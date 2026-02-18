Rond、女性起業家応援プロジェクト 「DISCOVER MYSELF」のサポーターに参画

株式会社Rond

株式会社Rond（本社：東京都、代表取締役：豊永悠馬）は、関西を代表する女性起業家応援プロジェクト「DISCOVER MYSELF」（運営：公益財団法人大阪産業局）において、サポーターとして参画したことをお知らせいたします。

本参画を通じてRondは、ビジネスプラン発表会「LED関西」のファイナリストをはじめとする女性起業家に対し、大手事業会社・支援機関・官民連携先・共創拠点などとの実践的な出会い（マッチング）の機会を提供し、事業の社会実装および成長を支援してまいります。

起業初期の女性に対して大手企業・支援機関・金融機関・共創拠点などとの接点を提供できることは、事業を進めるうえでの相談先や選択肢を広げるきっかけになります。

Rondが提供する価値：「事業が前に進む出会い」の設計

Rondは、「出会いから、化学変化を生み出す」をミッションに、 人・企業・支援機関・行政・拠点などを横断的につなぐ共創マッチングプロデュースを行っています。

今回の参画においてRondが提供するのは、単なるアドバイスではなく、事業を前に進めるためのマッチング創出です。

- 大手事業会社との事業連携機会の創出- 自治体との連携促進- 共創拠点との連携

Rond自身は大手企業や行政機関ではありませんが、だからこそ、立場を超えて最適な接続を設計できる中立的なハブとして機能し、独自の立ち位置を最大限に活用すべく、女性起業家応援プロジェクトの進展に寄与して参ります。

株式会社Rond マッチングプロデューサー 廣岡 奈津子のコメント

LED関西が大切にされている「なぜ、あなたがこの事業をやるのか」という問いは、私自身が起業家やスタートアップと向き合う中でも、常に中心にあるテーマです。

今回Rondがサポーターとして参画した理由も、まさにその想いに強く共感したからです。

近年、女性起業家向けの情報や支援、イベントは確実に増え、起業への心理的ハードルは下がってきました。一方で、「良いアイデアはあるが、マネタイズの仕組みが描けない」「志の近いビジネスパートナーに出会えない」「交流の場に参加しづらく、出会いが限られてしまう」といった、女性ならではの課題が今なお存在していることも、現場で数多く目にしてきました。

また、女性起業家の中には、自身の原体験をもとに事業を立ち上げる方も多く、強い想いを原動力にする一方で、市場ニーズや事業設計とのバランスに悩む場面も見受けられます。

私たちRondが提供できるのは、単なる助言ではなく、「事業を前に進めるビジネスパートナーや共創相手との出会い」をつくること、そしてその出会いを一過性で終わらせず、丁寧に事業成長へとつなげていくことです。

発表会はゴールではなく、あくまでスタート地点。Rondとの出会いをきっかけに、一人でも多くの女性起業家の想いや挑戦が社会に実装されていくよう、全力で伴走していきたいと考えています。

女性起業家応援プロジェクト「DISCOVER MYSELF」について

近畿2府5県の女性を対象にした女性起業家応援プロジェクト「DISCOVER MYSELF」は、 2025年度で12年目を迎え、全国で先輩女性起業家や支援者、サポーター企業のネットワークを活用し、女性活躍を推進するプロジェクトが広がっています。私たちが応援するのは社長ではなく、「起業家」。 【なぜあなたがやるのか】を徹底的に問い、自分の大切な人や社会のためにビジネスを使って貢献する女性をスケールアップさせていきます。ビジネスプラン発表会「LED関西 powered by 大阪信用金庫」をはじめ、これから起業する女性を対象としたブラッシュアップやワークショップを提供するアクセラレータープログラム「DOORS」、女性起業家と、彼女たちを応援する民間企業のコミュニティサイト「SHIP」など、すべてのプロジェクトは、近畿経済産局と共に推進し、サポーター企業・パートナー団体の協力のもと運営されています。私たちは、関西の女性起業家を日本へ、世界へスケールアップさせていきます。

プロジェクト運営事務局

女性起業家応援プロジェクト＆ネットワーク運営事務局 （公益財団法人大阪産業局）

所在地： 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか7階

TEL： 06-6271-0279

WEB： https://discovermyself.jp/

MAIL：info@discovermyself.jp

株式会社Rondについて

会社名：株式会社Rond

所在地：東京都港区南青山２丁目２番１５号Win AoyamaビルUCF６階

代表者：代表取締役 豊永 悠馬

設立 ：2021年7月2日

事業内容：「出会いから化学変化を生み出す」をミッションに掲げ、共創施設のプロデュースやコミュニティ内の共創マッチングプロデュース、つながりDXサービス「parks」の開発提供を行う。

parks公式サイト：https://lp.xparks.jp

コーポレートサイト：https://rond.co.jp

本件に関するお問い合わせ：https://rond.co.jp/contact