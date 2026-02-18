🐹今日はまいどくんのお誕生日💰️　アニメ放送25周年記念イヤー『とっとこハム太郎』最新情報！

株式会社小学館集英社プロダクションまいどくん

本日、2月18日（水）は誰とでも仲良くなれる掃除好き！まいどくんのお誕生日です！おめでとう！

2025年5月3日（土）のハムちゃんず・こうしくんのお誕生日を皮切りに、アニメ『とっとこハム太郎』放送25周年イヤーがスタート。アニメ『とっとこハム太郎』シリーズは、2025年7月で、2000年のTVアニメの放送開始から25周年を迎えました！

TVアニメ「とっとこハム太郎」25周年を記念して、アニメ「とっとこハム太郎」シリーズの劇場版全4作品、 OVA4作品が、「ABEMA アニメチャンネル2」での一挙無料放送が決定しました！ さらにあの大人気だったキャラ福くじの再販が決定！ かわいいハムちゃんずの最新グッズもまだまだ続々と登場です！

来月も「ハムちゃんず」のお誕生日には、何かお知らせがあるかも…？ 続報をお待ちください！

アニメ放送25周年記念！『とっとこハム太郎』シリーズ一挙無料放送 概要

▼アニメ「とっとこハム太郎」シリーズ 劇場版全4作品、OVA４作品の一挙無料放送が決定！

放送チャンネル：ABEMA アニメチャンネル2

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/abema-anime-2

無料放送期間：３月３日（火）12時00分～３月３日（火）25時30分まで

※放送後1週間無料配信

【一挙無料放送作品ラインナップ】

★劇場版（4作品）

・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』（2001年公開）

・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス』（2002年公開）

・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡

～リボンちゃん危機一髪！～』（2003年公開）

・『劇場版とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハム太郎とふしぎのオニの絵本塔』

（2004年公開）

★OVA（4作品）

・『とっとこハム太郎 ハム太郎のおたんじょうび ～ママをたずねて三千てちてち～』

・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずの宝さがし大作戦 ～はむはー!! すてきな海のなつやすみ～』

・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずと虹の国の王子さま ～せかいでいちばんのたからもの～』

・『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハムちゃんずのめざせ! ハムハム金メダル

～はしれ! はしれ! だいさくせん!～』

25周年イヤー！「とっとこハム太郎」グッズ最新情報！！

●「だきつきポシェット」がフリュープライズより登場！

お出かけ先に連れて行けば注目の的！いつでもどこでもハム太郎と一緒です♫

約27cmのサイズ感もグッド！2月上旬から全国アミューズメント施設にて順次展開予定です。

■商品概要

・商品名：だきつきポシェット

・種類：全１種(ハム太郎１種)

・サイズ：約27cm

・展開時期：２月上旬より順次

・発売場所：全国アミューズメント施設

・URL：http://f-ch.jp/hamutaroOhp

●キャラ福くじ「とっとこハム太郎」が再販売決定！！

大好評、大反響を受けて、キャラ福くじ「とっとこハム太郎」の再販売が決定しました！

天使がテーマの描き起こしイラストを使用した限定アイテムがもりだくさん！

かわいいハムちゃんずのアイテムをぜひゲットしてくださいね！

■商品概要

商品名：「とっとこハム太郎」キャラ福くじ

商品ラインナップ：

A賞：BIGぬいぐるみ(全１種) B賞：マルチケース (全３種) C賞：ぬいぐるみ(全６種)

D賞：ラバーコースター(全９種) E賞：ワッペンバッジ (全９種) F賞：アクリルキーホルダー(全９種)

ラスト福賞：ランチトートバッグ(全１種)

価 格：770円（税込）

発売時期：2026年２月28日(土)以降

発売場所：ミニストップ、書店、ホビーショップ等

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

●ダイナーモチーフがかわいい♪ 「ラバーマスコット２」がカプセルトイに登場！！

ダイナーモチーフの「ラバーマスコット２」がカプセルトイに登場♪

描き起こしイラストを使用した、ダイナー風のデザインにご注目ください！

■商品概要

商品名：とっとこハム太郎 ラバーマスコット２

種類：全5種

（ハム太郎、リボンちゃん、こうしくん、マフラーちゃん＆ちび丸ちゃん、トラハムくん＆トラハムちゃん）

サイズ：全長約５cm

発売時期：2月下旬ごろから順次発売予定

発売場所：一部取り扱い店舗のカプセル自販機

●ガチャ詰めポーチをモチーフにしたチャームブランド「みてコレ！」が登場！！

クリアポーチの中に描き起こしイラストを使ったアクリルパーツがIN！

ダイナー風のデザインがとってもかわいい(ハート)

【アニメ「とっとこハム太郎」シリーズについて】

アニメ「とっとこハム太郎」は、好奇心旺盛なハムスター・ハム太郎と飼い主のロコちゃん、また、ハム太郎の周りに集まるハムスターの仲間たち「ハムちゃんず」の日々を描く一躍ブームを巻き起こした大人気アニメです。

TVシリーズのほか、劇場版やOVAも展開。「ハム太郎とっとこうた」「200%のジュモン」などの今でも皆が歌える耳に残るキャッチーな楽曲も大人気を博し、“ハムちゃんず”たちが使う「へけっ」などの“ハム語”も当時の子どもたちのなかで大流行し、平成を代表するアニメとして、今もなお人気を誇っています！

(C)河井リツ子／小学館・SMDE・テレビ東京 (C)とっとこ８６８６プロジェクト２００２

(C)河井リツ子／小学館・SMDE