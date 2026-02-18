【千葉県柏市】みんなでつくる みんなのえんがわ 株式会社クリエすずき建設社屋 リニューアルオープンイベントを開催 3月3日(火) ～ 4月11日(土) 1日3組さま限定でご参加いただけます

株式会社クリエすずき建設クリエのえんがわプロジェクト ～みんなでつくる みんなのえんがわ～

株式会社クリエすずき建設（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：鈴木一功）は【クリエのえんがわプロジェクト ～みんなでつくる みんなのえんがわ～】の一環として実施していた、本社社屋のリノベーション工事を完了。「人と相談が集まる場所」を目指し、ご近隣の皆さまにとって立ち寄りやすい場所となるべく、リニューアルオープンイベントを開催いたします。

イベント開催期間は、3月3日(火) ～ 4月11日(土) の火・木・土曜日。1日3組さま限定でご参加いただけます。



今回のリニューアルオープンにともない、ご近隣の皆さまに、より気軽にお立ち寄りいただき、快適に過ごしていただける空間を提供できるよう、登録制の「クリエのえんがわラウンジ」を新設。イベントご参加者は登録料（1,000円）を無料でカード発行するキャンペーンを実施いたします。

★ イベント詳細：2026年3～4月 リニューアルオープンイベント開催決定！(https://www.crie-s.co.jp/letter/20260303-20260411_renewal/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7-xMkIp6wr8 ]

■ イベント概要

◯ 開催日時：2026年3月3日(火) ～ 4月11日(土) の 火・木・土曜日

1) 10:00 ～

2) 13:00 ～

3) 15:00 ～

1枠1組（1組最大10名様まで）1日3組限定

◯ 開催場所：株式会社クリエすずき建設「クリエのえんがわラウンジ」

〒277-0033 千葉県柏市増尾875-3

TEL 04-7174-8534（自動応答のガイダンスに沿ってお話しください）

※ 事務所スペースは除く

◯ 地図：Google map(https://maps.app.goo.gl/SsLgRkdVf6cA63QN9)◯ イベント内容：

１.「クリエのえんがわプロジェクト」のご案内

２.「クリエのえんがわラウンジ」説明＆体験（無料ドリンク付）

３. オリジナル貼り絵すず（壁紙をカットして作る、マスコットすずちゃんの貼り絵ワークショップ）

４. スタンプを集めるとプレゼントがもらえる「えんがわLINEショップカード」体験

５. ご歓談 ＆ お土産お渡し

◯ イベントご参加お申し込み方法

・お申し込み期間：2026年2月8日(日) ～

・お申し込みは こちらから(https://www.crie-s.co.jp/letter/20260303-20260411_renewal/)

■「クリエのえんがわラウンジ」とは

「クリエのえんがわラウンジ」の室内

SNSやデジタル化が進む一方、地域のリアルな繋がりや、誰もがふらっと立ち寄れる「居場所」が減少しています。私たちは、地域の皆さまが自然に交流し、新築や建替え、リフォーム・リノベーションなどのご相談だけでなく、介護や子育て、荷物や収納、ライフプランを含むあらゆる「住まいと暮らしのお困りごと」を相談できる地域の窓口を目指したい、という思いから「クリエのえんがわプロジェクト」を立ち上げました。



「クリエのえんがわプロジェクト」は、クリエすずき建設本社社屋のリノベーションからスタートし、このたび工事が完了。「人と相談が集まる場所」として、地域の皆さまにご利用いただける「クリエのえんがわラウンジ」をオープンいたします。



「クリエのえんがわラウンジ」は、「地域の空港ラウンジ」をイメージした登録制の施設で、地域の皆さまに様々な用途でご利用いただけます。

◯ ご利用イメージ例：

・目の前にある廣幡八幡宮さんへのご参拝帰りなどの休憩に

・お子様連れでのママ友同士のティータイムに

・Wi-Fiを利用したPCデスクワーク作業

などにもご利用いただけます。

「クリエのえんがわラウンジ」では、工務店ならではの、家事楽キッチンやバリアフリートイレ、ペットリフォームなども体験していただけます。

■「クリエのえんがわラウンジカード」メンバーシップ

クリエのえんがわラウンジカー（表）イメージクリエのえんがわラウンジカード（裏）イメージ

「クリエのえんがわラウンジカード」は、「クリエのえんがわラウンジ」をご利用いただくためのメンバーカードです。

◯ ご登録いただける方

・お住まいもしくは勤務地が、千葉県我孫子市、柏市、流山市および近郊の方

・18歳以上で身分証明書をご提示いただける方

・クリエのえんがわラウンジカードご利用案内(https://www.crie-s.co.jp/letter/engawa_lounge_card/)にご同意いただける方

