らにとって最大の宿敵である芹沢鴨からも一目を置かれながらまた容保自身も芹沢を認め、清濁併せ吞んで懐に入れていく、まさに“幕末のカリスマ”です。

土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。岡田以蔵、田中新兵衛、芹沢鴨、松平容保という盟友であり、宿敵であり、主君である登場人物たちと出会うことで時代が大きく動き出します。

戦国から幕末へ。山田裕貴×松本潤、時代を超えた主従関係、再び

山田裕貴と松本潤による、熱くも切ない“魂の共鳴”も見どころとなります。

NHK大河ドラマ『どうする家康』にて、主君・徳川家康と、その背中を生涯守り続けた最強の家臣・本多忠勝を演じきった二人。戦国時代を共に生き抜いた最強のタッグが、本作では幕末という時代の転換点において再び相まみえることになりました。

松本は山田に対し「また一緒に芝居ができるのが楽しみでした。彼のお芝居はすごく引き込まれるし、刺激をもらえる人なのでやっていて楽しいですし、彼が主演で燃え滾る作品に出演できることが率直に嬉しいです。自分もこれまで先輩たちにしてもらってきたことが沢山あるので、今回自分に何ができるかすごく考えましたし、少しでも力になれたらと思います」と語ります。

山田と松本の時代を超えた主従関係、再共演にもぜひご注目ください。

見るものすべてを魅了する圧巻のオーラを放つキャラクタームービーを公開

松本演じる松平容保のキャラクタームービーを公開しました。

藩主としての威厳と、時に見せる鋭い闘志を併せ持ち、土方を始めとする荒くれ者たちが、「この人には敵わない」と感じる圧巻のオーラを放つ“幕末のカリスマ”松平容保を、“現代エンタメのカリスマ”松本潤がドラマチックに体現している様を、本編より先に映像でご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GFIQ9U1CYrQ ]

放送まで2か月を切り、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の全貌が少しずつ明らかになってきました。放送を待ち望む声も多く届いている中で、今後も放送前から作品の世界観をより楽しめる企画を次々と発表する予定です。今後の解禁情報にもご期待ください。

■コメント

＜松平容保役 松本潤＞

新撰組を題材にした作品は今までもたくさんあったと思いますし、これからも作られることはあると思うんですが、この「ちるらん」という作品がどんなエンターテインメントになっていくのか僕自身すごく期待しています。台本の中でよく出てくる「滾る（たぎる）」という言葉、まさにその幕末を生きた人たちが、燃え滾るかの如く命を燃やしながら生きていく様は胸を打つところがあるんじゃないかと思います。山田くんはじめ、新撰組のメンバーと熱い芝居をお届けできたらと思っています。

＜チーフプロデューサー 森井輝＞

新撰組という、個性の塊のような荒くれ者たちが、なぜ最後まで忠義を尽くしたのか。

佇まいと気迫、生き様でその理由を証明する今回の松平容保という役を、遜色なく演じることの出来るキャストが必要でした。

松本潤さんが現場に現れた瞬間、現場の空気が一変。

そこには紛れもなく“会津の殿”がいました。

松本さんが放つ圧倒的な存在感とその奥にある闘志が、この物語の背骨となってくれました。

山田裕貴さん演じる土方歳三が、松本さん演じる容保公と対峙した際に見せた、心からの敬意と震えるような共鳴。それは二人のみならず、スタッフキャスト全員の魂に深く刻まれ、「ちるらん」という作品を創り上げる上での指針になったと思います。

■作品概要

【タイトル】『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（読み：ちるらん しんせんぐみれくいえむ）

【放送】 TBSテレビ

スペシャルドラマ“江戸青春篇”

2026年3月26日（木）20：58～22:57

2026年3月27日（金）20：57～22:54

２夜連続放送

【配信】 U-NEXT

スペシャルドラマ“江戸青春篇”

2026年3月26日（木）、27日（金）地上波放送終了後から

ドラマシリーズ“京都決戦篇”

2026年3月27日（金）江戸青春篇の地上波放送放送終了後より

毎週金曜最新話を独占配信

【製作著作】THE SEVEN

【スタッフ】

プロデューサー：

森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズほか

下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』ほか

監督：渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズほか

脚本：酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』

アクション監督：園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』ほか

VFXプロデューサー：赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン３、『幽☆遊☆白書』ほか

キャラクタースーパーバイザー：前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』ほか

音楽：出羽良彰／Netflix『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか

ポスプロスーパーバイザー：石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

【キャスト】

土方歳三：山田裕貴

近藤 勇：鈴木 伸之

山南 敬助：中村 蒼

沖田 総司：細田 佳央太

永倉 新八：上杉 柊平

斉藤 一：藤原 季節

阿比留 鋭三郎：杉野 遥亮

原田 左之助：柳 俊太郎

藤堂 平助：宮崎 秋人

井上 源三郎：岩永 ひひお

市川 真琴：生見愛瑠

お梅：桜井 ユキ

新見 錦：奥野 瑛太

平山 五郎：高橋 光臣

佐々木 只三郎：金子 ノブアキ

岡田 以蔵：中島健人

田中 新兵衛：安藤 政信

松平 容保：松本 潤（友情出演）

永倉新八（明治時代）：柄本明

芹沢 鴨：綾野 剛

■原作情報

タイトル：『ちるらん 新撰組鎮魂歌』

(C)橋本エイジ・梅村真也／コアミックス

著者：漫画：橋本エイジ 原作：梅村真也

発刊：コアミックス（ゼノンコミックス 1～36巻発売中）

1話試し読み https://comic-zenon.com/episode/10834108156693612679

▼U-NEXTにて配信中

単行本：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000123983

話読み：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000774285 1話無料配信中

