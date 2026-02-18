プロティアン・キャリア教育が「第15回キャリア教育アワード」優秀賞を受賞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、当協会所属の教育ラボが主体となって行っている「プロティアン・キャリア教育」が、一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会主催「第15回キャリア教育アワード」において優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

第15回 キャリア教育アワードについて

「キャリア教育アワード」は、企業や団体による優れた教育支援の取り組みを表彰し、学校教育と社会をつなぐ実践事例を広く社会に共有することを目的として、経済産業省により2010年度に創設された表彰制度です。2024年度をもって経済産業省としての実施は終了し、2025年度より民間主導による自走型の表彰制度として再始動しています。

本年度は、次世代人材育成に資する取り組みの「継続性」「企画性」「教育効果」「普及性」などの観点から審査が行われ、「プロティアン・キャリア教育」の実践が高く評価され、優秀賞に選定されました。

受賞概要

受賞名：第15回キャリア教育アワード 優秀賞

受賞プロジェクト名：「プロティアン・キャリア教育」シリーズ（授業・研修・講演会等）

評価ポイント：

教育ラボとは

- 「環境の変化に応じて自分自身も変化させていく、柔軟なキャリア形成」という今日的な課題に取り組んでいる点- 教育現場にいる教員の課題感を聞き取ることから各実践をスタートさせている点- 実施校数を毎年度確実に増やしている点- 多くの協力者がおり、サステナブルの仕組みを作っている点- 対話に長けたコンサルタントが入り、子どもたちの中にある思いを引き出したり、発達段階やクラスの特性に合わせたプログラムになっている点

教育ラボは協会認定者50名のメンバーが所属。結成4年間で6000人をこえる小中高大の児童生徒・学生にプロティアン理論を伝えてきました。

「一人ひとりの個性や可能性が最大限生かされる未来をつくる」をラボのパーパスとし、自分自身を知り、社会を知ることで未来にワクワクできる若者を増やしていくことができるよう活動しています。

