ミニメイド・サービス株式会社、設立40周年の節目に東京都「家事支援外国人受入事業」適合事業者として認定

ミニメイド・サービス株式会社

家事代行サービスを提供するミニメイド・サービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤貴身、以下ミニメイド・サービス）は、国家戦略特区制度に基づく「家事支援外国人受入事業」において、2026年2月13日付で東京都より適合事業者として認定されましたのでお知らせいたします。

本認定は、当社が設立40周年という節目を迎える年に実現したものであり、これまで培ってきた品質へのこだわり、教育体制、コンプライアンス体制、そしてお客様との信頼関係が総合的に評価された結果であると受け止めております。

設立40年で築いた「品質基準」が評価

当社は創業以来40年にわたり、「家事は、暮らしの質を高める専門サービスである」という考えのもと、家事代行業界の品質向上に取り組んでまいりました。

・独自の研修プログラムによる技術・マナー教育の徹底

・定期的なスキルチェックおよび品質管理体制

・お客様満足度調査の継続実施と改善サイクルの運用

・法令遵守と安全管理を最優先とする運営体制

今回の「家事支援外国人受入事業」適合事業者認定は、これら40年間積み上げてきた仕組みと実績が、公的基準に照らしても適切であると認められたことを意味します。

「家事支援外国人受入事業」とは

本事業は、国家戦略特区制度のもと、家事支援分野における人材不足の解消や、女性の就労促進、共働き世帯支援などを目的として創設された制度です。

適合事業者として認定されるためには、

・適正な雇用契約と労働条件の整備

・外国人材への十分な研修および生活支援体制

・利用者保護のための管理監督体制

・苦情対応および法令遵守体制の整備

など、厳格な基準を満たす必要があります。

当社は、これまで日本人スタッフに対して実施してきた教育・品質管理体制を基盤とし、外国人材に対しても同等水準の研修およびサポート体制を整備。これらの取り組みが評価され、東京都より正式に認定を受けました。

次の10年へ ― 将来ビジョン

40年の歴史は、ゴールではなく次の成長へのスタートラインです。

当社は本認定を契機に、以下のビジョンを掲げ、次世代型の家事支援モデルを構築してまいります。

1．多様な人材が活躍できる家事支援の仕組みづくり

国籍やバックグラウンドを問わず、専門職として誇りを持って働ける環境を整備し、持続可能な人材育成モデルを確立します。

2．サービス品質のさらなる高度化

40年で培った品質基準を標準化・体系化し、「安心・安全・高品質」をより明確に打ち出します。外国人材に対しても同一水準の技術・接遇教育を実施し、サービスレベルの均質化を図ります。

3．社会課題解決への貢献

家事支援を通じて、 ・共働き世帯の生活の質向上

・女性のキャリア継続支援

・高齢者世帯の安心な暮らしの実現

・地域社会の活性化

に貢献し、「家事支援が当たり前に選択される社会」の実現を目指します。

名実ともに業界ナンバーワンを目指して

今後、名実ともに業界ナンバーワンの地位を確立することを目指しています。高品質で信頼性のあるサービスを継続的に提供し、お客様の生活に欠かせない存在となることを追求し、さらなる成長を遂げていきます。「家事代行といえばミニメイド・サービス」とお客様に思っていただけるような、お客様にとってのナンバーワン企業を目指しています。

今後とも、弊社への変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

ミニメイド・サービスが選ばれる理由

・90%のスタッフが資格保有者（収納アドバイザーやクリンネストなど）

・2025年3月で40周年を迎える日本初の家事代行サービス提供会社

・高い満足度で、1年以上の利用継続率96%

ミニメイド・サービス株式会社

代表者 ：加藤 貴身

設立年月 ：1985年03月

所在地 ：東京都渋谷区笹塚2-26-2 いちご笹塚ビル９Ｆ

対応家事：お部屋掃除｜キッチン掃除｜トイレ掃除｜お風呂掃除｜洗濯｜片付け｜料理｜お買い物

ミニメイド・サービス株式会社のロゴ

【本リリースに関する問い合わせ先】

ミニメイド・サービス株式会社 広報担当：遠藤（えんどう）まで

TEL：03-3465-3232(平日9:00～18:00) e-mail：main@minimaid.co.jp