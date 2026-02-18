とにかく癒されると話題の作家・まなつ＆まふゆの「2026年４月はじまりカレンダー」が2026年2月18日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月18日（水）に『まなつ＆まふゆ 2026年４月はじまりカレンダー』（著：まなつ＆まふゆ）を発売いたしました。

初著書の『君がいるから』は7万部、第2弾『君といっしょに』は3万部（ともに大和書房）を突破し、話題となっている作家・まなつ＆まふゆ。

繊細なタッチとかわいらしい動物たちを魅力的に描く2人が、描き溜めてきたイラストを12枚贅沢に使用した初のカレンダーです。



大きさはB4サイズで、壁に飾ってイラストを楽しめるのと同時に、予定をたくさん書き込めます。

とにかく癒される、眺めているとじんわり心にしみる、そんなイラストと4月からの新しい季節を始めるのにぴったりなカレンダーに仕上がりました。

自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントにもおすすめ！

新生活にふさわしいこのカレンダーを飾って、癒しとあたたかさを感じてください。

■2026年4月から9月までのカレンダーを公開！

■書籍情報

『まなつ＆まふゆ 2026年４月はじまりカレンダー』

著者：まなつ＆まふゆ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年2月18日（水）

判型：B4判

ページ数：24ページ

ISBN：978-4-04-685652-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000518/)

■著者プロフィール

まなつ＆まふゆ

美術大学卒業後、美術を通した教育活動をしながら多数の賞を受賞。

2009年から物語を伝えるためにイラスト創作を始め、2016年からそのストーリーを体系化。現在は物語を伝えることに注力しながら出版、個展、イベント出展など多様な活動を続けている。

主な著書に『君がいるから』『君といっしょに』（ともに大和書房）がある。

まなつ＆まふゆ公式サイト：https://midsummer.jimdosite.com/

まなつ＆まふゆX：https://x.com/midsummer_02jp

まなつ＆まふゆInstagram：https://www.instagram.com/midsummer_02/