【日本初上陸】夏の車内でも爆発しない｜スマホより軽い260gの革新的消火ツール『HTE Fire Rocket Series』が2月18日よりMakuakeで先行販売開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、誰でも初期消火をスムーズに行うためのパーソナル消火ツール「HTE Fire Rocket Series（以下、HTEシリーズ）」を、応援購入サービス「Makuake」にて2026年2月18日～3月30日の期間で先行販売を開始しました。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/hepty/(https://www.makuake.com/project/hepty/)

※プロジェクトは「2026年3月30日」までの限定販売となります。

…………………………………………………………………………………………………………………………

HTEシリーズは、従来の高圧式消火器が抱えるリスクや扱いづらさに着目し、圧力なしの磁気起動システムを採用した消火ツールです。これにより、熱や振動などによる爆発リスクを抑える設計を目指し、車内保管など置き場所の自由度にも配慮しました。

さらに、スマホより軽い260g・直径3.4cmの携帯性と、生活空間に溶け込むデザイン性を両立。いざという時に見える場所・取り出せる場所に置いても違和感がない、新しい日常防災のかたちを提案します。

HTEシリーズの主な特徴

☑【誰でも使える】軽さと直感的操作で初動消火をサポート

☑【安全設計】無圧磁力起動で車内保管など高温・振動環境下でも備えやすい

☑【汚れにくい】噴射後の後始末はサッと拭くだけを想定

☑【置けるデザイン】インテリアを邪魔しにくく、リビングやキッチンにも設置しやすい

☑【国際的に評価】国際的試験機関の裏付け×デザインアワードで評価

【特長1】誰でも使える軽さと操作性で確実な初動消火を

重量はわずか260g（※モデルにより異なります）。力の弱い方でも扱いやすい軽量設計と迷いを減らすシンプル動作（3ステップ）を重視しました。

【特長2】無害なエアロゾル消火剤で大切な物を守る

消火作業の後に困りがちな消火剤などの片付け負担にも配慮し、生物や環境に無害な独自のエアロゾル消火剤を使用しています。後始末は粉を拭き取るだけで完結する手間いらずな設計です。

【特長3】無圧式磁力起動で車載も視野に入れた安全設計

HTEシリーズは独自の無圧式磁力起動システムを採用し、内部に高圧ガスを一切使用していません。これにより、夏の高温になる車内（60℃以上）やキッチン周りでも爆発・暴発のリスクが極めて低く常備いただけます。

【特長4】コンパクト×デザイン。いざという時、手に届く場所に

防災ツールはしまい込むと使われにくい傾向があります。

HTEシリーズは、生活空間に溶け込みやすい見た目とサイズ感で、リビング・キッチン・寝室・ガレージ・車内・オフィスなど、日常の動線上に置けることを重視しました。

【国際的に評価】国際的試験機関の裏付け×デザインアワードで評価

製品仕様

プロジェクトのリターン

最大割引率40%など、Makuake限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【超軽量260g】家族を守る初期消火の救世主。生活に溶け込み瞬時に使える安心感。

【期間】：2026年2月18日～2026年3月30日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/hepty/