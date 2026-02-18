酵水素328選シリーズ、主要ECモールで3冠を制覇！合計－11.9kgの成果を発表するPRイベント開催、SOKUYAKUヘルスケア経済圏と連携強化へ

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、大人気ヘルスケアブランド「酵水素328選」シリーズ（完全ドリンク酵水素328選もぎたて生スムージー、カフェリーチェプレミアム等）が、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて3冠（カテゴリ1位）を達成し、また、シリーズ累計販売1,230万個突破を記念し、2026年2月17日（火）、イメージキャラクターであるはるな愛さんとキンタロー。さんが登壇するPRイベントを


開催いたしました。



当日は3カ月のダイエットチャレンジ結果を初公開。また、人気企画「メインアンバサダー決定戦」


として、2人が“エアあやや”を披露する特別ステージも実施し、会場には多くのメディア関係者が


来場。「エアあやや」披露では会場から笑いと拍手が起こり、SNSでも話題となりました。



「酵水素328選シリーズは、「Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング」各ジャンルにて


ランキング1位を獲得し、EC主要3モールでの三冠を達成しました ※１


・Amazon：ダイエットシェイク（新着ランキング）


・楽天市場：ダイエットコーヒー・グリーンスムージージャンル（デイリーランキング）


・Yahoo!ショッピング：ダイエットドリンクカテゴリ（リアルタイムランキング）


※2025年11月～2026年1月の各モールのランキングデータに基づく
※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon. com, Inc.またはその関連会社の商標です。



■ イベント概要


「酵水素328選」PRイベント


登壇者：はるな愛さん、キンタロー。さん


日時：2026年2月17日（火）11:00～12:00（受付開始10:30）


会場：グレースバリ渋谷グランデ 東京都渋谷区宇多川町20－15 ヒューマックスパビリオン渋谷公園


通りB2F




■3カ月ダイエットチャレンジの結果を発表


はるな愛さん、キンタロー。さんの両名が「酵水素328選シリーズ」を活用した3カ月のダイエット


に挑戦し、合計－11.9kg の減量に成功しました。


はるな愛さん：－6.6kg・キンタロー。さん：－5.3kg


　▼はるな愛さん


　※1日の摂取カロリー1570kcal(体重減少値、年齢、運動強度、性別等からの導いた計算値)以内に


　　調整＋スムージーによる置き換え＋適度な運動の併用※実施期間3ヶ月※個人の感想であり効果


　　効能を保証するものではありません


　▼キンタロー。さん


　※1日の摂取カロリー1550kcal(体重減少値、年齢、運動強度、性別等からの導いた計算値)以内


　　に調整＋カフェリーチェ+による置き換え＋適度な運動の併用※実施期間3ヶ月※個人の感想


　　であり効果効能を保証するものではありません




■ SOKUYAKUヘルスケア経済圏との連携


酵水素328選シリーズは、当社が展開するオンライン診療・服薬指導サービス「SOKUYAKU」とも連携。電子処方箋・電子カルテ・お薬手帳のデータとD2C商品の購入データを横断し、ひとり一人に最適化された健康提案・商品提供が可能になるヘルスケア経済圏の中心ブランドです。



商品ラインナップ（一部）




■ 企業理念と今後の展望


ジェイフロンティア株式会社は


「人と社会を健康に美しく」を企業理念とし、医療の改革・健康増進・社会貢献を目指した事業創造を行っています。 今後も、健康・美容の領域における新商品開発や、より多くの医療関連データと連携したパーソナライズヘルスケアの実現を進めてまいります。








「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスです。


ジェイフロンティア株式会社は、「SOKUYAKU」の会員データとD2C事業の医薬品などを販売している会員データ 、医療情報システムにおける電子処方箋、電子カルテ、お薬手帳とのデータ連携によって一人一人のステータスに合った適切な商品提供・診療を可能とし、 全てのヘルスケアサイクルのアクションが「SOKUYAKU」で完結するような「SOKUYAKUヘルスケア経済圏」の構築を目指しています。




■会社概要


会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）


設　立：2008年6月


代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘


本　社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階


資本金：564百万円（2025年８月末時点）


ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/




