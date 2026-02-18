もっと自由に、もっと身近に。ゴーゴーカレー、トレーラーハウス型で新展開。第一号は福岡県から

株式会社ゴーゴーカレーグループ

※本画像はイメージパースです。実際の仕様とは一部異なる場合があります。

株式会社ゴーゴーカレーグループ（本社：石川県金沢市、代表取締役：西畑誠、以下 ゴーゴーカレー）は、新たな試みとして「トレーラーハウス型店舗」を出店いたします。

本店舗はテイクアウト・デリバリー専門店として展開し、これまでの路面店とは異なる形で、より柔軟かつ効率的な出店モデルを実現します。

■ トレーラーハウス型店舗の特徴

１.出店コストの最適化

トレーラーハウス型を採用することで、従来の建築型店舗と比較して初期投資を抑えることが可能となりました。

これにより、よりスピーディーかつ戦略的なエリア展開を実現いたします。

２.テイクアウト・デリバリー専門で“利用しやすさ”を向上

「ボリュームがすごそう」「気になるけど店内に入るのが少しハードルが高い」

そんな声に応え、「もっと気軽にゴーゴーカレーを楽しめる形」を追求しました。

おひとり様や女性のお客様、お子様連れの方にもご利用いただきやすい店舗形態です。

３.新たな立地への挑戦

トレーラーハウス型の特性を活かし、これまで出店が難しかったエリアへの展開も可能となりました。

地域密着型の新しいゴーゴーカレーを目指します。

■ 今後の展開

本モデルは今後の出店戦略における新たな柱として検証を進め、将来的には全国各地への展開も視野に入れております。

ゴーゴーカレーはこれからも「元気」をより多くのお客様へお届けしてまいります。

■ オープニングキャンペーン

オープンを記念し、下記日程でトッピングサービス券をプレゼントいたします。

・2月20日（金）オープン当日：トッピングサービス券5枚進呈

・2月21日（土）～2月24日（火）：毎日トッピングサービス券1枚進呈

■ 店舗概要

店舗名：ゴーゴーカレーデリスタンド飯塚店

所在地：〒820-0088 福岡県飯塚市弁分40-3 クラブハウス本店駐車場内

オープン日：2026年2月20日（金）

営業時間：9:55～23:30

業態：テイクアウト・デリバリー専門店

【株式会社ゴーゴーカレーグループ】

2003年に創業、04年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や19年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約130店舗を展開。