とにかく癒されると話題の作家・まなつ＆まふゆの「2026年４月はじまりカレンダー」が2026年2月18日（水）発売
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月18日（水）に『まなつ＆まふゆ 2026年４月はじまりカレンダー』（著：まなつ＆まふゆ）を発売いたしました。
初著書の『君がいるから』は7万部、第2弾『君といっしょに』は3万部（ともに大和書房）を突破し、話題となっている作家・まなつ＆まふゆ。
繊細なタッチとかわいらしい動物たちを魅力的に描く2人が、描き溜めてきたイラストを12枚贅沢に使用した初のカレンダーです。
大きさはB4サイズで、壁に飾ってイラストを楽しめるのと同時に、予定をたくさん書き込めます。
とにかく癒される、眺めているとじんわり心にしみる、そんなイラストと4月からの新しい季節を始めるのにぴったりなカレンダーに仕上がりました。
自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントにもおすすめ！
新生活にふさわしいこのカレンダーを飾って、癒しとあたたかさを感じてください。
■2026年4月から9月までのカレンダーを公開！
■書籍情報
『まなつ＆まふゆ 2026年４月はじまりカレンダー』
著者：まなつ＆まふゆ
定価：1,980円（本体1,800円＋税）
発売日：2026年2月18日（水）
判型：B4判
ページ数：24ページ
ISBN：978-4-04-685652-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000518/)
■著者プロフィール
まなつ＆まふゆ
美術大学卒業後、美術を通した教育活動をしながら多数の賞を受賞。
2009年から物語を伝えるためにイラスト創作を始め、2016年からそのストーリーを体系化。現在は物語を伝えることに注力しながら出版、個展、イベント出展など多様な活動を続けている。
主な著書に『君がいるから』『君といっしょに』（ともに大和書房）がある。
まなつ＆まふゆ公式サイト：https://midsummer.jimdosite.com/
まなつ＆まふゆX：https://x.com/midsummer_02jp
まなつ＆まふゆInstagram：https://www.instagram.com/midsummer_02/