◯ ご利用方法

・「クリエのえんがわラウンジ」に直接お越しください（予約は不要ですが、貸切やその他予告なくご利用いただけない場合があります）

・「クリエのえんがわラウンジカード」（登録ご本人のみ利用可）と身分証明書（ご本人確認をさせていただく場合あり）をご提示ください。

・その他詳細は、クリエのえんがわラウンジカードご利用案内(https://www.crie-s.co.jp/letter/engawa_lounge_card/)をご参照ください。

◯ ご利用可能時間

・クリエすずき建設の営業日および営業時間内（定休日はご利用いただけません）

・ご利用は1日1回、最大2時間まで

◯ 「クリエのえんがわラウンジカード」の9大特典

１. ドリンク1杯目無料（セルフサービス）

・ご同伴者1名さままでドリンク1杯目を無料でご利用いただけます

２. Wi-Fi、コンセントの利用

３. ウォーターサーバー、ケトル、電子レンジの利用

４. パウダールームの利用

・ReFa美顔器、ヘアアイロンの使用

５. 他目的トイレの利用

・おむつ交換、着替えOK（おむつはお持ち帰りください）

６. キッズスペースの利用

７. レンタル傘の貸し出し

８. コピーサービス（有料）

９.「クリエのえんがわラウンジ」貸切サービス（有料）

■ クリエの「メイトスタッフ」募集

私たちは、お客さま視点を持っているクリエの仲間（メイト）のことを「メイトスタッフ」さんと名付けました。弊社では「クリエのえんがわプロジェクト」を一緒に盛り上げ、自分らしくイキイキ働いてくださる「メイトスタッフ」さんを募集いたします。

クリエすずき建設では、子育て中の方、シニア世代の方、副業の方も活躍中です。

働きたくても何らかのハードルがある方、自分のペースで社会復帰したいと考える方、推し活や好きなことを優先しながら働きたい、などご自身の実務経験や長所を活かして、自分らしく地域や社会に貢献したい方、大歓迎です。

・週1日 4時間～ 働ける方

・ご自身で通勤手段を確保できる方

・クリエすずき建設の使命や理念にご賛同いただける方

・建築やインテリアが好きな方

概要は、「クリエのえんがわラウンジ」にて掲示いたします。リニューアルオープンイベントにお越しいただき、クリエの雰囲気を感じていただいた上で、ご興味がおありの際は、スタッフにお声がけください。詳細は、採用情報をご覧ください。

★ 採用情報：クリエすずき建設は仲間を募集しています(https://www.crie-s.co.jp/recruit/)

■「クリエのえんがわプロジェクト」とは？

最近、住まいと暮らしのお困りごとは多様化。それなのに、気軽に相談できる場所がない…。建築業界の人手不足も深刻な社会問題…。そこで、私たちは気軽に相談できる場所をつくりたいと思い、この「えんがわプロジェクト」をはじめました。

千葉県柏市の住まいと暮らしの窓口 ㍿クリエすずき建設は、人と相談が自然と集まり、会話から笑顔が生まれ、和やかな人の輪を育み、地域の方々のご縁をつなぐ環境をつくります。

★ 参照サイト：クリエのえんがわプロジェクト(https://www.crie-s.co.jp/engawa/)

会社名：株式会社クリエすずき建設

設立：1994年12月7日

住所：千葉県柏市増尾875-3

ホームページ：https://www.crie-s.co.jp/

2000年株式会社クリエすずき建設入社。現場経験を経て専務に。専務時代の2015年、実父である先代社長が急死。前日まで打ち合わせをし、元気に現場に出ていた父の突然の死。悲しみに浸る間もなく、専務として長男として、公私にわたる相続関係の手続きに忙殺される。この時、先代社長の友人を始めとする、多くの経営者、職人さんに助けられる。

代表取締役 鈴木 一功（すずき かずのり）

いざというとき頼りになるのは、普段の血の通ったお付き合いであると痛感。自身も障がいのある子の親でもあることから、「高齢者、障がい者を含む、すべての人が自立し互いに助け合い、安心して暮らせる住まいと街」をコンセプトとする「クリエビレッジ」を提唱。お客さまと、株式会社クリエすずき建設に携わる職人さん、スタッフみんなで一緒に、「心」と「身体」と「経済性」が豊かになる住まいの創造、思いやりあふれる社会づくりのため、建築会社の枠を超えたコミュニティづくりと、地域への貢献を目指している。得意なことは、ワクワクする住まいのデザインとプレゼンテーション。

事業内容：新築注文住宅、戸建て住宅のリフォーム・リノベーション、集合住宅（マンション専有部分）のリフォーム・リノベーション、大規模・中規模の木造建築物、その他（インテリアコーディネート／エクステリアコーディネート）

【その他のお問い合わせ先】

株式会社クリエすずき建設

営業時間：9:00～17:00

定休日 ：日・祝、年末年始、夏期休暇

電話番号：04-7174-8534

メールアドレス：info@crie-s.co.jp

LINE公式アカウントID：@crie_style

または、https://lin.ee/wW1x3xO

クリエすずき建設LINE公式アカウント