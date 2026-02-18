【春のおとずれ】彩り華やかな″ちらし寿司″仕立て「いくらとサーモンの海鮮ちらしたらこスパゲティ」東京たらこスパゲティに期間限定で新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、フィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表取締役社長：和田 達也)は、「東京たらこスパゲティ」全店にて、「いくらとサーモンの海鮮ちらしたらこスパゲティ」「桜のパンナコッタ」「苺のもちもちわらび餅」を2026年2月18日(水)より販売開始いたします。

東京たらこスパゲティ公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tokyotarako/

春のおとずれを感じる、彩り豊かな季節限定メニュー

東京たらこスパゲティでは2026年2月18日(水)より、春のおとずれを感じる期間限定メニューを販売いたします。今回登場するのは「いくらとサーモンの海鮮ちらしたらこスパゲティ」と「桜のパンナコッタ」、「苺のもちもちわらび餅」の3商品です。

・いくらとサーモンの海鮮ちらしたらこスパゲティ 1,200円(税込1,320円)

たらこスパゲティの上に、サーモン、いくら、とびっこ、きゅうり、玉子焼き、ねぎ、ブロッコリースプラウトを散りばめた、ちらしずし風の一皿です。彩り豊かな具材を合わせることで、見た目にも華やかな「春のおとずれ」に相応しい季節限定メニューに仕上げました。

・桜のパンナコッタ 550円(税込605円)

桜あん・豆乳仕立ての桜のパンナコッタ・桜のソースの3層で構成された、春限定のデザートです。

桜のやさしい風味と豆乳ならではのまろやかな口あたりが楽しめ、桜の花を添えた春らしい装いに仕立てています。

・苺のもちもちわらび餅 600円(税込660円)

苺と練乳を合わせた豆乳ラテに、苺風味のわらび餅を合わせたデザートドリンクです。

わらび餅のもちもちとした食感がアクセントとなり、飲み進めるごとに変化する味わいを楽しめます。

・その他メニュー

・横浜店 その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2026年2月18日(水)

■販売店舗

東京たらこスパゲティ 吉祥寺店

所在地 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-7-4 丸二清水ビル1F

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

席数 26席

電話番号 0422-27-6996

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2040

東京たらこスパゲティ 横浜店

所在地 神奈川県横浜市西区南幸1-5‐1 新相鉄ビル ジョイナス B1（FOOD&TIME ISETAN内）

営業時間 11:00～23:00(ラストオーダー22:00）

席数 26席

電話番号 045-534-7969

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2028

東京たらこスパゲティ 南池袋店

所在地 東京都豊島区南池袋2-27-3 第一青木ビル1階/2階

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

席数 1階 10席/2階 30席

電話番号 03-5810-2841

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2011

東京たらこスパゲティ 原宿表参道店

所在地 東京都渋谷区神宮前6-7-16 エムエスビル2階

営業時間 11:00～22:00(ラストオーダー21:30)

席数 28席

電話番号 03-6803-8688

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=680

東京たらこスパゲティ 渋谷店

所在地 東京都渋谷区渋谷1-14-8 宮益SKビル１階

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00）

席数 29席

電話番号 03-5962-7025

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=668

東京たらこスパゲティLINE公式アカウントについて

「東京たらこスパゲティ」では、LINEアカウントにて新商品やキャンペーン情報、LINE限定のお得なクーポンをお届けしています。

友だち追加はこちらから

https://lin.ee/NhWvUqB

東京たらこスパゲティについて

「東京たらこスパゲティ」は、頑張る女性を応援したいという想いで誕生しました。

女性ひとりでも利用しやすい明るく清潔感のある空間で、親しみのある身近な「たらこスパゲティ」を今までにない提供スタイルと専門店ならではのこだわりによって、磨かれた「進化系たらこスパゲティ」として提供いたします。

【公式サイト/アカウント】

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/tokyotarako/

●X(旧Twitter)

https://x.com/tokyotarako

●Instagram

https://www.instagram.com/tokyo.tarako/

【東京たらこスパゲティ 3つのこだわり】

１.生パスタ

こだわりの生パスタには、希少な国内産硬質小麦を使用しています。もちもちの食感はもちろん、風味の豊かさや味わいにもこだわりました。看板メニューである「お出汁スパゲティ」シリーズを食べ終わるまでもちもちの食感を楽しめるようにタピオカ粉をブレンドして生まれたオリジナルの生パスタです。

２.明太子

明太子は、毎日店舗で手作業にて仕込んでいます。ぷちぷちの食感、爽やかな辛み、柑橘の風味が際立った自家製明太子です。

３.お出汁

お出汁は、たらこスパゲティにかけても、そのまま召し上がってもホッとできるような旨みや香りが強いお出汁です。

会社概要

フィルドテーブル株式会社

代表者 代表取締役社長 和田 達也

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年7月1日

業務内容 東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/