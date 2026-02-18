酵水素328選シリーズ、主要ECモールで3冠を制覇！合計－11.9kgの成果を発表するPRイベント開催、SOKUYAKUヘルスケア経済圏と連携強化へ
ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、大人気ヘルスケアブランド「酵水素328選」シリーズ（完全ドリンク酵水素328選もぎたて生スムージー、カフェリーチェプレミアム等）が、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて3冠（カテゴリ1位）を達成し、また、シリーズ累計販売1,230万個突破を記念し、2026年2月17日（火）、イメージキャラクターであるはるな愛さんとキンタロー。さんが登壇するPRイベントを
開催いたしました。
当日は3カ月のダイエットチャレンジ結果を初公開。また、人気企画「メインアンバサダー決定戦」
として、2人が“エアあやや”を披露する特別ステージも実施し、会場には多くのメディア関係者が
来場。「エアあやや」披露では会場から笑いと拍手が起こり、SNSでも話題となりました。
「酵水素328選シリーズは、「Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング」各ジャンルにて
ランキング1位を獲得し、EC主要3モールでの三冠を達成しました ※１
・Amazon：ダイエットシェイク（新着ランキング）
・楽天市場：ダイエットコーヒー・グリーンスムージージャンル（デイリーランキング）
・Yahoo!ショッピング：ダイエットドリンクカテゴリ（リアルタイムランキング）
※2025年11月～2026年1月の各モールのランキングデータに基づく
※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon. com, Inc.またはその関連会社の商標です。
■ イベント概要
「酵水素328選」PRイベント
登壇者：はるな愛さん、キンタロー。さん
日時：2026年2月17日（火）11:00～12:00（受付開始10:30）
会場：グレースバリ渋谷グランデ 東京都渋谷区宇多川町20－15 ヒューマックスパビリオン渋谷公園
通りB2F
■3カ月ダイエットチャレンジの結果を発表
はるな愛さん、キンタロー。さんの両名が「酵水素328選シリーズ」を活用した3カ月のダイエット
に挑戦し、合計－11.9kg の減量に成功しました。
はるな愛さん：－6.6kg・キンタロー。さん：－5.3kg
▼はるな愛さん
※1日の摂取カロリー1570kcal(体重減少値、年齢、運動強度、性別等からの導いた計算値)以内に
調整＋スムージーによる置き換え＋適度な運動の併用※実施期間3ヶ月※個人の感想であり効果
効能を保証するものではありません
▼キンタロー。さん
※1日の摂取カロリー1550kcal(体重減少値、年齢、運動強度、性別等からの導いた計算値)以内
に調整＋カフェリーチェ+による置き換え＋適度な運動の併用※実施期間3ヶ月※個人の感想
であり効果効能を保証するものではありません
■ SOKUYAKUヘルスケア経済圏との連携
酵水素328選シリーズは、当社が展開するオンライン診療・服薬指導サービス「SOKUYAKU」とも連携。電子処方箋・電子カルテ・お薬手帳のデータとD2C商品の購入データを横断し、ひとり一人に最適化された健康提案・商品提供が可能になるヘルスケア経済圏の中心ブランドです。
商品ラインナップ（一部）
■ 企業理念と今後の展望
ジェイフロンティア株式会社は
「人と社会を健康に美しく」を企業理念とし、医療の改革・健康増進・社会貢献を目指した事業創造を行っています。 今後も、健康・美容の領域における新商品開発や、より多くの医療関連データと連携したパーソナライズヘルスケアの実現を進めてまいります。
「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスです。
ジェイフロンティア株式会社は、「SOKUYAKU」の会員データとD2C事業の医薬品などを販売している会員データ 、医療情報システムにおける電子処方箋、電子カルテ、お薬手帳とのデータ連携によって一人一人のステータスに合った適切な商品提供・診療を可能とし、 全てのヘルスケアサイクルのアクションが「SOKUYAKU」で完結するような「SOKUYAKUヘルスケア経済圏」の構築を目指しています。
※1
■Amazon
・完全ドリンク酵水素328選もぎたて生スムージー：「ダイエットシェイク」の新着ランキング
※2026年1月28日 調べ
・カフェリーチェプレミアム：「ダイエットシェイク」の新着ランキング ※2026年1月21日 調べ
■楽天市場
・完全ドリンク酵水素328選もぎたて生スムージー：グリーンスムージージャンル デイリーランキング
※2025年11月14更新（集計日：2025年11月13日）
・カフェリーチェプレミアム：ダイエットコーヒージャンル デイリーランキング
※2025年12月14更新（集計日：2025年12月13日）
■Yahoo!ショッピング
・完全ドリンク酵水素328選もぎたて生スムージー：ダイエットドリンク リアルタイムランキング
※2025年12月4日 調べ
・カフェリーチェプレミアム：ダイエットドリンク リアルタイムランキング
※2025年12月12日 調べ
■会社概要
会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）
設 立：2008年6月
代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘
本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階
資本金：564百万円（2025年８月末時点）
ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/
販売サイト：
■Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/84762CF3-7E1E-4399-BA16-285D5328EAF0
■楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/sakunami/
■Yahoo!ショッピング：https://shopping.geocities.jp/y-sakunami/